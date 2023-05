Som­mer­se­re­na­de 2023

Die­ses Jahr laden wir Sie wie­der ganz herz­lich zu unse­rer bekann­ten Som­mer­se­re­na­de ein: ein Kon­zert ver­schie­de­ner Chö­re und Musik­grup­pen aus Baiersdorf.

Am Sams­tag, 2. Juli um 16 Uhr geht es im Kul­tur­zen­trum Jahn­hal­le (Saal) los.

Wir freu­en uns über Bei­trä­ge vom A Cap­pel­la Chor, dem evan­ge­li­schen Kir­chen- und Kin­der­chor, dem Flö­ten­en­sem­ble Holz­klang mit Kin­dern vom Jugend­mu­sik­in­sti­tut, dem katho­li­schen Kir­chen­chor „Cäci­lia“, dem Kin­der­chor der Grund­schu­le Bai­er­s­dorf, dem Sing­ver­ein 1839 Bai­er­s­dorf und dem Vio­lin-Ensem­ble mit Schü­lern vom Jugendmusikinstitut.

Die Chö­re und Musik­grup­pen freu­en sich ihr Reper­toire prä­sen­tie­ren zu kön­nen und Ihnen einen musi­ka­li­schen Nach­mit­tag zu bereiten.

Der Ein­tritt ist frei.

Musik in Baiersdorf

Kon­zert mit Alex­an­der Ezhelev

Im Kul­tur­zen­trum Jahn­hal­le prä­sen­tiert am 4. Juni um 18 Uhr (Ein­lass: 17 Uhr) der Pia­nist Alex­an­der Ezhe­lev ein Kla­vier­kon­zert mit genia­len Wer­ken der Kom­po­ni­sten Robert Schu­mann und Fre­de­ric Cho­pin. Bei­de Kom­po­ni­sten sind Ver­tre­ter der roman­ti­schen Stil­rich­tung des 19.Jahrhunderts.

Im Pro­gramm sind unter ande­rem die vir­tuo­se Sona­te Nr. 2g-moll op 22 von Robert Schu­mann, sowie Etü­den, Noc­turns, Polo­nai­se, Fan­ta­sie-Impromp­tu cis-moll op 66 von Fre­de­ric Cho­pin zu hören.

Ein­tritt: Vorverkauf:15,- €, Abend­kas­se: 18,- €

Kar­ten­re­ser­vie­rung: Tel. 09133/1569

Schüt­zen­ver­ein „Edel­weiß“ Igels­dorf 1951 – e.V.

Grill­fest

Wir laden hier­mit alle Mit­glie­der, Freun­de und Gön­ner unse­res Ver­eins recht herz­lich zu unse­rem all­jähr­li­chen Grill­fest ein.

Unser Grill­fest fin­det am Sams­tag, 17.06. am Schüt­zen­heim statt. Ab 15.00 Uhr gibt es wie­der Kaf­fee und selbst­ge­mach­te Kuchen und ab 17.30 Uhr Gegrill­tes und ofen­fri­sche Hax´n.

Auf zahl­rei­ches Erschei­nen freut sich die Vorstandschaft.

Sonn­wend­feu­er Hagenau

am Sams­tag, 24. Juni Beginn ab 19 Uhr beim Feu­er­wehr­haus, ca. 21.30 Uhr: Ent­zün­dung des Feu­ers durch die Gast­ge­ber. Es spie­len die Wei­lers­ba­cher Musi­kan­ten. Für Ihr leib­li­ches Wohl sorgt die Feu­er­wehr Hagenau. Auf Ihren Besuch freu­en sich die Hage­nau­er Vereine

Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr, Sude­ten­deut­sche Lands­mann­schaft und Hei­mat- & Kirchweihverein

Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Wellerstadt

tra­di­tio­nel­les Grillfest

Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Wel­ler­stadt lädt ein zum tra­di­tio­nel­len Grill­fest am Sams­tag, 01.07., ab 18:00 Uhr am Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus in Wel­ler­stadt. Schön gele­gen direkt „An der Regnitz“.

Die Bevöl­ke­rung ist herz­lichst ein­ge­la­den, mit uns ein paar unbe­schwer­te und schö­ne Stun­den zu verbringen.

Für Ihr leib­li­ches Wohl wird wie gewohnt Bestens gesorgt.

Wir freu­en uns auf IHREN Besuch.

Ehrungs­abend

Am Abend des 6. Mai ver­an­stal­te­te die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Wel­ler­stadt wie­der einen Ehrungs­abend. Auf Grund von Coro­na konn­te die­ser erst etwas spä­ter als ursprüng­lich geplant stattfinden.

Vor­sit­zen­de Elke End­res begrüß­te die Anwe­sen­den im Gast­haus „Zur Son­ne“, unter ihnen die Jubi­la­re, die Mit­glie­der der Ver­eins­füh­rung sowie die Aktivschaft.

Vor dem offi­zi­el­len Teil konn­ten sich die Gäste im voll besetz­ten Saal bei Bra­ten und Kloß stärken.

Bei den Ehrun­gen für lang­jäh­ri­ge Mit­glie­der des Feu­er­wehr­ver­eins, die die Vor­sit­zen­de Elke End­res zusam­men mit der stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­de Hel­ga Roß voll­zog, gab es für alle zu Ehren­den eine Urkun­de über die Dau­er der Mit­glied­schaft und ein klei­nes Präsent.

Es stan­den 30 Ehrun­gen an, davon zwei für 25 Jah­re, 18 für 40 Jah­re, zwei für 50 Jah­re, sechs für 60 Jah­re, und ganz beson­ders her­vor­zu­he­ben, zwei für 70 Jah­re treue Ver­eins­zu­ge­hö­rig­keit. Lei­der konn­ten an die­sem Ehrungs­abend nicht alle teilnehmen.

Nach den Ehrun­gen konn­ten die Gäste den Abend im Gast­haus „Zur Son­ne“ gemüt­lich aus­klin­gen lassen.

För­der­ver­ein THW Bai­er­s­dorf e.V.

Mit­glie­der­ver­samm­lung

Der För­der­ver­ein THW Bai­er­s­dorf e.V. lädt alle sei­ne Mit­glie­der zur ordent­li­chen Mit­glie­der­ver­samm­lung am Frei­tag, 23. Juni, 19.30 Uhr in die THW-Unter­kunft Bai­er­s­dorf, Königs­ber­ger Stra­ße 32 ein.

Tages­ord­nung

1. Begrü­ßung und Fest­stel­lung der Tagesordnung

2. Bericht des 1. Vorsitzenden

3. Bericht des Schriftführers

4. Bericht der Jugendabteilung

5. Kassenbericht

6. Bericht des Kassenprüfers

7. Ent­la­stung der Vorstandschaft

8. Anträge

Wir freu­en uns über zahl­rei­ches Erscheinen.

Die Vor­stand­schaft

J.O.B. – Jugend­or­ga­ni­sa­ti­on Baiersdorf

Sonn­wend­feu­er am Angersee

Lie­be Sonn­wend­feu­er-Freun­de, lie­be Bürger/​innen,

bald kön­nen wir wie­der einen lau­en Som­mer­abend im Bereich des Bai­er­s­dor­fer Anger­sees verbringen!

Datum: Sa, 01.07. ab 17 Uhr

Ort: Anger­see, Parkplatz

Wir laden Euch alle herz­lich ein, mit uns lecke­res Gegrill­tes, frisch gezapf­tes Bier und küh­le Limo­na­den zu genie­ßen. Das Bai­er­s­dor­fer Sonn­wend­feu­er dür­fen auch die­ses Jahr wie­der die jüng­sten Gäste mit elter­li­cher Hil­fe um 21.00 Uhr entzünden.

Wir freu­en uns auf Euch!

J.O.B. e. V.

Ten­nis­club Baiersdorf

Unse­re Ange­bo­te für Kinder

Bai­er­s­dor­fer Tennistalente:

Unse­re Jugend­trai­ne­rin­nen haben ein Trai­nings­kon­zept auf­ge­stellt, das per­fekt auf das Alter und die Spiel­stär­ke der Kin­der 6–12 Jah­re abge­stimmt ist. Wich­tig ist uns, dass die Kin­der vom ersten Tag an Spaß haben und sich im Ten­nis­club wohl­füh­len. Kur­se fin­den jeweils im Mai, Juni und Juli statt und kosten 50,- € pro Kind, eine Ver­eins­mit­glied­schaft ist nicht notwendig.

Kids Treff:

Alle Mit­glie­der im Alter von 6 bis 14 Jah­ren sind herz­lich ein­ge­la­den ihre Ten­ni­s­er­fah­run­gen mit gleich­alt­ri­gen Kin­dern zu erwei­tern. Im Vor­der­grund steht Spie­len, neue Bewe­gungs­er­fah­rung und ganz viel Spaß.

Ter­mi­ne und Ansprech­part­ner zu den Ange­bo­ten fin­den Sie auf unse­rer Homepage.

Unse­re Ange­bo­te für Erwachsene

Der Ten­nis­club Bai­er­s­dorf möch­te gera­de Neu- und Wie­der­ein­stei­gern die Mög­lich­keit geben, Ten­nis als Frei­zeit­sport in einer ange­neh­men Atmo­sphä­re betrei­ben zu kön­nen. Wir bie­ten 6 gut gepfleg­te Ten­nis­plät­ze, ein gemüt­li­ches Club­haus und die Mög­lich­keit bei unse­ren Hob­by­grup­pen zu spie­len und Ten­nis­part­ner ken­nen­zu­ler­nen. Auch inter­es­sier­te Nicht­mit­glie­der sind herz­lich will­kom­men, schnup­pern Sie gern mal rein.

Men’s Day: Mon­tag, 18–20 Uhr

Mixed Dop­pel: Diens­tag, 17–19 Uhr

Women‘s Day: Diens­tag, 18–20 Uhr

Kon­takt­in­for­ma­tio­nen zu den Hob­by­grup­pen fin­det ihr auf unse­rer Home­page www​.tc​-bai​er​s​dorf​.de.

Initia­ti­ve „Igels­dorf­haus“

Nach Vor­stel­lung des Pro­jekts im Stadt­rat freu­en wir uns über eine posi­ti­ve Reso­nanz und eine finan­zi­el­le För­de­rung not­wen­di­ger Umbau­maß­nah­men durch die Stadt. Bis zum Ein­bau einer zusätz­li­chen Türe müs­sen wir nun aller­dings über die näch­sten Zeit unser Ange­bot im Innen­raum ein­schrän­ken und die Teil­neh­mer­zahl bei Ver­an­stal­tun­gen deut­lich beschrän­ken oder auf den Außen­be­reich ver­tei­len. Bei guter lang­fri­sti­ger Per­spek­ti­ve neh­men wir aber Ein­schrän­kun­gen ger­ne in Kauf!

Ver­an­stal­tun­gen im Juni

Café Klatsch: jeden Frei­tag, jeweils 8.30–10 Uhr: ACH­TUNG! Fin­det im Juni nur am 16., 23. Und 30.06. statt. Offe­ner Treff­punk: Wir freu­en uns auf einen gemein­sa­men Kaf­fee oder Tee, ein paar fri­sche Gebäck­stücke, Waf­feln oder Kuchen und vor allem ein net­tes Bei­sam­men­sein. (Ohne Anmel­dung, Lei­tung: B. Lenz)

Offe­ner Spie­le­abend für Kin­der und Jugend­li­che der ca. 4.–7. Klas­se (Fr, 16.06., 18–21 Uhr): Bring dein Lieb­lings­spiel mit oder pro­bie­re Spie­le aus, die wir dabei­ha­ben. Für Snacks und Geträn­ke ist gesorgt! Und – wir hof­fen auf gutes Wet­ter, da innen die Zahl der Teil­neh­mer beschränkt ist! (Ohne Anmel­dung, Lei­tung: G. Neuner)

Move and eat! (Sa, 17.06., 17–20 Uhr): Ange­bot für Kin­der der ca. 1.–3. Klas­se: Wir tref­fen uns um 17 Uhr am Spiel­platz in Igels­dorf. Dort machen wir ver­schie­de­ne Drau­ßen-Spie­le (Wikin­ger-Schach, Feder­ball usw.) Danach gehen wir gemein­sam ins Igels­dorf­haus, essen bestell­te Piz­za und haben bestimmt noch etwas Zeit für ein paar Gesell­schafts­spie­le. (Unko­sten­bei­trag: 5,- €; mit Anmel­dung bis 16.6.; Lei­tung: M. & A. Reiner)

Spie­le­abend für Erwach­se­ne (Fr, 23.06., 20 Uhr): Gespielt wer­den je nach Lust und Lau­ne ver­schie­de­ne Gesell­schafts­spie­le – ger­ne kön­nen auch eige­ne (Lieblings-)Spiele mit­ge­bracht wer­den! Wer Lust hat in gesel­li­ger Run­de gemein­sam neue (und viel­leicht auch alt­be­kann­te) Spie­le aus­zu­pro­bie­ren und gemein­sam zu spie­len ist herz­lich will­kom­men. Eige­ne Geträn­ke und Snacks kön­nen ger­ne mit­ge­bracht wer­den – es wird vor Ort jedoch auch gegen Spen­de etwas bereit­ge­stellt! Ein­fach vor­bei­kom­men! (Auf­grund der aktu­el­len Teil­neh­mer­be­schrän­kun­gen bit­ten wir um Anmel­dung bis zum 22.6.; Lei­tung: J. Barth)

Offe­ner Spie­le­abend für Kin­der der 1.- 3. Klas­se (Sa, 24.6., 17–20 Uhr): Bringt ein­fach eure eige­nen Kar­ten- und Brett­spie­le mit (z. B. UNO, Lig­ret­to, Knif­fel usw.) und pro­biert mit ande­ren Kin­dern auch ger­ne gemein­sam neue Spie­le aus. Vor­aus­set­zun­gen für die mit­ge­brach­ten Spie­le soll­ten ein­fa­che Regeln, ein leicht ver­ständ­li­cher Auf­bau und idea­ler­wei­se meh­re­re Spiel­teil­neh­mer sein. Snacks und Geträn­ke sind vor­han­den, kön­nen aber auch ger­ne mit­ge­bracht wer­den. Wir freu­en uns auf Euch! (Auf­grund der aktu­el­len Teil­nah­me­be­schrän­kun­gen bit­ten wir um vori­ge Anmel­dung bis 23.6.)

Senio­ren­treff (Do, 29.06., 14.30–17 Uhr): Ein­ge­la­den sind alle Senio­rin­nen und Senio­ren Igels­dorfs. Bei einer Tas­se Kaf­fee und selbst gebacke­nem Kuchen las­sen wir es uns gut­ge­hen. (Auf­grund der aktu­el­len Teil­neh­mer­be­schrän­kun­gen mit Anmel­dung bei einer der Leiterinnen.)

Wir freu­en uns auf alle bekann­ten und neu­en Gesich­ter, bis bald, im Igels­dorf­haus (altes Feuerwehrhaus)!

Fra­gen zu den Ange­bo­ten oder all­ge­mein zu unse­rer Initia­ti­ve beant­wor­ten wir ger­ne unter fol­gen­der Email-Adres­se: igelsdorfhaus@​web.​de.

Hand in Hand Bai­er­s­dorf e. V.

Der Ver­ein Hand in Hand Bai­er­s­dorf e.V. ist Ansprech­part­ner für alle Bai­er­s­dor­fer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit Flucht- und Migra­ti­ons­hin­ter­grund und hilft gerne.

Wir suchen drin­gend eine klei­ne 3‑Zim­mer-Woh­nung für eine äthio­pi­sche Fami­lie mit zwei Kin­dern. Für dies­be­züg­li­che Hin­wei­se bedan­ken wir uns im Vor­aus recht herzlich!

Ende März konn­ten wir 15 jun­ge Men­schen aus Syri­en in unse­rer Unter­kunft in Bai­er­s­dorf begrü­ßen. Wir unter­stüt­zen sie best­mög­lich und freu­en uns über wei­te­re Hel­fe­rin­nen und Hel­fer – für Deutsch­un­ter­richt, Frei­zeit­ge­stal­tung und vie­les mehr.

Kon­takt

Sie errei­chen uns über die Inter­net­sei­te www​.hand​in​hand​-bai​er​s​dorf​.de oder per E‑Mail: info@​handinhand-​baiersdorf.​de.

Bai­er­s­dor­fer Sportverein

Wir suchen FSJ­ler/-innen & BFD­ler/-innen (2023/2024)

Wir suchen wie­der sport­be­gei­ster­te jun­ge Per­so­nen, die bei uns ein Frei­wil­li­ges Sozia­les Jahr absol­vie­ren möchten.

Neben dem Erwerb per­sön­li­cher und sport­li­cher Kom­pe­ten­zen (Lizenz­aus­bil­dun­gen, Trai­ner­schei­ne), stellt das frei­wil­li­ge sozia­le Jahr ein Bil­dungs- und Ori­en­tie­rungs­jahr dar, in dem ihr viel­fäl­ti­ge inter­es­san­te Erfah­run­gen sam­meln könnt. Ihr erhal­tet bei uns Ein­blicke in die unter­schied­li­chen Abtei­lun­gen und das Kurs­an­ge­bot des Ver­eins, könnt im Bereich Prä­ven­ti­on und Reha­sport im ver­eins­ei­ge­nen Fit­ness­stu­dio mit­wir­ken, erhal­tet Ein­blicke in die Geschäfts­stel­len­ar­beit, plant eige­ne (sport­be­zo­ge­ne) Pro­jek­te und führt die­se natür­lich auch durch.

Der Bai­er­s­dor­fer SV ist aner­kann­te Ein­satz­stel­le für den Frei­wil­li­gen­dienst im Sport.

Das soll­test du mitbringen:

· Grund­le­gen­des Inter­es­se an Sport

· Spaß an der Arbeit mit Kin­dern und jün­ge­ren Jugendlichen

· Eigen­ver­ant­wort­li­che und ver­läss­li­che Arbeitsweise

· Zuver­läs­sig­keit und Pünktlichkeit

· Kon­takt­freu­dig­keit und Teamfähigkeit

· Gute PC-Kennt­nis­se (Word, Excel, Power Point, Teams)

Wir sind ein Ver­ein mit über 1500 Mit­glie­dern und bie­ten ver­schie­den­ste Sport­ar­ten an. Am besten machst du dir ein Bild über unse­re Home­page www​.bai​er​s​dor​fersv​.de

Der Frei­wil­li­gen­dienst im Sport beginnt Ende August 2023 und dau­ert in der Regel 12 Mona­te. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Frei­wil­li­gen Sozia­len Jahr im Sport (Ver­dienst, päd­ago­gi­sche Beglei­tung, Urlaubs­an­spruch u.v.m.) sind zu fin­den auf der Home­page der Baye­ri­schen Sport­ju­gend: www​.bsj​.org unter dem Menü­punkt Freiwilligendienste.

Inter­es­siert? Wir freu­en uns auf dei­ne Bewer­bung (direkt online über die Sei­ten der Baye­ri­schen Sport­ju­gend) bzw. dei­ne Kon­takt­auf­nah­me bei Interesse/​Fragen:

BSV, Rebec­ca Sin­ger (Lei­tung Sport), Tel. 0160–91636973, E‑Mail: sport@​baiersdorfersv.​de

Vor­trags­rei­he

Vor­trags­rei­he Gesund­heits­tipps beim Bai­er­s­dor­fer Sport­ver­ein mit Cor­de­lia Kun­ert im BSV-Bistro, Am Sport­zen­trum 1

Mitt­woch, 21. Juni, 19 Uhr: „Stän­dig erschöpft? Ideen für mehr Ener­gie im Alltag“

Tra­di­tio­nal Tae­kwon-Do für Alle (6 bis 70)

NEU: Kids Bewe­gungs­schu­le für Kin­der ab 5 Jah­ren (Vor­stu­fe zum Taekwon-Do)

Durch unse­re Erfah­rung mit Tae­kwon-Do und häu­fi­gen Anfra­gen, ob wir Kin­der schon ab 5 Jah­ren neh­men, ent­stand die Idee die­se Bewe­gungs­schu­le anzu­bie­ten, um die jün­ge­ren Kids mit geziel­ten Übun­gen ihren Kör­per näher zu brin­gen. In die­sem Alter sind sie für ein regu­lä­res Kampf­kunst­trai­ning im trad. Tae­kwon-Do noch über­for­dert und wer­den daher auf spie­le­ri­sche Wei­se lang­sam dar­auf vor­be­rei­tet. Sie ler­nen grund­le­gen­den Fähig­kei­ten, wie u.a. Koor­di­na­ti­on, Gleich­ge­wicht, Aus­dau­er und erste Tech­ni­ken des Tae­kwon-Do. Es steht hier aber noch die Freu­de und Spaß an Bewe­gung im Vordergrund.

Der EIN­STIEG ist jeder­zeit mög­lich, am besten aber jeden 1.Montag, oder Sams­tag im Monat.

3x kosten­los pro­bie­ren und trai­nie­ren, in ent­spann­ter Atmosphäre.

Was bie­tet Tae­kwon-Do Baiersdorf?

· Jetzt Vor­stu­fen­trai­ning für Kids ab 5 Jahren

· lau­fen­de Anfän­ger­ein­stie­ge (für Kin­der ab 6 Jah­re, Jugend­li­che, Erwach­se­ne und Best Ager, mit ggfl. spe­zi­el­len Ein­stei­ger­kur­sen, um den Ein­stieg zu erleichtern.

· das tra­di­tio­nel­le Tae­kwon-Do ist ohne Kör­per­kon­takt (Ver­mei­dung von Verletzungen)

· funk­tio­nel­les, gelenk­scho­nen­des Trai­ning nach sport­wis­sen­schaft-lichen Erkennt­nis­sen (Mus­kel­auf­bau, Stär­kung der Sehnen, …)

· Traings­camps und natio­na­le + int. Lehrgänge

· und vie­les mehr …

Tae­kwon-Do zählt zu einer der dyna­misch­sten und schnell­sten Kampf­sport­ar­ten. Dabei ste­hen Schnell­kraft, Aus­dau­er und Reak­ti­ons­fä­hig­keit im Vor­der­grund. Egal, ob Sie als Erwach­se­ner eine Kampf­kunst für sich ent­decken wol­len (es etwas lang­sa­mer ange­hen wol­len) oder als Kind/​Jugendlicher (ener­ge­tisch und kraft­voll) gemein­sam mit Gleich­ge­sinn­ten trai­nie­ren möch­ten, das Wohl­be­fin­den jedes Ein­zel­nen steht für mich im Zentrum.

Es bie­tet Ihnen wie kaum eine ande­re Sport­art ein all­um­fas­sen­des Bewe­gungs- und Ent­span­nungs-Kon­zept. Jeder Mus­kel des Kör­pers wird bean­sprucht. Spe­zi­ell wird der Rücken gestärkt, das Herz-Kreis­lauf-System trai­niert und die Geschmei­dig­keit der Mus­keln und Seh­nen ver­bes­sert. Abge­stimm­te Koor­di­na­ti­ons­übun­gen schu­len Ihren Gleich­ge­wichts­sinn und erhö­hen gleich­zei­tig die Kon­zen­tra­ti­ons­fä­hig­keit. Dar­über hin­aus kann das Tae­kwon-Do bei Depres­si­on, Burn-Out, Stress­ab­bau hel­fen und för­dert die Dis­zi­plin, das Durch­hal­te­ver­mö­gen, Kon­di­ti­on und das Selbstvertrauen.

Als Tae­kwon-Do-Mei­ste­rin (2. Dan) und Trai­ne­rin habe ich gro­ße Freu­de dar­an, mei­ne Schü­ler ihren Bedürf­nis­sen ent­spre­chend her­aus­zu­for­dern und für das Tae­kwon-Do zu begeistern.

Trai­nings­zei­ten:

Vor­schul­kin­der, 5–6 Jah­re: Mo, 16.30–17.15 Uhr (Domi­zil­hal­le des BAV)

Kin­der 6–11 Jah­re: Mo, 16.30–17.15 Uhr (Domi­zil­hal­le des BSV)

Anfän­ger, gemischt und Ü40: Mo, 17.15–18.15 Uhr (Domi­zil­hal­le des BSV)

Fort­ge­schrit­te­ne und Alle: Mi, 18.15–19.30 Uhr (im BSVit-Raum)

Alle + Fami­li­en: Sa, 10.30–11.30 Uhr (im BSVit-Raum oder Domizilhalle)

Für wen ist Tae­kwon-Do geeignet?

Kids (ab 6–11 Jah­re), Teens (ab 12 Jah­re), Erwach­se­ne + Best Ager (40+): Im Gegen­satz zum olym­pi­schen Tae­kwon-Do kann man das trad. TKD auch noch im fort­ge­schrit­te­nen Alter erler­nen. Aber war­um viel dar­über reden, ein­fach kom­men und unver­bind­lich ausprobieren.

Wer sich also für pro­fes­sio­nel­len Kampf­kunst­un­ter­richt inter­es­siert, kann unter fol­gen­den Kon­takt­da­ten Pro­be­stun­den ver­ein­ba­ren! Ein­stieg ist jeder­zeit möglich!

Wir freu­en uns auf Euch.

Dafür ein­fach Bescheid geben; tele­fo­nisch mel­den, oder eine kur­ze Mail schrei­ben (taekwondo.baiersdorf@t‑online.de).

Wir trai­nie­ren das gan­ze Jahr durch­ge­hend, in den Feri­en gel­ten geän­der­te Trainingszeiten.

Wei­te­re Infos von Ansprech­part­ne­rin Fio­na Lat­ka (qua­li­fi­zier­te Übungs­lei­te­rin, 2.Dan), Han­dy: 0172 / 1072798 oder Inter­net: www​.tae​kwon​do​-bai​er​s​dorf​.com, bzw. www​.bai​er​s​dor​fersv​.de/​t​a​e​k​w​o​n​d​o​.​h​tml

Gong Fu

Gong Fu ist ide­al, wenn du sowohl Kon­di­ti­on und Kraft als auch Selbst­be­wusst-sein ver­bes­sern möch­test. In unse­rer Kampf- und Bewe­gungs­kunst lernst du Tech­ni­ken, die im rea­len Kampf effek­tiv sind!

Erwach­se­ne & Jugend­li­che: Mo + Fr, jeweils 18–19 Uhr

Kin­der: Fr, 16–17.30 Uhr.

Trai­nings­ort: Domi­zil­hal­le BSV, Am Sport­zen­trum 1

Spe­zi­ell Kindertraining

Durch die Gong Fu- Übun­gen fin­den Kin­der ihre Mit­te. Sie üben in spie­le­ri­scher Form die Selbst­ver­tei­di­gung und ler­nen, ein natür­li­ches Kör­per­ge­fühl auf­zu­bau­en. Ein­fa­che Übun­gen för­dern Kraft und Beweglichkeit.

Durch­hal­te­ver­mö­gen, Selbst­be­wusst­sein, Kon­zen­tra­ti­ons­fä­hig­keit, Geduld und ein kon­trol­lier­ter Umgang mit eige­nen Aggres­sio­nen wer­den bei den Kids gestärkt.

Ansprech­part­ner & Übungs­lei­ter: Jochen Kai­ser (Gong Fu-Leh­rer, Chi­ne­se Boxing Ins­truc­tor, Yoga­leh­rer BDY & Aeri­al Yoga Coach), kaiser@​baiersdorfersv.​de, Tel. 0160 / 2323098 (Tele­fon, Whats­App, Telegramm)

Offe­ne Spiel- und Sport­grup­pe Erwachsene

Wir suchen noch Verstärkung!

Wir sind eine gemisch­te Grup­pe und zwi­schen 30 und 50 Jah­re alt. Spiel und Spaß steht bei uns im Vordergrund.

„Offen“ bedeutet

- Jede und jeder kann kom­men, egal ob super fit oder grad erst im Aufbau

– Eine Teil­nah­me jede Woche wäre toll, ist aber nicht not­wen­dig: kommt, wenn es bei euch passt.

– Wir haben kei­ne spe­zi­el­le Sport­art im Blick son­dern spie­len wor­auf ihr gera­de Lust habt. (Fris­bee, Vol­ley­ball, Spike-Ball, Tisch­ten­nis, Bouldern,….)

Wir spie­len jeden Mon­tag von 18.15 bis 19.45 Uhr, meist in der Mehr­zweck­hal­le neben der Mit­tel­schu­le, bei schö­nem Wet­ter natür­lich draußen.

Wer Inter­es­se hat mel­det sich am besten zuerst bei sport@​baiersdorfersv.​de.

Lauf­treff Bai­er­s­dorf e. V.

Lie­be Sport­be­gei­ster­te, lie­be Freunde,

nach vie­len auf­re­gen­den Wochen der Vor­be­rei­tun­gen ging am 23. April die fünf­te Auf­la­ge des schärf­sten Laufs Bay­erns über die Büh­ne. Wer dabei war, konn­te die groß­ar­ti­ge Stim­mung bei den Teil­neh­mern wie auch bei den Zuschau­ern mit­er­le­ben. Wir haben über­wäl­ti­gend vie­le und posi­ti­ve Rück­mel­dun­gen erhal­ten, es war wie ein gro­ßes Stadtfest!

Solch eine Ver­an­stal­tung ist nur durch die Unter­stüt­zung von ganz Vie­len mög­lich: All denen sagen wir ein herz­li­ches DANKESCHÖN!

Wir dan­ken den zahl­rei­chen Hel­fern, auch vie­len von ande­ren Ver­ei­nen und Freun­den, die ein­fach dabei waren und unter­stützt haben. Wir dan­ken der Feu­er­wehr, dass sie uns mit ihren Ört­lich­kei­ten und zahl­rei­chen Hel­fern die Basis für die Durch­füh­rung des Kren­laufs berei­tet haben. Wir dan­ken unse­ren Spon­so­ren, die uns finan­zi­ell und mit vie­len Sach­prei­sen unter­stützt haben. Wir dan­ken allen Zuschau­ern und Teil­neh­mern, denn so eine Ver­an­stal­tung lebt nur von den Men­schen, die dabei sind! Und wir dan­ken natür­lich unse­rer Bür­ger­mei­ste­rin, der Meer­ret­tich­kö­ni­gin The­re­sa I und der Stadt­ver­wal­tung Bai­er­s­dorf mit all ihren MitarbeiterInnen.

Wir sind glück­lich und auch ein wenig stolz, so vie­le För­de­rer zu haben!

Der Tag des Lau­fens – 7. Juni

Lau­fen ist gesund. Lau­fen macht glück­lich. Und Lau­fen kann die Welt ein biss­chen bes­ser machen.

Mit die­sem Leit­mo­tiv wird auch die­ses Jahr wie­der der Tag des Lau­fens gefeiert!

Der Lauf­treff Bai­er­s­dorf e.V. lädt an die­sem Tag zum gemein­sa­men Lau­fen ein: Treff­punkt Park­platz Lin­sen­gra­ben Bai­er­s­dorf um 18.30 Uhr.

Es wer­den Grup­pen gebil­det, damit jede/​r nach sei­nem Lei­stungs­ver­mö­gen gemein­sam und gemüt­lich die pas­sen­de Run­de durch die wun­der­schö­ne Bai­er­s­dor­fer Natur dre­hen kann. Zum guten Abschluss gibt es ein paar küh­le Geträn­ke in gesel­li­ger Runde.

Wir freu­en uns dar­auf und laden JEDEN HERZ­LICH DAZU ein. Die Teil­nah­me erfolgt rein pri­vat, unver­bind­lich und unter Haf­tungs­aus­schluss des Vereins.

Mach mit beim Lauftreff!

Bei unse­ren Bai­er­s­dor­fer Run­den kann jeder mit­lau­fen: Ob Anfän­ger oder ambi­tio­niert, unse­re Läu­fe­rIn­nen haben unter­schied­lich­stes Lauf­ni­veau und freu­en sich auf neue Mitläufer!

Das gemein­sa­me Lau­fen ist eine gute Mög­lich­keit Regel­mä­ßig­keit zu erlan­gen. Außer­dem macht es mehr Spaß in der Grup­pe zu lau­fen. Auch wenn Du ger­ne für Dich allei­ne läufst, kann das gele­gent­li­che gemein­sa­me Lauf­erleb­nis durch­aus eine Abwechs­lung und Berei­che­rung sein.

Wir tref­fen uns jeweils mitt­wochs 18.30 Uhr am Park­platz Lin­sen­gra­ben, gegen­über der FFW Bai­er­s­dorf und frei­tags um 17.00 Uhr am Park­platz der Mittelschule.

Zusätz­li­che Infos gibt es auf unse­rer Home­page unter www​.lauf​treff​-bai​er​s​dorf​.de

Nor­dic-Wal­king-Treff

Nor­dic Wal­king ist ein gelenk­scho­nen­des Trai­ning für den gesam­ten Kör­per, wel­ches die Hal­tung ver­bes­sert und die Aus­dau­er stärkt.

Walkst Du auch lie­ber in der Grup­pe? Brauchst Du bei schlech­tem Wet­ter auch etwas Moti­va­ti­on zum Walken?

Wir tref­fen uns immer don­ners­tags um 18.00 Uhr am Park­platz Lin­sen­gra­ben für unse­re ca. 90 Minu­ten lan­ge Trai­nings­ein­heit. Wir begin­nen mit einem Auf­wärm­pro­gramm, star­ten dann gemein­sam in unse­re 7–8 km lan­ge Wal­king­run­de. Zum Abschluss deh­nen wir unse­re Mus­keln und Sehnen.

Natür­lich wer­den die Grund­la­gen der Tech­nik von unse­rer Übungs­lei­te­rin erklärt und geübt. Bei Inter­es­se mel­de dich ein­fach unter info@​lauftreff-​baiersdorf.​de. Wir freu­en uns auf dich!

„Du fühlst dich gut beim Lau­fen und noch bes­ser hin­ter­her.“ (Fred Lebow, Orga­ni­sa­tor des New York Marathons)

Lie­be Grüße

Euer Lauf­treff Bai­er­s­dorf e.V.

Dia­ko­nie­ver­ein Bai­er­s­dorf e. V.

Aktu­el­les aus der Diakoniestation

Auch die Dia­ko­nie­sta­ti­on Bai­er­s­dorf lei­det unter Per­so­nal­man­gel, vor Allem im Pfle­ge­be­reich. Im ersten Quar­tal 2023 haben zwei unse­rer Pfle­ge­kräf­te gekün­digt. Sie haben sich fort­ge­bil­det und anschei­nend ander­wei­tig bes­ser bezahl­te Stel­len gefun­den, die wir nicht bie­ten kön­nen. Die aus­ge­fal­le­ne Arbeits­zeit konn­ten wir durch Auf­stockung bei ande­ren Mit­ar­bei­ten­den nur zum klei­ne­ren Teil kompensieren.

Wir haben Stel­len­an­ge­bo­te für Pfle­ge­fach­kräf­te in drei Zei­tun­gen und bei der Arbeits­agen­tur in­seriert, es hat sich bis­her nie­mand beworben.

Mit dem ver­blie­be­nen Per­so­nal ist es nicht mög­lich fünf Pfle­ge­tou­ren par­al­lel zu fah­ren. Des­halb waren wir gezwun­gen unse­re fünf­te Tour ein­zu­stel­len. Zu schaf­fen sind nur noch vier und das heißt, dass wir weni­ger Pati­en­ten als bis­her ver­sor­gen kön­nen. Was zur Fol­ge hat, dass wir immer wie­der Pati­en­ten abwei­sen oder ver­trö­sten müs­sen. Das tut uns sehr leid, aber es geht nicht anders.

Aus dem Dia­ko­nie­ver­ein ist zu berich­ten, dass uns der lang­jäh­ri­ge 1. Vor­sit­zen­de, Karl Lorenz, in die­sem Jahr ver­las­sen wird. Bei den im Herbst anste­hen­den Neu­wah­len wird er aus Alters­grün­den nicht mehr kandidieren.

Nun zeich­net sich lei­der ab, dass sich nie­mand fin­det, der oder die die­ses Amt in der bis­he­ri­gen Wei­se, ehren­amt­lich, füh­ren will. Der Ver­eins­aus­schuss ist schon seit Mona­ten bemüht hier eine Lösung zu fin­den und hat sich ent­schlos­sen eine Stel­len­aus­schrei­bung für eine Geschäfts­füh­rung in Teil­zeit zu ver­öf­fent­li­chen. Sie fin­den sie in die­sem Amts­blatt unter den Anzeigen.

Außer­or­dent­li­che Mitgliederversammlung

Der Dia­ko­nie­ver­ein lädt zu einer außer­or­dent­li­chen Mit­glie­der­ver­samm­lung am Don­ners­tag, 20. Juni ein, in der der Bericht über das Geschäfts­jahr 2022 erstat­tet und die Ent­la­stung bean­tragt wer­den soll. Außer­dem sol­len die Mit­glie­der über die Umstruk­tu­rie­rung des Vor­stands und die damit zusam­men­hän­gen­de Sat­zungs­än­de­rung infor­miert wer­den. Die Ein­la­dung mit Tages­ord­nung fin­den Sie im Anzei­gen­teil die­ses Amtsblattes.

Die Lei­stun­gen unse­rer Diakoniestation

Unse­re Pfle­ge­dienst­lei­tung erstellt mit Ihnen per­sön­lich für Ihre indi­vi­du­el­len Wün­sche und Bedürf­nis­se das pas­sen­de Ange­bot. Für Pfle­ge­be­dürf­ti­ge, die nach dem Pfle­ge­ver­si­che­rungs­ge­setz Pfle­ge­geld erhal­ten, führt sie die gesetz­lich vor­ge­schrie­be­nen Bera­tungs­be­su­che durch.

Ein per­sön­li­ches Gespräch ist durch nichts zu erset­zen, denn wir möch­ten, dass Sie die Hil­fe bekom­men, die Sie brau­chen. Wir infor­mie­ren und bera­ten Sie bezüg­lich der Finanzierung.

Bei allen Fra­gen um die häus­li­che Pfle­ge wen­den Sie sich an uns. Bei uns sind Sie in guten Händen.

Tel. 09133/603728, Fax: 603730, E‑Mail: info@​diakoniestation-​baiersdorf.​de

Post­an­schrift: Kir­chen­platz 11, 91083 Baiersdorf

Büro­zei­ten Kir­chen­platz 11: Mo bis Fr, 8–13 Uhr

Wenn Sie unse­re Arbeit för­dern wol­len, erbit­ten wir Ihre Spen­de auf unse­re Kon­ten bei der Spar­kas­se: IBAN DE35 7635 0000 0005 0015 61 oder bei der VR-Bank: IBAN DE16 7606 9559 0000 6883 20

Karl Lorenz

1. Vor­sit­zen­der Dia­ko­nie­ver­ein Bai­er­s­dorf e. V.

Bund Natur­schutz Baiersdorf

BN dankt fürs Pfand

Am 08.05.23 beka­men Ger­di Düt­horn (Mit­te) und San­dra Böhm-Götz (r.) vom Bund Natur­schutz Bai­er­s­dorf eine Spen­de in Höhe von 400.- von Lui­se Peschel über­reicht. Wir freu­en uns sehr, dass der REWE-Markt die­se Akti­on zur För­de­rung loka­ler Ver­ei­ne ins Leben geru­fen hat. Vie­le REWE-Kun­den hat­ten sich ent­schie­den, mit ihrem Geträn­ke­p­fand-Bon die Pro­jek­te des Bund Natur­schutz Bai­er­s­dorf zu unter­stüt­zen. Dafür sagen wir sehr herz­lich „Dan­ke“.

San­dra Böhm-Götz im Namen des Bund Natur­schutz Baiersdorf

Bünd­nis 90/​Die Grü­nen Orts­ver­band Baiersdorf

Offe­ner Stammtisch

Wir laden herz­lich ein zum offe­nen Stamm­tisch am Mitt­woch, 14.06. ab 19 Uhr in der Jahn­hal­le (Bei schö­nem Wet­ter im Bier­gar­ten). Alle Inter­es­sier­ten sind mit ihren Fra­gen, The­men und Anre­gun­gen herz­lich willkommen.

Kaf­fee-Treff am Kirchenplatz

jeden Sonn­tag, 10.30–11.30 Uhr

jeden Mon­tag, 15.00–17.00 Uhr

Mon­tag gibt es Kuchen!

Wo? ev. Gemein­de­haus (Kir­chen­platz 7)

Treff­punkt für alle! (alles auf Spendenbasis)

Und ein Buch aus­lei­hen? ((Büche­rei offen: Mo, 16–18 Uhr)

Kon­takt: 0171 / 8230 979