Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Nach Rot­licht­ver­stoß Alko­hol­ge­ruch festgestellt

Am Sonn­tag­abend, gegen 22:10 Uhr, fuhr ein 32-jäh­ri­ger Lich­ten­fel­ser mit sei­nem Klein­trans­por­ter trotz gel­ten­den Rot­lichts in den Kreu­zungs­be­reich Nior­ter Stra­ße / Lau­t­er­stra­ße ein. Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg beob­ach­te­ten den Rot­licht­ver­stoß und führ­ten den jun­gen Mann einer Ver­kehrs­kon­trol­le zu. Hier­bei konn­te in sei­ner Atem­luft deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den. Ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test erbrach­te eine Wert von 1,12 Pro­mil­le. Anschlie­ßend muss­te der Mann eine Blut­ent­nah­me und die Sicher­stel­lung sei­nes Füh­rer­scheins über sich erge­hen las­sen. Zusätz­lich erwar­te­te ihn ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Verkehrs.

Fahr­zeu­ge beschädigt

In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag kam es zu meh­re­ren Sach­be­schä­di­gun­gen im Stadt­ge­biet Coburg.

Ein bis­lang Unbe­kann­ter beschä­dig­te min­de­stens zwei gepark­te Fahr­zeu­ge in der Hut­stra­ße. Der Täter ver­kratz­te hier­bei mit einem spit­zen Gegen­stand die rech­ten Fahr­zeug­sei­ten der abge­stell­ten Fahr­zeu­ge. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 3000,- Euro.

Zu einem wei­te­ren Fall von Van­da­lis­mus kam es in der Son­nen­lei­te. Hier wur­den die Schei­ben eines Wohn­mo­bils ein­ge­schla­gen bzw. beschä­digt. Es ent­stand eben­falls Sach­scha­den in Höhe von ca. 3000,- Euro.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu mög­li­chen Tat­ver­däch­ti­gen erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der der Tele­fon­num­mer 09561/645–140.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -