Am Sonn­tag, den 21.05.2023 kurz nach 14 Uhr wur­de das Kleinalarm­fahr­zeug der Abtei­lung Stän­di­ge Wache und die Feu­er­wehr Lain­eck zu einem Ver­kehrs­un­fall auf der Bun­des­stra­ße 2 kurz vor dem Kreis­ver­kehr Bay­reuth Nord alarmiert.

Beim Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te hat­ten die betrof­fe­nen Per­so­nen der bei­den ver­un­fall­ten Fahr­zeu­ge ihre Fahr­zeu­ge bereits ver­las­sen kön­nen, so dass eine tech­ni­sche Ret­tung nicht erfor­der­lich war. Die wei­te­re ret­tungs­dienst­li­che Ver­sor­gung wur­de durch die Besat­zun­gen von zwei Ret­tungs­wa­gen über­nom­men. Die Feu­er­wehr stell­te par­al­lel den Brand­schutz sicher, klemm­te die Fahr­zeug­bat­te­rien ab und regel­te in Abspra­che mit der Poli­zei den Ver­kehr. Außer­dem wur­den klei­ne­re Men­gen Betriebs­stof­fe auf­ge­nom­men. Durch die geziel­te Ver­kehrs­re­ge­lung konn­ten die Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen im Bereich Bay­reuth Nord auf ein Mini­mum redu­ziert wer­den. Ins­ge­samt waren rund 15 Ein­satz­kräf­te der Feu­er­weh­ren Bay­reuth und Lain­eck rund zwei Stun­den im Ein­satz. Zwei ver­letz­te Per­so­nen wur­den vom Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus gebracht.