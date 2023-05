Die­ses Jahr fin­den in Ber­lin die Spe­cial Olym­pics World Games statt. Die Stadt Bam­berg ist als Host Town eine von 216 Kom­mu­nen bun­des­weit, die im Vor­feld Ath­le­ten und Ath­le­tin­nen beher­bergt. Vom 12. bis zum 15 Juni 2023 wird eine Dele­ga­ti­on aus Bah­rain zu Gast sein. Zu eini­gen Pro­gramm­punk­ten für die Gäste sind auch die Bam­ber­ger und Bam­ber­ge­rin­nen eingeladen.

Es sind 30 Sport­ler und Sport­le­rin­nen, die im Som­mer ihre Hei­mat im Per­si­schen Golf in Vor­der­asi­en ver­las­sen wer­den, um an der welt­weit größ­ten inklu­si­ven Sport­ver­an­stal­tung teil­zu­neh­men: Erst­mals fin­den die Spe­cial Olym­pics World Games in Deutsch­land statt. Wenn die Ath­le­ten und Ath­le­tin­nen dort­hin am 15. Juni 2023 auf­bre­chen, wer­den sie auch ihre Erleb­nis­se aus der Regi­on Bam­berg mit im Gepäck haben. Denn vier Tage lang wer­den sie hier ein Pro­gramm erle­ben, für das sich ein Orga­ni­sa­ti­ons­kom­mi­tee aus Stadt und Land­kreis ins Zeug gelegt hat. Hier arbei­ten die Kom­mu­nen mit der Lebens­hil­fe, der KUFA und Gool­Kids zusam­men, um dem Namen einer Gast­ge­ber­stadt gerecht zu wer­den. Unter ande­rem ist ein Ein­trag ins gol­de­ne Sport­buch vor­ge­se­hen, es wird eine beson­de­re Stadt­füh­rung und einen Aus­flug zum Hein­ers­hof in Stol­ze­n­roth geben.

Für die Bam­ber­ger und Bam­ber­ge­rin­nen sind vor allem zwei Ter­mi­ne beson­ders interessant:

Bereits am Diens­tag, 23. Mai 2023, ist das Host-Town-Orga­ni­sa­ti­ons­team im Bür­ger­la­bor der Stadt Bam­berg zu Gast. In der Haupt­wach­stra­ße 3 kön­nen sich Inter­es­sier­te von 13 bis 17 Uhr zum Groß­ereig­nis Spe­cial Olym­pics World Games und zur Host Town Bam­berg informieren.

Am Diens­tag, 13. Juni 2023, fin­den gleich zwei gro­ße Events statt: „Bam­berg begrüßt Bah­rain“, und zwar um 17.15 Uhr mit einem sym­bo­li­schen Fackel­lauf der „Spe­cial Olym­pics Flam­me der Hoff­nung“. Es neh­men Ath­le­ten und Ath­le­tin­nen aus Bah­rein und Inklu­si­ons­sport­ler und ‑sport­le­rin­nen aus der Regi­on teil. Start ist am Park­platz der Graf-Stauf­fen­berg-Schu­le, Klo­ster-Lang­heim-Str. 11; Die Läu­fer und Läu­fe­rin­nen zie­hen dann zur KUFA in der Ohm­stra­ße 3, wo ein gro­ßes inklu­si­ves Fest der Begeg­nung gefei­ert wird. Ein­ge­la­den sind alle, die Lust auf ein aus­ge­las­se­nes und bun­tes Mit­ein­an­der haben. Vor Ort wer­den alle Live­bands der Kul­tur­fa­brik auf­tre­ten: Die Band „Slee­ping Ann“, die Tanz­grup­pe „Wackel­kon­takt“, die Sam­ba-Trom­mel­grup­pe „Ram­baZam­ba“, die Per­cus­sions­grup­pe „Hör­sturz“ und die Band der Städ­ti­schen Musik­schu­le Bam­berg „New Mor­ri­son“. Der Ein­tritt ist frei.

Das Fest der Begeg­nung hält eben­falls das selbst­er­klär­te Ziel der Spe­cial Olym­pics hoch: Ein neu­es Zusam­men­ge­hö­rig­keits­ge­fühl zu schaf­fen und Raum für Begeg­nun­gen zu eröffnen.

Für Bam­ber­ger Schü­ler und Schü­le­rin­nen soll es außer­dem die Mög­lich­keit geben, ein­mal bei einem Trai­ning der Dele­gier­ten aus Bah­rain dabei zu sein. Die Dis­zi­pli­nen sind Leicht­ath­le­tik, Bad­min­ton, Boc­cia, Bow­ling, Pfer­de­sport und Segeln.