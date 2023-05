Die Bam­ber­ger Bas­ket­ball GmbH hat einen neu­en Gesell­schaf­ter als Nach­fol­ger für die Bro­se Unter­neh­mens­grup­pe gefun­den. Die Schra­ner-Group, Exper­ten für Brand­mel­de­tech­nik und Unter­neh­mens­ent­wick­lung mit Haupt­sitz in Erlan­gen, ist neu­er Allein­ge­sell­schaf­ter. Damit ist der Fort­be­stand des Bam­ber­ger Bun­des­li­ga­bas­ket­balls lang­fri­stig gesichert.

„Ich bin sehr erleich­tert, dass nun end­lich eine Lösung gefun­den wur­de und wir in die Zukunft blicken kön­nen“, sagt Phil­ipp Höh­ne, Geschäfts­füh­rer der Bam­ber­ger Bas­ket­ball GmbH. „Mit der Schra­ner-Group hat sich noch wäh­rend der ver­gan­ge­nen Sai­son eine ver­trau­ens­vol­le Zusam­men­ar­beit ent­wickelt, die von gegen­sei­ti­ger Wert­schät­zung geprägt ist. Gemein­sam haben wir nun eini­ge Her­aus­for­de­run­gen zu mei­stern und es gilt, das wirt­schaft­lich gute Niveau min­de­stens zu hal­ten und das sport­li­che zu erhö­hen. Zugleich bedan­ke ich mich sehr herz­lich bei Micha­el Sto­schek und der Fir­ma Bro­se für die außer­or­dent­li­che Unter­stüt­zung in der letz­ten Deka­de, die den deut­schen Bas­ket­ball natio­nal und inter­na­tio­nal geprägt hat. Mit der Bereit­schaft, auch zukünf­tig als Haupt­spon­sor den Bam­ber­ger Bas­ket­ball zu unter­stüt­zen, wird das bei­spiel­lo­se Enga­ge­ment fort­ge­führt und wir sind sehr glück­lich, Bro­se wei­ter­hin an unse­rer Sei­te und auf unse­rem Tri­kot zu haben.“

Die Bro­se Unter­neh­mens­grup­pe enga­giert sich seit über 15 Jah­ren für den Bam­ber­ger Bas­ket­ball und stand als Allein­ge­sell­schaf­ter in den letz­ten zehn Jah­ren stell­ver­tre­tend und prä­gend für die erfolg­rei­che Zeit mit vier Mei­ster­schaf­ten und zwei Pokal­sie­gen. Die Fir­ma Bro­se und ihre Gesell­schaf­ter haben in die­ser Zeit erheb­li­che Mit­tel in den Bam­ber­ger Bas­ket­ball investiert.

„Ich bin sehr froh, dass sich mit der Schra­ner-Group ein Unter­neh­men gefun­den hat, das den Bam­ber­ger Bas­ket­ball in sei­nen Struk­tu­ren erhal­ten möch­te“, so Micha­el Sto­schek, Vor­sit­zen­der der Bro­se-Gesell­schaf­ter­ver­samm­lung. „Die inten­si­ven Ver­hand­lun­gen mit Vere­na Schra­ner und Ste­fan Schra­ner waren zu jeder Zeit von gegen­sei­ti­gem Respekt geprägt. Daher sind wir auch ger­ne bereit als Haupt­spon­sor für min­de­stens die näch­sten zwei Jah­re zur Ver­fü­gung zu ste­hen. Ich wün­sche den Ver­ant­wort­li­chen gutes Gelin­gen und sport­li­chen und unter­neh­me­ri­schen Erfolg. Für die Bro­se Unter­neh­mens­grup­pe gehen zehn wech­sel­vol­le Jah­re als Allein­ge­sell­schaf­ter zu Ende. Ich dan­ke allen Mit­ar­bei­tern der Bam­ber­ger Bas­ket­ball GmbH für ihr Enga­ge­ment. Vor allem aber dan­ke ich den Fans, die aus einer mit­tel­gro­ßen Stadt in Ober­fran­ken zeit­wei­se die Bas­ket­ball­haupt­stadt Deutsch­lands gemacht haben.“

Die Ver­ant­wort­li­chen der Schra­ner-Group, Exper­ten für Brand­mel­de­tech­nik und Unter­neh­mens­ent­wick­lung, haben sich kurz­fri­stig ent­schie­den, ein Ange­bot abzu­ge­ben, um das Fort­be­stehen der Gesell­schaft zu sichern. „Wir freu­en uns, dass wir inner­halb kür­ze­ster Zeit ein prag­ma­ti­sches Ergeb­nis erzielt haben“, erklärt Ste­fan Schra­ner. Die Unter­neh­mens­grup­pe ste­he hin­ter dem Team der Bam­ber­ger Bas­ket­ball­mann­schaft. „Wir wis­sen: Da sind wir in bester Gesell­schaft.“ Denn Bas­ket­ball genie­ße bei den Men­schen in der Regi­on und in Deutsch­land einen hohen Stel­len­wert. „Dank des Haupt­spon­sors Bro­se kann das Bam­ber­ger Bas­ket­ball­team auf eine Ära von vie­len Erfol­gen zurück­blicken und wir freu­en uns, dass Bro­se in die­ser Rol­le an Bord bleibt.“

Die Unter­neh­mer­fa­mi­lie Schra­ner möch­te nun den Ver­ant­wort­li­chen hin­ter der Mann­schaft ermög­li­chen, wie­der im ruhi­gen Fahr­was­ser wirt­schaft­lich nach­hal­tig zu arbei­ten. „Mit die­ser Pla­nungs­si­cher­heit kön­nen sie jetzt los­le­gen und die not­wen­di­gen Wei­chen für die kom­men­de Sai­son stel­len.“ Die Schra­ner-Group enga­gie­re sich auch des­halb für den Bam­ber­ger Bas­ket­ball, um im Rah­men der „Mis­si­on Sicher­heit“ auf das Enga­ge­ment und den Ein­satz der über­wie­gend Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren sowie die Arbeit zahl­rei­cher Men­schen in die­ser Bran­che hin­zu­wei­sen. „Spe­zi­ell die Nut­zung der zukünf­ti­gen neu­en Medi­en­part­ner DYN und BILD gibt uns da vie­le Möglichkeiten.“

Über alle ver­trag­li­chen Details wur­de Still­schwei­gen vereinbart.