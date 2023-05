Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Sach­be­schä­di­gun­gen

Am frü­hen Sams­tag­mor­gen kam es zwi­schen 05:15 Uhr und 05:50 Uhr zu meh­re­ren Graf­fi­ti im Bereich der Hornthal­stra­ße, Kle­ber­stra­ße und Inne­ren Löwen­stra­ße. Ins­ge­samt wur­den ca. 20 Objek­te ange­gan­gen und beschmiert. Der geschätz­te Sach­scha­den beläuft sich auf geschätz­te 8000,- Euro. Hin­wei­se auf Tat und Täter nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag wur­de zwi­schen 22:00 Uhr und 08:30 Uhr in der Hem­mer­lein­stra­ße ein abge­stell­ter Motor­rol­ler beschä­dig­te. Der Rol­ler wur­de durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter umge­wor­fen, es ent­stan­den diver­se Krat­zer, der Sach­scha­den wird auf ca. 800,- Euro geschätzt. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei-Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

LIT­ZEN­DORF: Am Sonn­tag­nach­mit­tag stürz­te am Tie­fen­el­ler­ner Berg ein Krad­fah­rer und ver­letz­te sich schwer. In einer Links­kur­ve rutsch­te das Krad des 19-Jäh­ri­gen weg und fiel hier­bei auf sei­nen Kör­per. Der jun­ge Mann muss­te mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber ins Kli­ni­kum ver­bracht wer­den. Am Krad ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von weni­gen hun­dert Euro. Die ört­li­chen Feu­er­weh­ren waren vor Ort um die Unfall­stel­le abzusperren.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

SCHESS­LITZ: Ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer beschä­dig­te einen im Orts­teil Win­di­sch­let­ten in der Zap­fen­dor­fer Stra­ße gepark­ten BMW an der lin­ken, hin­te­ren Fahr­zeug­sei­te. Der Ver­ur­sa­cher flüch­te­te uner­laubt vom Unfall­ort und hin­ter­ließ einen Fremd­scha­den in Höhe von ca. 1500,- Euro. Wer kann Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben?

Dieb­stäh­le

HALL­STADT: In den frü­hen Mor­gen­stun­den des Sonn­tags ent­wen­de­te ein 34-Jäh­ri­ger aus einem nicht ver­sperr­ten Pkw, der in der Miche­lin­stra­ße in einem Hof abge­stellt war, eine Son­nen­bril­le. Als der Dieb vom Fahr­zeug­hal­ter dabei ertappt wur­de, woll­te er zunächst mit des­sen Fahr­rad flüch­ten, sprang dann aber über einen Zaun und flüch­te­te zu Fuß wei­ter. Im Rah­men der Fahn­dung konn­te der Nord­afri­ka­ner eini­ge Zeit spä­ter im Stadt­ge­biet Bam­berg fest­ge­nom­men wer­den. Er führ­te nun ein ver­mut­lich gestoh­le­nes Fahr­rad der Mar­ke Wino­ra mit sich. Wie wei­ter ermit­telt wer­den konn­te, hat­te der leicht alko­ho­li­sier­te Mann ver­sucht in der Miche­lin­stra­ße noch in wei­te­re Pkw’s wider­recht­lich ein­zu­drin­gen. Der Tat­ver­däch­ti­ge wur­de am Mon­tag­vor­mit­tag dem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt, wel­cher die­sen dann wegen meh­re­rer Dieb­stahls­de­lik­te in Haft schickte.

Sach­be­schä­di­gun­gen

EBRACH: In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag zer­stör­ten gegen 01.30 Uhr unbe­kann­te Täter die hin­te­re Schei­be der Bus­hal­te­stel­le an der B22 auf Höhe des Orts­teil Eber­au. Der ver­ur­sach­te Sach­scha­den wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt. Täter­hin­wei­se wer­den erbeten?

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Wan­der­un­fäl­le

Gößweinstein/​Wie­sent­tal. Am Sonn­tag­nach­mit­tag wur­den die Beam­ten der PI Eber­mann­stadt bei 2 Wan­der­un­fäl­len hin­zu­ge­zo­gen. Zunächst fiel eine 29-jäh­ri­ge aus­län­di­sche Tou­ri­stin im Bereich des Aus­sichts­tur­mes „Hohes Kreuz“ bei Engel­hardsberg allein­be­tei­ligt beim Abstieg im Wald auf eine eiser­ne Stu­fen­kan­te und ver­letz­te sich am Steißbein.

Kur­ze Zeit spä­ter knick­te beim Rötel­fels eine 66-jäh­ri­ge Tou­ri­stin aus Hes­sen ohne Fremd­ein­wir­kung auf einem Ast im Wald um und brach sich den Knöchel.

Bei­de Ver­letz­ten wur­den mit­tels einer Ret­tungs­tra­ge durch die Berg­wacht gebor­gen und anschlie­ßend zur medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung ins Kli­ni­kum Forch­heim verbracht.

Brand­fall

Egloff­stein. Aus bis­lang unge­klär­tem Grund kam es am Wald­rand der Orts­be­bau­ung bei Die­ters­berg zu einem Klein­brand, wobei ca. 20 qm Gras und Wald­bo­den ver­brann­ten. Die Feu­er­weh­ren aus Thuis­brunn und Egloff­stein beka­men das Feu­er schnell unter Kon­trol­le und es kam daher zu kei­ner wei­te­ren Aus­brei­tung oder Sachschaden.

Ein­satz­ge­sche­hen beim Kreismusikfest

Wei­lers­bach. Im Rah­men der Musik­ker­wa gerie­ten zunächst gg. 21 Uhr 2 männ­li­che Gäste aus Wei­lers­bach und Forch­heim anein­an­der, wobei sie sich gegen­sei­tig belei­dig­ten und schlu­gen. Sie kamen jeweils mit leich­ten Ver­let­zun­gen davon und wur­den nach erfolg­ter Anzei­gen­auf­nah­me des Fest­ge­län­des verwiesen.

Gegen 01 Uhr wur­de eine Strei­fen­be­sat­zung auf einen sehr unsi­cher fah­ren­den Rad­fah­rer am Anna­berg, am Orts­aus­gang von Wei­lers­bach, aufmerksam.

Ein Atem­al­ko­hol­test ergab bei dem Leu­ten­ba­cher einen Wert von über 1,7 Pro­mil­le, wes­halb die Wei­ter­fahrt mit sei­nem E‑Bike unter­bun­den wur­de und eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus durch­ge­führt wur­de. Ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr wur­de eingeleitet.

Gegen 03 Uhr wur­de schließ­lich noch ein Wei­lers­ba­cher durch bis­lang unbe­kann­ten Täter in der Forch­hei­mer Str. auf die Nase geschla­gen und leicht verletzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Erfolg­rei­che Verkehrskontrollen

In der Nacht vom Pfingst­sonn­tag auf Mon­tag wur­den durch die Lich­ten­fel­ser Poli­zei in der Stadt und dem Land­kreis Ver­kehrs­kon­trol­len durch­ge­führt. Neben klei­ne­ren Ver­stö­ßen führ­ten drei Fah­rer ihren Pkw unter Alko­hol­ein­fluss. Die von den Beam­ten fest­ge­stell­ten Wer­te beweg­ten sich zwi­schen 0,35 mg/​l bis 0,90 mg/​l. Zwei Fah­rer erhal­ten neben einem Buß­geld­be­scheid und Punk­ten in Flens­burg ein 1 mona­ti­ges Fahr­ver­bot. Beim drit­ten Fahr­zeug­füh­rer wur­de eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net und die Fahr­erlaub­nis sicher­ge­stellt; ihn erwar­tet eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr und der Ent­zug des Führerscheins.

Alko­ho­li­siert und uneinsichtig

Ein 22jähriger Mann aus dem Land­kreis Bay­reuth hat­te dem Alko­hol offen­sicht­lich stark zuge­spro­chen und fiel bei der Beach Soc­cer Ver­an­stal­tung in Isling nega­tiv auf. Da er zuneh­mend aggres­siv wur­de und her­um­pö­bel­te wur­den zunächst die vor Ort befind­li­chen Secu­ri­ty-Mit­ar­bei­ter hin­zu­ge­zo­gen. Die­se erteil­ten dem jun­gen Mann ein Haus­ver­bot und ver­wie­sen ihn der Ver­an­stal­tung. Aller­dings war er von die­ser Ansa­ge wenig beein­druckt und zeig­te sich wei­ter­hin unko­ope­ra­tiv und streit­süch­tig. Die hin­zu­ge­zo­ge­ne Poli­zei­strei­fe der PI Lich­ten­fels ver­such­te es zunächst mit einem Platz­ver­weis, da er auch die­sem nicht nach­kom­men woll­te und wei­ter­hin die Ver­an­stal­tung stör­te, wur­de er kurz­um in Gewahr­sam genom­men und durf­te sei­nen Rausch im Haft­raum der Poli­zei ausschlafen.

Bei Wald­spa­zier­gang Kro­ko­dil getroffen

Einen etwas unge­wöhn­lich Anruf ging am Sonn­tag­nach­mit­tag bei der PI Lich­ten­fels ein. Die Mit­tei­lerin stieß bei ihrem Spa­zier­gang im Wald­ge­biet nahe Neu­en­sorg auf ein Kro­ko­dil. Da die Frau hör­bar ver­äng­stigt war, sich dem Tier nicht nähern woll­te und auch ihren Stand­ort nicht genau ange­ben konn­te, wur­de sie an die Ein­satz­zen­tra­le in Bay­reuth wei­ter­ge­lei­tet. Von dort konn­te die Anru­fe­rin über ihr Mobil­te­le­fon geor­tet wer­den. Die ein­tref­fen­de Strei­fe stell­te tat­säch­lich ein vier Meter gro­ßes Rep­til mit weit auf­ge­ris­se­nem Maul mit­ten im Wald fest. Aller­dings bestand die­ses aus Hart­schaum und gehört den Bogen­schüt­zen der Schüt­zen­ge­sell­schaft Neu­en­sorg. Die­se ver­an­stal­ten dem­nächst einen Wett­kampf und haben des­halb schon den Par­cours auf­ge­baut. Spa­zier­gän­ger könn­ten in den näch­sten Tagen in die­sem Gebiet auch auf Grizz­ly­bä­ren, Wöl­fe und ande­res Getier stoßen.