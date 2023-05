Online-Semi­nar zum Glück in schwie­ri­gen Zeiten

„Das klei­ne Glück ‑ Wie wir in schwie­ri­gen Zei­ten unse­re Hoff­nung nicht ver­lie­ren“ lau­tet das The­ma einer Online-Ver­an­stal­tung der Hos­piz-Aka­de­mie Bam­berg. Es gibt zahl­rei­che neue Unsi­cher­hei­ten, die die Welt und den Ein­zel­nen ins Wan­ken brin­gen, z. B. Coro­na-Kri­se, Ukrai­ne-Krieg, Kli­ma­ka­ta­stro­phe. Schein­ba­re Sicher­hei­ten zer­bre­chen, lieb­ge­won­ne­ne Gewohn­hei­ten fal­len plötz­lich weg, Bezie­hun­gen wer­den auf eine har­te Pro­be gestellt und unse­re Gesell­schaft wie auch wir per­sön­lich kom­men in eine Aus­nah­me­si­tua­ti­on, die uns exi­sten­ti­ell her­aus­for­dert. Gleich­zei­tig gelingt es Men­schen immer wie­der, gera­de in Kri­sen auch Wege zu sich selbst zu fin­den und damit sich selbst neu und anders zu ent­decken. In die­sem Online-Semi­nar geht es um star­ke Gefüh­le wie Ohn­macht und Hoff­nung und um die Fra­ge, wie wir in Kri­sen im Blick auf unse­re Lebens­ge­schich­te und unse­re Res­sour­cen nicht nur bestehen, son­dern auch wach­sen kön­ne – im Blick auf das „klei­ne Glück“. Ziel ist es, neben einer Bestands­auf­nah­me Bewäl­ti­gungs­stra­te­gien (wie­der) zu ent­decken und im Über­prü­fen der eige­nen Gedan­ken ein Stück mehr Zufrie­den­heit und Zuver­sicht im All­tag zu inte­grie­ren. Der Kurs fin­det von Mon­tag, Mon­tag, 12. Juni 2023, 8.30 Uhr bis Diens­tag, 13. Juni 2023, 17.00 Uhr online statt. Der Kurs wird gelei­tet von Kath­rin Ker­ler, M.A. der Phi­lo­so­phie und Poli­ti­schen Wis­sen­schaft, Heil­prak­ti­ke­rin für Psy­cho­the­ra­pie. Anmel­dun­gen und Zugangs­da­ten unter L14 über www​.hos​piz​-aka​de​mie​.de. Anmel­dung bis 30. Mai 2023.

Oasen-Wohl­fühl­tag

Am Sams­tag, 8. Juli 2023 (9–18 Uhr) ver­an­stal­tet die Hos­piz-Aka­de­mie Bam­berg einen gemüt­li­chen, ent­spann­ten Tag in Wohl­fühl­at­mo­sphä­re. Die Teilnehmer*innen ler­nen ver­schie­de­ne Ent­span­nungs­me­tho­den ken­nen: Pro­gres­si­ve Mus­kel­ent­span­nung nach Jacob­son, Phan­ta­sie­rei­sen an schö­ne Orte, Klang­scha­len­ent­span­nung, Yoga, Medi­ta­ti­on, Feldenkrais.

Der Kurs wird gelei­tet von Mon­ja Sales-Pra­do, Phy­sio­the­ra­peu­tin, Kurs­lei­tung Pal­la­ti­ve Care sowie Ste­fa­nie Suhr-Mey­er, Kran­ken­schwe­ster, zer­ti­fi­zier­te Kurs­lei­tung Pal­lia­ti­ve Care, Mode­ra­to­rin Pal­lia­ti­ve Pra­xis, Hos­piz­be­glei­ter­aus­bil­de­rin DHPV, Hospiz‑, Kin­der­hos­piz- und Trau­er­be­glei­te­rin, Ent­span­nungs­päd­ago­gin. Anmel­dun­gen unter L15 über www​.hos​piz​-aka​de​mie​.de. Anmel­dung bis 23. Juni 2023.