Zer­stör­te Häu­ser, über­flu­te­te Stra­ßen und tau­sen­de Men­schen, die sich und ihr Hab und Gut ver­su­chen in Sicher­heit zu brin­gen: Es sind bestür­zen­de Sze­nen und Bil­der, die uns seit weni­gen Tagen aus dem Nor­den Ita­li­ens errei­chen. 14 Men­schen star­ben in den Flu­ten. Auch die Kulm­ba­cher Part­ner­stadt Lugo in der Emi­lia-Roma­gna ist von den ver­hee­ren­den Über­schwem­mun­gen schwer getrof­fen. Über­le­ben­de spre­chen von einer „Unwet­ter-Apo­ka­lyp­se“.

„Die Bil­der, die uns aus Lugo erreicht haben, machen uns sprach­los“, zeigt sich Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann tief betrof­fen. „Wir haben sofort ver­sucht, Kon­takt mit unse­ren lie­ben Freun­den in Lugo auf­zu­neh­men, lei­der bis­her ohne Erfolg. Die Infra­struk­tur vor Ort scheint schwer getrof­fen.“ Wie ver­hee­rend die Lage in den betrof­fe­nen Gebie­ten ist, beweist die aktu­ell höch­ste Alarm­stu­fe für die Regi­on Emi­lia-Roma­gna, die die ita­lie­ni­sche Regie­rung wei­ter­hin ver­hängt hat.

In ihrem Kon­takt­ver­such hat die Stadt Kulm­bach ihren Freun­den in Lugo mit Bür­ger­mei­ster Davi­de Ranal­li an der Spit­ze ihre Hil­fe ange­bo­ten. „In einem ersten Schritt haben wir ein Spen­den­kon­to ein­ge­rich­tet“, erklärt OB Ingo Leh­mann. „Unse­re Kulm­ba­che­rin­nen und Kulm­ba­cher haben allein in den ver­gan­ge­nen Jah­ren der Kri­sen immer wie­der aufs Neue so viel Herz bewie­sen. Ich bin mir sicher, sie wer­den auch unse­re Freun­de in Lugo nach besten Kräf­ten unter­stüt­zen. Jeder Cent wird in unse­rer Part­ner­stadt ankom­men – dafür ste­hen wir als Stadt Kulm­bach ein! Das haben wir bei ähn­li­chen Hilfs­ak­tio­nen für das Flut­ge­biet Ahrtal bewiesen.“

Das Spen­den­kon­to für die Part­ner­stadt Lugo hat fol­gen­de Daten:

Stadt Kulm­bach, Spar­kas­se Kulm­bach-Kro­nach, IBAN DE84 7715 0000 0000 1000 73. Wich­tig ist das Kenn­wort: „Flut­hil­fe Lugo“, um die Spen­den­gel­der gezielt dem Zweck in Lugo zuord­nen zu können.

In Abspra­che mit den Freun­den in Lugo sol­len in einem näch­sten Schritt wenn mög­lich wei­te­re Hilfs­mög­lich­kei­ten direkt bespro­chen und gene­riert werden.

Das Aus­wär­ti­ge Amt hat hin­sicht­lich der anhal­ten­den, zum Teil star­ken Regen­fäl­le und hef­ti­gen Gewit­ter einen Rei­se- und Sicher­heits­hin­weis unter ande­rem für die Regi­on Emi­lia-Roma­gna her­aus­ge­ge­ben. Hier herrscht wei­ter­hin Alarm­stu­fe rot.