Franc Dierl steht künf­tig an der Spit­ze des CSU-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth Land. Der 52-jäh­ri­ge Spei­chers­dor­fer Archi­tekt löst damit Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Gud­run Bren­del-Fischer ab, die sich nach acht Jah­ren als Kreis­vor­sit­zen­de nicht mehr zur Wahl stellte.

Auch sonst geht die Kreis­vor­stand­schaft mit einer Rei­he neu­er Gesich­ter in die kom­men­de zwei­jäh­ri­ge Amts­pe­ri­ode. 118 Dele­gier­te aus 35 Orts­ver­bän­den, vom zwei­ten Bür­ger­mei­ster von Pre­bitz Jörg Teu­fel begrüßt, waren am spä­ten Sonn­tag­nach­mit­tag ins Gemein­de­haus in Bie­bers­wöhr gekom­men, um einen Gene­ra­ti­ons- und Füh­rungs­wech­sel bei der Land­kreis-CSU zu voll­zie­hen und die Wei­chen für die näch­sten Jah­re zu stel­len. Bezirks­tags­vi­ze­prä­si­dent und Bezirks­tags­kan­di­dat Dr. Ste­fan Specht sowie Land­tags­li­sten­kan­di­dat, Alt­ober­bür­ger­mei­ster Dr. Micha­el Hohl grüß­ten mit einer Video­bot­schaft und beton­ten die gute Zusam­men­ar­beit zwi­schen CSU-Stadt und Land. Dierl wur­de dabei mit 96,5 Pro­zent der Stim­men mit einem gewal­ti­gen Ver­trau­ens­vor­schuss aus­ge­stat­tet. Neben Cath­rin Selt­mann (Mehl­mei­sel) und Tho­mas Thiem (Wai­schen­feld) fin­den sich aber auch mit Cor­ne­lia Ange­rer-Daum (Wei­den­berg), Sabi­ne Hab­la (Mistel­bach und Ste­fan Krieg (Peg­nitz) drei neue Gesich­ter unter den fünf Stell­ver­tre­tern. Als neu­er Schatz­mei­ster folgt Mathi­as Straub auf Patrick Mey­er, als Digi­tal­be­auf­trag­te Seba­sti­an Herr­mann auf Wal­traud Pfaunt­sch. Schrift­füh­re­rin bleibt Anna-Maria Prechtl. Rech­nungs­prü­fer sind Wer­ner Fuchs und Domi­nik Ben­ker. Die Rie­ge der Bei­sit­zer stel­len Klaus Bau­er (Gold­kro­nach), Anna Debu­day (Ahom­tal), Dr. Andrea Hell­au­er (Bind­lach), Juli­an Hof­mann (Schna­bel­waid), Simo­ne Kirsch­ner (Rot­main­tal), Micha­el Köferl (Fich­tel­berg), Danie­la Opitz (Kir­chen­pin­gar­ten), Wal­traud Pfaunt­sch (Eckers­dorf), Gün­ter Pöll­mann (Mehl­mei­sel), Chri­sti­an Rieß­beck (Gefrees), Regi­na Schr­embs (Peg­nitz), Elke Sen­del­beck (Creu­ßen), Seba­sti­an Voit (Fich­tel­berg) und Son­ja Wolf­ring (Wei­den­berg).

Mit dem rei­bungs­lo­sen Über­gang ver­band sich viel Dank­bar­keit und Zuver­sicht. Auf Kreis­ebe­ne stell­te Dierl seit 2015 als stell­ver­tre­ten­der Kreis­vor­sit­zen­der, seit 2019 als Vor­sit­zen­der der CSU-Bun­des­wahl­kreis­kon­fe­renz Bay­reuth und seit 2020 als Vor­sit­zen­der der CSU-Kreis­tags­frak­ti­on im Bay­reu­ther Kreis­tag maß­geb­lich kom­mu­nal­po­li­ti­sche Wei­chen auf Land­kreis­ebe­ne. Seit 2008 führ­te er bis vor kur­zem den CSU-Orts­ver­band Spei­chers­dorf, gehört hier seit 2014 dem Gemein­de­rat an und ist seit 2020 Drit­ter Bür­ger­mei­ster. Dank die­ser reich­li­chen par­tei- und kom­mu­nal­po­li­ti­schen Erfah­rung wur­de Dierl für die Land­tags­wahl am 8. Okto­ber 2023 von den Kreis­ver­bän­den Bay­reuth Stadt und Land zum Direkt­kan­di­da­ten nomi­niert. Sein Herz schla­ge für die Kom­mu­nal­po­li­tik, so Dierl. „Wir ste­hen auf allen poli­ti­schen Ebe­nen vor schwie­ri­gen Zei­ten mit gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen.“ Vie­les habe sich ver­än­dert. Vie­le Men­schen bekä­men die Aus­wir­kun­gen der Ener­gie­prei­se, Infla­ti­on und Ver­bots- und Flücht­lings­po­li­tik der Koali­ti­on hef­tig zu spü­ren. Hier sei die CSU gefor­dert, zusam­men­zu­hal­ten, Flag­ge zu zei­gen und mit einer guten und glaub­wür­di­gen Poli­tik, über die Kom­mu­nen und den Land­kreis hin­aus, auf Lan­des­ebe­ne gegen­zu­steu­ern. „Die Men­schen wol­len prag­ma­ti­sche Ent­schei­dun­gen, ehr­li­che Poli­ti­ker und kei­ne Bevor­mun­dung, wie sie die Bun­des­re­gie­rung mit ihrer Ver­bots­po­li­tik der Bevöl­ke­rung auf­zu­drücken ver­sucht.“ Die CSU sei hier Licht­blick und Richt­schnur und set­ze einen Gegen­pol zur Bund­e­re­gie­rung. Um dabei die Inter­es­sen der Bür­ger von Stadt und Land­kreis Bay­reuth poli­tisch zu ver­tre­ten, stel­le er sich ger­ne der Auf­ga­be, die Par­tei zu füh­ren. „Uns ste­hen gewal­ti­ge Auf­ga­ben ins Haus, die es mit Team­ar­beit und Geschlos­sen­heit zu bewäl­ti­ge gel­te. Wenn Bay­ern und Hes­sen am 8. Okto­ber 2023 den Land­tag wäh­len, so Dierl, dann sei das auch eine Abstim­mung über die Poli­tik der Bundesregierung.

Zuvor hat­te Bren­del-Fischer in ihrem letz­ten Bericht aus dem Kreis­ver­band die Mei­len­stei­ne der letz­ten Jah­re skiz­ziert. Vie­les sei Coro­na zum Opfer gefal­len, erin­ner­te sie. Den­noch wur­den ver­schie­de­ne Gemein­den besucht, um das Gespräch mit Kom­mu­nal­po­li­ti­kern und Mit­glie­dern zu füh­ren und Anre­gun­gen ein­zu­ho­len. Schwer­punkt­the­men bei Fir­men­be­su­chen sei­en der Über­gang von Schu­le in Beruf und die regio­na­le Aus­bil­dung von Fach­kräf­ten gewe­sen. Rich­tungs­wei­send sei dabei der Besuch des neu gegrün­de­ten Unter­neh­mens Cowor­king Kem­nath GmbH von Kath­rin Kar­ban-Völkl und Tho­mas Völkl gewe­sen, das sich mit Mobi­le- und Off­side-Working sowie Home­of­fice neu­en For­men der Arbeits­welt wid­met. Bren­del-Fischer erin­ner­te an die CSU-Bür­ger­preis­ver­lei­hung an den Dorf­ver­ein Haag als Wert­schät­zung und Moti­va­ti­on, sich ehren­amt­lich ein­zu­brin­gen. Mit der team­ori­en­tier­ten Arbeit und vie­len Anträ­gen im Kreis­tag mache die CSU-Frak­ti­on eine gute Figur. In der Lan­des­po­li­tik beton­te die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te die breit ange­leg­te Unter­stüt­zung von Fami­li­en und Allein­er­zie­hen­den sowie aller Gene­ra­tio­nen. Im Baye­ri­schen Mit­tel­stand sor­ge die Staats­re­gie­rung von den Beschäf­tig­ten bis zu Unter­neh­mern für ein opti­ma­les Umfeld. Ent­spre­chend dem Grund­satz För­dern statt For­dern sprach sie sich gegen die groß­zü­gig beschlos­se­ne Form des Bür­ger­gel­des aus. „Wir müs­sen die Men­schen über­zeu­gen, dass Wohl­stand nur geht, wenn Men­schen arbei­ten“, mein­te sie. Mit einem Sei­ten­hieb auf das Baye­ri­sche Umwelt­mi­ni­ste­ri­um for­der­te sie zudem eine rasche­re und ver­läss­li­che­re Aus­zah­lung von För­der­mit­tel. Auf Bun­des­ebe­ne strot­ze die Koali­ti­on vor Unfä­hig­keit, die nur von gro­ßen Sprü­chen der Grü­nen und einer unrea­li­sti­schen Poli­tik geprägt sei. In der unsi­che­ren Lage die Atom­kraft­wer­ke abzu­schal­ten und gleich­zei­tig Koh­le zu puschen sei ein No Go, so Bren­del-Fischer. Abschlie­ßend galt ihr Dank neben einem blen­den­den Ver­hält­nis in der Vor­stand­schaft den Vor­sit­zen­den der Arbeits­krei­se und den Ver­tre­tern im CSU-Bezirks­vor­stand (Arbeits­krei­sen auf Bezirks­ebe­ne), wo viel fach­li­che Arbeit gelei­stet werde.

„Du warst die Loko­mo­ti­ve des Kreis­ver­ban­des, bist auf die Men­schen zuge­gan­gen und hast unge­heu­er viel bewegt“, so Nach­fol­ger Franc Dierl in sei­nem Dank mit einer „leben­den Pflan­ze“ als Geschenk. Ganz ent­spre­chend ihrer beschei­de­nen Art gab Bren­del-Fischer das Lob und den Dank an die Dele­gier­ten zurück. „Ich habe damit mein Geld ver­dient. Ihr macht alles ehren­amt­lich. Euch gilt das Lob und Anerkennung.“

„Ordent­lich gewirt­schaf­tet“ beschei­nig­te Kas­sen­prü­fer Wer­ner Fuchs die Kas­sen­füh­rung von CSU-Kreis­schatz­mei­ster Patrick Mey­er. 120 Ver­an­stal­tun­gen orga­ni­sier­te die Frau­en­uni­on in den letz­ten acht Jah­ren so die ehe­ma­li­ge Kreis­vor­sit­zen­de Sabi­ne Hab­la in ihrem Bericht. Sie berich­te­te von Fir­men­be­su­chen, um sich die Pro­ble­me von Betrie­ben schil­dern zu las­sen, von der Besich­ti­gung der Bau­stel­le der Ther­me Obern­sees und dem Besuch des SOS Kin­der­dor­fes Immenreuth.

Die Ver­samm­lung wähl­te als Dele­gier­te für den CSU-Par­tei­tag: Dr Cor­ne­lia Ange­rer-Daum (Wei­den­berg), Gud­run Bren­del-Fischer (Rot­main­tal), Franc Dierl (Spei­chers­dorf), Sabi­ne Hab­la (Mistel­bach), Ste­fan Krieg (Peg­nitz), Cath­rin Selt­mann (Mehl­mei­sel) und Tho­mas Thiem (Wai­schen­feld). Die Aus­zäh­lung der Dele­gier­ten in die Dele­gier­ten­ver­samm­lung zur Euro­pa­wahl und zur Bezirks­tags­wahl war zum Schluss der Ver­an­stal­tung noch nicht abge­schlos­sen. wh