Mit der Fami­lie nach Kirch­lau­ter – Bie­nen, Obst und Altes Handwerk

Unter dem Mot­to „Bie­nen, Obst und Altes Hand­werk“ lädt der För­der­kreis Bie­nen­le­ben Bam­berg e. V. am 3. Juni 2023 zu einem fami­li­en­freund­li­chen Som­mer­aus­flug nach Kirch­lau­ter ein. Start ist um 12 Uhr bei einem gemein­sa­men Pick­nick mit Selbst­ver­sor­gung am idyl­li­schen Alt­lau­t­er­see am Orts­ein­gang von Kirch­lau­ter. Ein klei­ner Ver­dau­ungs­spa­zier­gang führt zum Natur­ge­nuss-Erleb­nis-Lehr­pfad, der auch ein paar Spiel­ge­rä­te bereit hält. Von 14 bis 16.30 Uhr fin­det eine Füh­rung am abwechs­lungs­rei­chen Lehr­bi­e­nen­stand mit Bie­nen­haus durch den Imker­ver­ein Kirch­lau­ter statt. Sie endet mit einem Besuch des Schmie­de­mu­se­ums in der Dorf­mit­te. Von dort geht es ent­we­der mit der Grup­pe zurück zum Lehr­bi­e­nen­stand oder es kann auf eige­ne Faust der male­ri­sche Ort mit sei­nem von einem Was­ser­gra­ben umge­be­nen Barock­schloss besich­tigt wer­den. Die Kosten betra­gen 5 Euro, zahl­bar in bar vor Ort. Die Anrei­se kann ent­we­der selbst erfol­gen oder in der Grup­pe per Fahr­rad mit Start um 9.30 Uhr am Kilo­me­ter­obe­lis­ken im Kreu­zungs­be­reich der Otto-Kir­che. Die roman­ti­sche Tour führt über Ober­haid und nach einem kur­zen, stei­len Anstieg über Sand­hof wei­ter über Appen­dorf ins Lau­ter­tal. Eine Anmel­dung ist erwünscht unter Tel. 0951–3094539 oder über die Web­sei­te. Bei aus­rei­chend hoher Anfra­ge bis 1. Juni 2023 kann gegen Umla­ge auch ein Klein­bus gebucht wer­den. Bei schlech­tem Wet­ter fällt der Aus­flug ersatz­los aus.