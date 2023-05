Zweit­kläss­ler erhal­ten Buch­ge­schenk. 600 Bücher für 27 Schul­klas­sen an 13 Grundschulen.

Das Lebens­al­ter einer Bie­nen­kö­ni­gin unter Labor­be­din­gun­gen kann bis zu fünf Jah­re wäh­ren. Dop­pelt so lan­ge fliegt nun schon die „Bam­ber­ger Schul­bie­ne“. Sie durf­te am 17. Mai ihren zehn­ten Geburts­tag feiern.

Ihre Flü­gel tra­gen noch, und Trag­wei­te soll auch das anlass­be­ding­te Jubi­lä­ums­ge­schenk haben, geht es nach der Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de. Alle zwei­ten Klas­sen­stu­fen erhiel­ten anlass­be­dingt ein Buch pro Schul­kind für den dau­er­haf­ten Ein­satz in den Bam­ber­ger Grundschulen.

Sie kön­nen also jeder­zeit im Schul­un­ter­richt mit­ein­an­der gele­sen wer­den. Eine Aus­lei­he an ande­re Klas­sen­stu­fen ist eben­so denk­bar. Der aus der belieb­ten Lese­maus-Rei­he stam­men­de Band „Ich hab einen Freund, der ist Imker“ sorgt somit für einen nach­hal­ti­gen Lese- und Infor­ma­ti­ons­ge­nuss. In ihm erklärt der Imker Chri­sti­an dem Mäd­chen Lena in ein­fa­cher Spra­che und bun­ten Zeich­nun­gen die Bio­lo­gie der Honig­bie­ne sowie imker­li­che Tätigkeiten.

Die 610 Bücher wur­den von der Hain­schu­le, an der vor 10 Jah­ren einer der ersten Schul­bi­e­nen­be­su­che statt­fand, stell­ver­tre­tend für alle 13 Grund­schu­len Bam­bergs ent­ge­gen­ge­nom­men. Zur Über­ga­be fan­den sich neben Rek­to­rin Jas­min Kre­mer, Kon-Rek­to­rin Mar­ti­na Stei­nert und dem Schul­amts­di­rek­tor Tho­mas Kohl auch der Buch­händ­ler Tho­mas Heil­mann sowie eini­ge Kin­der aus der zwei­ten Jahr­gangs­stu­fe ein.

Ver­bun­den mit der Schen­kung wur­den die Schu­len in einem Begleit­schrei­ben von der Mög­lich­keit infor­miert, einen Schul­bi­e­nen­un­ter­richt zum The­ma Bie­nen, Honig, Imke­rei und Natur in der Bie­nen-Info­Wa­be im Erba­park im Rah­men der Kultur.Klassen der Stadt Bam­berg zu buchen.

Die Anlie­fe­rung der Bücher an die ein­zel­nen Grund­schu­len erfolgt nach dem Ende der Pfingst­fe­ri­en und wird vom Staat­li­chen Schul­amts der Stadt Bam­berg orga­ni­siert. Geför­dert wur­de die Akti­on durch die Buch­hand­lung „Herr Heil­mann – Gute Bücher“ und durch Bie­nen­pa­ten­schaf­ten. Wer die Akti­on eben­falls unter­stüt­zen möch­te, fin­det Infor­ma­tio­nen unter https://​bie​nen​-leben​-in​-bam​berg​.de.