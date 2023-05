Romy und Chri­sti­an sie­gen beim Tan­dem Mixed International

Bei die­sen ober­frän­ki­schen Bezirks­mei­ster­schaf­ten, eben­falls aus­ge­tra­gen beim SKC Steig Bind­lach gewann unser Paar Romy Jop­pert / Chri­sti­an Will, ver­zich­tet aller­dings auf den Start­platz an der „Baye­ri­schen“. Manue­la Haß­fur­ther und ihr Part­ner Flo­ri­an Dörr (TSV Brei­ten­güß­bach) lan­de­ten auf dem 7. Platz.

Nach der Qua­li befan­den sich Romy/​Christian auf Rang 4 (273 Holz), Manu/​Flo bereits auf dem 7. Platz (267). Romy/​Christian gewan­nen ihr Ach­tel­fi­na­le mit 2:0, Manu/​Flo eben­falls aber mit 13:11 im SV. Im Vier­tel­fi­na­le hat­ten Romy/​Christian mit 16:14 im SV das Glück auf ihrer Sei­te, Manu/​Flo bei 8:12 lei­der nicht. Das Halb­fi­na­le und Fina­le konn­ten Romy/​Christian dann mit jeweils 2:0 für sich ent­schei­den. Herz­li­chen Glück­wunsch an die bei­den Sieger!

SKCler über­zeu­gen bei ober­frän­ki­scher Sprintmeisterschaft

Mit einer gro­ßen Teil­neh­mer­zahl des SKC´67 Eggols­heim fan­den die ober­frän­ki­schen Sprint­mei­ster­schaf­ten beim SKC Steig Bind­lach statt. Nicht nur quan­ti­ta­tiv, son­dern mit am Ende zwei Medail­len und vier Tickets zur „Baye­ri­schen“ war auch die Qua­li­tät vorhanden.

Qua­li­fi­ka­ti­on Frau­en: 2. Manue­la Haß­fur­ther 181 Holz, 4. Romy Jop­pert 176, 6. Ortrud Will 175, 8. Cori­na Bese 166, 10. Mela­nie Schwarz­mann 158.

Qua­li­fi­ka­ti­on Män­ner: 1. Andre­as Graf 195, 4. Kai Post­ler 186, 6. Chri­sti­an Will 184, 10. Mar­cel Schmitt 171.

Im Ach­tel­fi­na­le konn­ten sich Cori­na und Romy jeweils mit 2:0 gegen ihre Kon­tra­hen­tin­nen durch­set­zen, Otti gelang dies mit 21:15 im SV. Titel­ver­tei­di­ge­rin Manu kam kampf­los wei­ter. Mel­li zog mit 0:2 gegen die spä­te­re Vize-Mei­ste­rin den Kür­ze­ren. Im Vier­tel­fi­na­le sieg­ten Cori­na und Otti mit 2:0, dies­mal kam Romy mit 20:19 im SV wei­ter und Manu erwisch­te es mit einem 0:2.

Im Halb­fi­na­le stan­den somit drei SKCle­rin­nen, wobei nun Cori­na und Romy (0:2) auf­ein­an­der­tra­fen. Otti muss­te sich mit 0:2 geschla­gen geben, sodass sie nun im Spiel um Platz 3 Cori­na begeg­ne­te. Hier sieg­te die Mann­schafts­füh­re­rin unse­rer 1. Frau­en mit 2:0. Das Fina­le gewann Romy mit 2:0. Unse­re drei Halb­fi­na­li­stin­nen qua­li­fi­zie­ren sich für die Baye­ri­schen Sprit­mei­ster­schaf­ten am 3. Juni in Augsburg.

Im Ach­tel­fi­na­le der Män­ner war Andi spiel­frei. Die ver­blei­ben­den SKCler muss­ten sich alle geschla­gen geben. Titel­ver­tei­di­ger Chri­sti­an und Mar­cel mit 0:2, Kai im SV mit 17:19. Unser Ein­zel­kämp­fer Andi sieg­te im Vier­tel­fi­na­le mit 2:0 und unter­lag im Halb­fi­na­le mit 19:20 im SV. Zwar ver­pass­te er mit 0:2 im Spiel um Platz 3 eine Medail­le, hät­te aber mit dem 4. Platz an der „Baye­ri­schen“ star­ten dür­fen. Hier ver­zich­tet er aller­dings auf sei­nen Startplatz.

Gra­tu­la­ti­on und DAN­KE an alle, dass ihr unse­ren SKC so zahl­reich ver­tre­ten habt. Nicht nur die Medail­len machen uns stolz, son­dern auch die Tat­sa­che, dass unser Kegler*innen rich­tig Lust haben.

Zwei SKCler an der Bayerischen

Mar­kus Haus­ner und Robin Straß­ber­ger star­te­ten an den Baye­ri­schen Lan­des­ein­zel­mei­ster­schaf­ten in Mün­chen an der Säbe­ner Stra­ße in einem 24erTeilnehmerfeld. Mit 566 Holz ver­pass­te Haus­ner die Top 16 um gera­de ein­mal 6 Kegel. Mit 595 Holz erreich­te Straß­ber­ger den 8. Rang. Im Vier­tel­fi­na­le spiel­te er zwar im direk­ten Duell gegen den Neunt­plat­zier­ten 572:561, unter­lag aber mit 1:3 nach Sät­zen. „Ich weiß gar nicht, ob ich mich rich­tig ärgern soll“, so Straß­ber­ger direkt nach sei­nem Tur­nier­aus. Kopf hoch an bei­de Jungs, ihr habt den SKC´67 Eggols­heim gut ver­tre­ten und wann hat­ten wir denn das letz­te Mal über­haupt einen Star­ter im Ein­zel an der „Baye­ri­schen“.

Auch die Jugend ist bei der Bayerischen

Gleich im ersten U18-Jahr durf­te Marie-Sophie Will bei den Baye­ri­schen Lan­des­mei­ster­schaf­ten der U18 star­ten. An glei­cher Stel­le wie die „Ober­frän­ki­sche“, der Bahn­an­la­ge der Stif­tung Ein­tracht Bam­berg, ging es für sie am ver­gan­ge­nen Sams­tag in den Vor­lauf der besten 24 Spie­le­rin­nen Bay­erns. Trotz star­kem Ergeb­nis in den Vol­len reich­te es schluss­end­lich mit 519 Holz „nur“ zum vor­letz­ten Platz. Der SKC ist den­noch sehr stolz!