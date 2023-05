Einen etwas unge­wöhn­lich Anruf ging am Sonn­tag­nach­mit­tag bei der PI Lich­ten­fels ein. Die Mit­tei­lerin stieß bei ihrem Spa­zier­gang im Wald­ge­biet nahe Neu­en­sorg auf ein Kro­ko­dil. Da die Frau hör­bar ver­äng­stigt war, sich dem Tier nicht nähern woll­te und auch ihren Stand­ort nicht genau ange­ben konn­te, wur­de sie an die Ein­satz­zen­tra­le in Bay­reuth wei­ter­ge­lei­tet. Von dort konn­te die Anru­fe­rin über ihr Mobil­te­le­fon geor­tet wer­den. Die ein­tref­fen­de Strei­fe stell­te tat­säch­lich ein vier Meter gro­ßes Rep­til mit weit auf­ge­ris­se­nem Maul mit­ten im Wald fest. Aller­dings bestand die­ses aus Hart­schaum und gehört den Bogen­schüt­zen der Schüt­zen­ge­sell­schaft Neu­en­sorg. Die­se ver­an­stal­ten dem­nächst einen Wett­kampf und haben des­halb schon den Par­cours auf­ge­baut. Spa­zier­gän­ger könn­ten in den näch­sten Tagen in die­sem Gebiet auch auf Grizz­ly­bä­ren, Wöl­fe und ande­res Getier stoßen.