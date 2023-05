Café in Con­cert mit Cellot­ta und Ellie Benn

Um im IMMER HIN noch­mal rich­tig zu fei­ern, bevor es schließt, haben wir Cellot­ta und Ellie Benn bei uns am Start. Die vier­köp­fi­ge Cham­ber­pop­band Cellot­ta aus Würz­burg schafft mit melo­di­schen Lie­dern, Akku­stik­gi­tar­re, E‑Bass und einer Gei­ge eine ein­zig­ar­ti­ge Atmo­sphä­re. Die Sin­ger-Song­wri­te­rin Ellie Benn aus Bam­berg lädt mit ihrer Stim­me und schö­nen Gitar­ren­klän­gen zum Träu­men ein. Los geht es am 25.05.23, wie immer um 20:00 Uhr, der Ein­lass erfolgt ab 19:00 Uhr auf Spendenbasis.

Hip­Hop im Live-Club

Das Wochen­en­de läu­ten wir dann am 26.05.23 gebüh­rend im Live-Club in der Sand­stra­ße ein. Der Abend wird in drei Tei­le unter­teilt sein. Ab 20:00 UHR star­tet die Warm-Up-Par­ty mit Dj Cream und RllBTS. Ab 22:00 Uhr folgt der Live-Rap mit Nik King­s­ton & Sig­gi Love, Rb Zum Jott & Smo­king Bar­rel, Fre­d­xy und Dr. Jesus. Um Mit­ter­nacht ist aber noch lan­ge nicht Schluss – Die DJ-PAR­TY mit DJ Cream geht wei­ter bis in den frü­hen Mor­gen­stun­den die Lich­ter wie­der ange­hen. Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf für 8€ unter https://​tickets​.bam​ber​ger​fe​sti​vals​.de/​8​m​c​8j/ oder an der Abend­kas­se für 10€.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Ver­an­stal­tun­gen und den Bands gibt es auf der Web­sei­te www​.bam​ber​ger​fe​sti​vals​.de.