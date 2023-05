Drei­zehn Absol­ven­ten der berufs­be­glei­ten­den Fach­wei­ter­bil­dun­gen „Inten­siv- und Anäs­the­sie­pfle­ge“ und „Pfle­ge im Ope­ra­ti­ons­dienst“ erhiel­ten letz­te Woche ihre wohl­ver­dien­ten Abschluss­zeug­nis­se. Das Team der Fort- und Wei­ter­bil­dung am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge gra­tu­lier­te den Absol­ven­ten herz­lich zu ihren erfolg­rei­chen Abschlüssen.

Die Fach­wei­ter­bil­dun­gen wur­den gemäß den Emp­feh­lun­gen der Deut­schen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft (DKG) durch­ge­führt. Über einen Zeit­raum von zwei Jah­ren erwar­ben die Teil­neh­men­den spe­zi­fi­sche Fach­kom­pe­ten­zen, die sicher­stel­len, dass sie fach­be­zo­ge­nes und fach­über­grei­fen­des Wis­sen in den Berei­chen Inten­siv­sta­ti­on, Anäs­the­sie und OP ver­knüp­fen, kri­tisch prü­fen und anwen­den kön­nen. Dadurch tra­gen die Absol­ven­ten dazu bei, die gesetz­lich gefor­der­te Fach­pfle­ge­quo­te in ihren Ein­rich­tun­gen zu erhöhen.

Die fei­er­li­che Zeug­nis­über­ga­be fand in Anwe­sen­heit des Sel­ber Ober­bür­ger­mei­ster und stv. Ver­wal­tungs­rats­vor­sit­zen­den Ulrich Pötzsch statt, der den Absol­ven­ten herz­li­che Glück­wün­sche über­brach­te. Auch die Sta­ti­ons- und Bereichs­lei­tun­gen sowie die Pfle­ge­di­rek­tio­nen der Kli­ni­ken Münch­berg, Nai­la, Zwickau, Markt­red­witz und Selb gra­tu­lier­ten den Absol­ven­ten und über­reich­ten Geschen­ke. Nach einer inspi­rie­ren­den Fest­re­de und der Zeug­nis­über­ga­be wur­de anschlie­ßend noch gemein­sam gefeiert.

Das Zen­trum für Fort- und Wei­ter­bil­dung am KU Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge ist eine aner­kann­te Wei­ter­bil­dungs­stät­te der Deut­schen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft (DKG). Neben den Fach­wei­ter­bil­dun­gen in Inten­siv- und Anäs­the­sie­pfle­ge sowie Pfle­ge im Ope­ra­ti­ons­dienst wer­den auch Wei­ter­bil­dun­gen in Not­fall­pfle­ge und Sta­ti­ons­lei­tung ange­bo­ten. Dar­über hin­aus umfasst das Fort­bil­dungs­an­ge­bot unter ande­rem Qua­li­fi­zie­run­gen in Pra­xis­an­lei­tung (VdPB), Fach­kraft für Kran­ken­haus­hy­gie­ne (DGSV) und Sedie­rung (DEGEA).

