Nor­ma­ler­wei­se sind sie in Pri­vat­be­sitz und nicht für die brei­te Öffent­lich­keit sicht­bar: Zahl­rei­che Minia­tu­ren aus pri­va­ten Samm­lun­gen, die bis Ende die­ses Jah­res exklu­siv unter dem Mot­to „Quer­schnitt“ im Deut­schen Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um auf Kulm­bachs Plas­sen­burg zu bestau­nen sind. Die Son­der­aus­stel­lung bil­det einen hoch­in­ter­es­san­ten Quer­schnitt aus den Minia­tur­samm­lun­gen der natio­na­len Samm­ler­schaft. Beson­ders die Her­stel­ler selbst zei­gen hier, wie viel­fäl­tig das Hob­by rund um das The­ma „Zinn­fi­gur“ sein kann.

„In die­sem Jahr woll­ten wir den Zinn­fi­gu­ren­samm­lern die Mög­lich­keit geben, in Eigen­re­gie und ohne Vor­ga­ben ihre Schät­ze einem gro­ßen Publi­kum zu prä­sen­tie­ren“, erklärt Muse­ums­lei­te­rin Nina Schip­kow­ski die Hin­ter­grün­de für die­se beson­de­re Schau. So kön­nen die Gäste sich in Sze­nen um den berühm­ten Detek­tiv Sher­lock Hol­mes genau­so hin­ein­ver­tie­fen, wie in Erin­ne­run­gen rund um die welt­be­rühm­ten Karl May-Erzäh­lun­gen schwel­gen. Mit dem „Isen­hei­mer Altar“ von Mat­thi­as Grü­ne­wald ist in Kulm­bach auch die hohe Kunst ver­tre­ten, genau­so wie Tri­vi­al­kunst der belieb­ten Comic­fi­gu­ren „Pop­eye“ bis „Spon­geB­ob Schwammkopf“.

Beson­ders freut sich das Muse­ums­team um Nina Schip­kow­ski, dass ab Ende Juni das „Table Top Team Bruch­tal“ eine „Herr der Ringe“-Präsentation auf zwölf Qua­drat­me­tern Flä­che rea­li­sie­ren wird. Bis dahin sind hier noch Wild West-Sze­nen in Ela­sto­lin zu bewundern.

Das Deut­sche Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um auf der Plas­sen­burg ist das welt­weit größ­te sei­ner Art. Sein Spe­zi­al­ge­biet und der Groß­teil der Dau­er­aus­stel­lung beschäf­tigt sich mit der kul­tur­hi­sto­ri­schen Flach­fi­gur. In der Son­der­aus­stel­lung Quer­schnitt soll wie­der ein­mal über den Tel­ler­rand hin­aus­ge­schaut wer­den und den Gästen ver­deut­licht wer­den, wie vari­an­ten­reich und span­nend das The­ma Minia­tu­ren in Zinn sein kann.