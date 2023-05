Seit Frei­tag weht ein Hauch Groß­stadt­flair durch die Räu­me der Kunst­ga­le­rie, dafür ver­ant­wort­lich ist der Münch­ner Künst­ler Frank Krü­ger, der mit dem Aus­stel­lungs­ti­tel ange­zo­gen – aus­ge­zo­gen – unge­zo­gen Neu­gier weckt. Vie­le Besu­cher konn­ten zur Eröff­nung sich selbst ein Bild der aus­ge­stell­ten Wer­ke machen. Auf den ersten Blick wir­ken die Ölge­mäl­de wie Foto­gra­fien – jedoch nicht foto­rea­li­stisch und gesto­chen scharf, son­dern wie ein nicht voll­stän­dig ent­wickel­tes Pola­roid­fo­to. Die­ser Ein­druck wird durch das qua­dra­ti­sche For­mat noch unterstützt.

Wenn man genau hin­sieht, fällt auf, dass alle Wer­ke qua­dra­tisch sind. Befragt man den Künst­ler zu die­ser Tat­sa­che, dann weist er dar­auf hin, dass aus sei­ner Sicht das Qua­drat ein sehr aus­ge­gli­che­nes, in sich ruhen­des, ja fast lang­wei­li­ges For­mat ist. Sei­ne Inten­ti­on ist es, das lang­wei­li­ge For­mat mit Span­nung zu fül­len – und dies soll­te aus­schließ­lich das Motiv tun. Auch ist der Groß­teil der Wer­ke im Klein­for­mat, auch dies ist kein Zufall. Für Frank Krü­ger ist ein Klein­for­mat inti­mer – Kam­mer­mu­sik statt Blas­mu­sik – so ein Zitat des Künst­lers selbst.

In die­ser Aus­stel­lung sind Wer­ke aus ver­schie­de­nen Seri­en zu sehen. Die Werk­grup­pen El sur und Bay­watch durch Son­ne und Strand inspi­riert, Ver­ti­co ver­dankt sei­nen Titel einem Hitch­cock-Klas­si­ker, Peep­show erklärt sich selbst. Die Serie Memo­ry Box bedarf schon einer gewis­sen Erklä­rung – Erin­ne­rungs­ki­ste, um es mal frei zu über­set­zen. Aber was steckt hin­ter dem Titel die­ser Serie? Frank Krü­ger erklärt – man stel­le sich vor, nach lan­ger Zeit öff­net man eine Schub­la­de und fin­det alte Foto­gra­fien aus der Ver­gan­gen­heit und betrach­tet die Erin­ne­run­gen, wel­che mit der Kame­ra fest­ge­hal­ten wur­den, so der Künst­ler. So ent­stan­den die unter­schied­lich­sten Motive.

Das ein­zi­ge groß­for­ma­ti­ge Bild in die­ser Aus­stel­lung mit dem Titel „i spy“ – ich spio­nie­re, zeigt den Blick aus dem Inne­ren einer Woh­nung durch den Tür­spi­on. Eine Weit­win­kel­lin­se ver­grö­ßert den Erfas­sungs­win­kel um 100 bis 200 Grad, so ent­steht die auf dem Werk gezeig­te Per­spek­ti­ve der jun­gen Frau vor der Woh­nungs­tür. Der in Bochum gebo­re­ne Künst­ler Frank Krü­ger stu­dier­te Kom­mu­ni­ka­ti­ons­de­sign an der Folk­wangschu­le Essen und arbei­tet seit 1989 als frei­schaf­fen­der Künst­ler, Gra­fi­ker und Art Direk­tor für Ver­la­ge und Agen­tu­ren. Er lebt und arbei­tet in Mün­chen. Sei­ne Kunst wur­de seit 2001 in ver­schie­de­nen Aus­stel­lun­gen und Mes­sen präsentiert.

Die stell­ver­tre­ten­de Land­rä­tin Chri­sti­na Flau­der und der 2. Bür­ger­mei­ster Frank Wil­zok drück­ten ihre Begei­ste­rung über die Wer­ke des Münch­ners Frank Krü­gers aus. Ein­fach nur WOW so Flau­der. Ein gro­ßes Kom­pli­ment auch an die Gale­ri­stin Mari­on Koty­ba, die es immer wie­der schafft nam­haf­te Künst­ler nach Kulm­bach zu holen, um die Kul­tur­land­schaft der Stadt zu berei­chern, so die Ver­tre­ter von Land­kreis und Stadt. Mari­on Koty­ba bedank­te sich herz­lich bei Frank Krü­ger, zum einen, dass Kulm­bach in den Genuss sei­ner her­vor­ra­gen­den Wer­ke kommt, zum ande­ren, dass er so viel Geduld bewie­sen hat nach Kulm­bach kom­men zu kön­nen. Die­se Aus­stel­lung war bereits für Juni 2020 geplant und muss­te auf­grund des Lock­downs abge­sagt wer­den. Drei Jah­re des War­tens – end­lich wer­den dei­ne Wer­ke in der Kunst­ga­le­rie prä­sen­tiert, so Kotyba.

Die Aus­stel­lung kann vom 20.05. bis 14.07.2023 Do. + Fr. von 14:00 – 18:00 Uhr, Sa. von 12:00–15:00 Uhr und nach Ver­ein­ba­rung besich­tigt werden.