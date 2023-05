Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Forch­heim erhält groß­zü­gi­ge Spen­de in Höhe von 5.000 Euro

Der frei­wil­li­ge Ein­satz von akti­ven Feu­er­wehr­ka­me­ra­din­nen und ‑kame­ra­den ist eine grö­ßer wer­den­de Her­aus­for­de­rung. „Um lang­fri­stig Men­schen für das wich­ti­ge Ehren­amt bei der Feu­er­wehr zu begei­stern, wur­de bei der Feu­er­wehr Forch­heim das Pro­jekt Zukunfts­werk­statt ins Leben geru­fen“ so Feu­er­wehr­vor­sit­zen­der Josua Flierl. Man will so künf­tig über geeig­ne­te Wege und Instru­men­te für die Gewin­nung und Aus­bil­dung von neu­en Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den ver­fü­gen. Der Wett­be­werb um Men­schen, die sich tat­kräf­tig in einer Feu­er­wehr ein­brin­gen, nimmt zu. Auch hier macht der Kräf­te­man­gel kei­ne Ausnahme.

In der wei­ter wach­sen­den gro­ßen Kreis­stadt Forch­heim wird das gesam­te The­ma „Feu­er­wehr“ zu 100 % ehren­amt­lich abge­lei­stet. „Die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den set­zen sich für uns alle ein, die­ses gro­ße ehren­amt­lich Enga­ge­ment wol­len wir wür­di­gen und unter­stüt­zen ger­ne mit einer Spen­de“ so Fili­al­be­reichs­lei­ter Felix Fiet­zeck bei der Über­ga­be des Spen­den­schecks der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG am Florianstag.

„Wir freu­en uns über die statt­li­che Zuwen­dung. Mit die­ser Unter­stüt­zung kön­nen wir das Pro­jekt wei­ter­fi­nan­zie­ren und auch künf­tig in neue akti­ve Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den inve­stie­ren“ freut sich Josua Flierl.