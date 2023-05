Unter dem Mot­to „Gib das Feu­er wei­ter…“ fei­ert Diö­ze­san­ju­gend­pfar­rer Gerd-Richard Neu­mei­er am Pfingst­sams­tag einen außer­ge­wöhn­li­chen Got­tes­dienst, der bei schö­nem Wet­ter im Frei­en statt­fin­det. Am 27. Mai 2023 um 21 Uhr beginnt die Pfingst­vi­gil auf Burg Feu­er­stein bei Eber­mann­stadt. Eine Vigil ist eine nächt­li­che Mes­se vor einem hohen kirch­li­chen Fest wie Pfingsten.

An Pfing­sten fei­ern Chri­stin­nen und Chri­sten, dass der Hei­li­ge Geist auf die Jün­ger Jesu her­ab­ge­kom­men ist – in Form von Feu­er­zun­gen, wie die Apo­stel­ge­schich­te berich­tet. „Erfüllt vom Hei­li­gen Geist tru­gen die Jün­ger die fro­he Bot­schaft von Jesus in die gan­ze Welt“, erklärt Neu­mei­er. „Die­ser Auf­trag gilt für uns auch heu­te noch: Wir sol­len das Feu­er wei­ter­ge­ben.“ Besu­che­rin­nen und Besu­cher hören nicht nur wäh­rend der Mes­se vom Feu­er, son­dern erle­ben es anschlie­ßend auch beim Bei­sam­men­sein am Lagerfeuer.