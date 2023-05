In einem bis in die letz­ten Minu­ten span­nen­den Spiel bei bestem Foot­ball­wet­ter auf dem Rhi­nos Field haben die Rhi­nos am Ende die Nase vor­ne und ent­schei­den das Spiel gegen die Spie­gel­au Bats mit 34:28 für sich.

Die Gäste aus Spie­gel­au rei­sten mit einer Bilanz von zwei Sie­gen und einer Nie­der­la­ge an den Wei­hers­bach, wohin­ge­gen die Rhi­nos vor dem Spiel bei einem Sieg und zwei Nie­der­la­gen stan­den. Dem­entspre­chend moti­viert gin­gen bei­de Teams in die Par­tie und es ent­wickel­te sich in der Fol­ge ein Schlag­ab­tausch, der vor allem für die zahl­rei­chen Fans einen gro­ßen unter­hal­tungs­wert hatte.

Im ersten Quar­ter waren es zunächst die Gäste aus Spie­gel­au, die die Defen­se der Rhi­nos mit einem Pass des Quar­ter­backs #9 A. Bau­er, auf den Recei­ver #89 M. Schwem­mer über­win­den konn­te. Jedoch gelang der Offen­se der Rhi­nos, wel­che in den ver­gan­ge­nen Spie­len ihr gesam­tes Kön­nen noch nicht gezeigt hat­te, im dar­auf­fol­gen­den Dri­ve die direk­te Ant­wort. Die Offen­se beweg­te den Ball kon­stant in Rich­tung der geg­ne­ri­schen End­zo­ne und schloss den Dri­ve mit einem Rus­hing TD über die #11 der Rhi­nos M. Nowak ab.

Das zwei­te Quar­ter bot wie­der ein ähn­li­ches Bild wie das vor­her­ge­gan­ge­ne. Wie­der brach­te der QB der Bats einen Pass auf sei­nen Recei­ver, dies­mal auf die #10 M. Vogl an, der die­sen zum TD für die Gäste trug. Die Offen­se der Nas­hör­ner war aber auch in die­sem Dri­ve wie­der voll im Spiel und erziel­te nach einem Pass von QB #1 T. Daw­kins auf die #3 der Rhi­nos, Kevin Kraft, einen wei­te­ren Touch­down der das Spiel aus­glich. Somit bekam bei einem Spiel­stand von 14:14 die Offen­se der Geg­ner erneut den Ball und hat­te noch etwas Zeit auf der Uhr um even­tu­ell noch mit einer Füh­rung in die Halb­zeit gehen zu kön­nen. Die­ses Mal zeig­te die Defen­se der Nas­hör­ner aller­dings, dass sie in den wich­ti­gen Momen­ten eines Spiels zu Höchst­form auf­lau­fen kann. Nach einem lan­gen Dri­ve wur­de der ent­schei­den­de Pass in die End­zo­ne vom Cor­ner­back mit der #30 A. Car­ra­way ver­hin­dert und so war der Halb­zeit­stand von 14:14 hergestellt.

Direkt nach der Halb­zeit war es erneut die Defen­se, die das näch­ste High­light set­zen konn­te und einen Fum­ble des Bats QBs auf­neh­men und bis in die geg­ne­ri­sche Red­zo­ne zurück­tra­gen konn­te. Die an die­sem Tag star­ke Offen­se der Nas­hör­ner ließ es sich in der Fol­ge nicht neh­men die gute Feld­po­si­ti­on für einen wei­te­ren Touch­down durch einen Pass von Daw­kins auf Kraft zur Füh­rung zu nut­zen. Erneut gelang der Offen­se der Bats im fol­gen­den Dri­ve der Aus­gleich zum zwi­schen­zeit­li­chen 21:21.

Im vier­ten Quar­ter waren es wie­der die Bats, die zunächst in Füh­rung gehen konn­ten. Aller­dings ist es schon fast tra­di­tio­nell so, dass das 4. Quar­ter das Quar­ter der Rhi­nos ist und das bewie­sen sowohl Offen­se als auch Defen­se erneut ein­drucks­voll. Es war die an die­sem Tag fast feh­ler­frei spie­len­de Offen­se, die den Aus­gleich durch einen Pass von #1 T. Daw­kins auf #11 M. Nowak her­stel­len konn­te. Im dar­auf­fol­gen­den Dri­ve schick­te die Defen­se die Fle­der­mäu­se nach einem aus­ge­spiel­ten 4. Ver­such vom Feld und ermög­lich­te es der Offen­se ein wei­te­res Mal in Ball­be­sitz zu kom­men. Die­ser wur­de ein­drucks­voll genutzt und mit der bereits vor­her mehr­fach erfolg­rei­chen Con­nec­tion Daw­kins auf Kraft zum TD abge­schlos­sen. Nun galt es für die Defen­se ein letz­tes Mal zu hal­ten um das Spiel zu gewin­nen. In einem 15 Plays lan­gen und von zahl­rei­chen Stra­fen vor allem auf Offen­se Sei­te gepräg­ten Spiel war die Defen­se im rich­ti­gen Moment zur Stel­le und been­de­te den Dri­ve mit einem Sack im 4. Ver­such durch die #95 P. Herz. Mit der Vic­to­ry For­ma­ti­on wur­de das Spiel beendet.

Vier­tel­er­geb­nis­se: 7:7 / 7:7 / 7:7 / 13:7 / Final: 34:28

Die Punk­te für die Rhi­nos erzielten:

#3 Kevin Kraft (18), #11 Micha­el Nowak (12), #85 Shane Moo­re (4)

Alle Punk­te:

0:7 – Pas­sing TD –#9 Alex­an­der Bau­er auf #89 Mat­thi­as Schwem­mer (PAT Good)

7:7 – Rus­hing TD – #11 Micha­el Nowak (PAT Shane Moo­re #85)

7:14 – Pas­sing TD –#9 Alex­an­der Bau­er auf #10 Micha­el Vogl (PAT Good)

14:14 – Pas­sing TD – #1 Tyrel­le Daw­kins auf #3 Kevin Kraft (PAT Shane Moo­re #85)

21:14 – Pas­sing TD – #1 Tyrel­le Daw­kins auf #3 Kevin Kraft (PAT Shane Moo­re #85)

21:21 – Pas­sing TD –#9 Alex­an­der Bau­er auf #10 Micha­el Vogl (PAT Good)

21:28 – Pas­sing TD –#9 Alex­an­der Bau­er auf #10 Micha­el Vogl (PAT Good)

28:28 – Pas­sing TD – #1 Tyrel­le Daw­kins auf #11 Micha­el Nowak (PAT Shane Moo­re #85)

34:28 – Pas­sing TD – #1 Tyrel­le Daw­kins auf #3 Kevin Kraft (PAT No Good)