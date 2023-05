Am 21.05.23 wur­de sei­tens des Baye­ri­schen Skat Ver­ban­des der dies­jäh­ri­ge Bay­ern­po­kal in Her­rie­den, Land­kreis Ans­bach durch­ge­führt. Es wur­den 3 Seri­en nach den Regeln des DSkV gespielt. Der Pokal­sie­ger des letz­ten Jah­res, Mat­thi­as Witt­mann, SC Pik Sie­ben Bad Steben konn­te den Pokal nicht ver­tei­di­gen. Er fand aber in Ste­fan Deng­ler, 1. SC Arz­berg 1983 e.V. mit 4.352 Punk­ten einen wür­di­gen Nach­fol­ger. Damit kommt auch der dies­jäh­ri­ge Pokal­sie­ger aus Oberfranken.

Wei­te­re 4 Ober­fran­ken konn­ten sich in den Preis­rän­gen positionieren:

3. Jür­gen Weigel, SC Pik Sie­ben Bad Steben 4.093 Punkte

12. Nor­bert Schmied, Erster Skat­club Coburg 3.583 Punkte

15. Harald Malis, Bay­reu­ther Skat­club 81 3.376 Punkte

25. Bur­kard, Die Forel­len Forch­heim 3.131 Punkte

In der Mann­schafts­wer­tung gewann das Quar­tett „Ohne 4 Hei­den­heim mit 12.864 Punk­ten. Mit dem „Last-Minu­te-Quar­tett“ (12.320 Punk­te) einer Mischung aus 2 Mit­tel­frän­ki­schen Spieler*innen und den Ober­frän­ki­schen Spieler*innen, Han­ne­lo­re Haa­se, „Bay­reu­ther Skat­club 81“ und Die­ter Gon­scho­row­ski, „Die Forel­len Forch­heim“ konn­ten sich wei­te­re Ober­fran­ken auf Platz 4 qua­li­fi­zie­ren. Den 8. Platz beleg­te das Quar­tett „Coburg“ (N. Schmied, E. Weber, C. Erden­bre­cher, T. Flur­schütz) mit 11.401 Punkten.

Die Tan­dem­wer­tung wur­de vom Tan­dem „Robin Hood Nürn­berg 1“ mit 7.242 Punk­ten gewon­nen. Auf Platz 4 konn­te sich das Tan­dem „Bad Steben II“ (J. Weigel und J. Roth“ mit 6.705 Punk­ten plat­zie­ren. „Coburg I“ (N. Schmied und Chri­sti­an Erden­bre­cher) erran­gen Platz 10 mit 6.234 Punkten.