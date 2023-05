Bei ihrer dies­jäh­ri­gen Ver­tre­ter­ver­samm­lung konn­te die VR Bank Bam­berg Forch­heim eG erneut erfreu­li­che Geschäfts­zah­len prä­sen­tie­ren. Ihr Geschäfts­mo­dell erweist sich nach zwei gro­ßen Fusio­nen in den Jah­ren 2019 und 2021 als robust und ertrags­stark. Die Fusi­on mit der Raiff­ei­sen­bank Herolds­bach eG wur­de mit 100 % Zustim­mung beschlossen.

Die VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG ist heu­te eine der größ­ten Genos­sen­schafts­ban­ken in Fran­ken mit einem betreu­ten Kun­den­vo­lu­men von 7,1 Mrd. Euro, annä­hernd 137.000 Kun­den und einer Bilanz­sum­me von rund 3,5 Mrd. Euro. „Ange­sichts der viel­zi­tier­ten Zei­ten­wen­de haben wir 2022 gezeigt, dass wir auch bei her­aus­for­dern­den Markt­be­din­gun­gen erfolg­reich sein kön­nen“, fasst der Vor­stands­vor­sit­zen­de Joa­chim Haus­ner zusam­men und rich­tet den Blick auf die Zukunft: „Wir müs­sen uns als Bank auf die ver­än­der­ten und her­aus­for­dern­den Rah­men­be­din­gun­gen ein­stel­len. Und wir neh­men die­se Herausforderungen!“

Auch Land­rat Her­mann Ulm sieht im Rah­men sei­ner Gruß­wor­te „eine star­ke Genos­sen­schafts­bank vor Ort und einen ver­läss­li­chen Part­ner in Finanz­fra­gen und auch für die Regi­on – wie bei­spiels­wei­se das gro­ße Enga­ge­ment der VR Bank Bam­berg-Forch­heim bei der För­de­rung von Kul­tur, Ehren­amt oder Gemein­wohl zeigt.“

Rekord­zah­len bei Kreditneuzusagen

Auf dem Fun­da­ment einer grund­so­li­den Eigen­ka­pi­tal­aus­stat­tung konn­te die Genos­sen­schafts­bank ihre star­ke Posi­ti­on als Kre­dit­ge­ber in der Regi­on festi­gen. Das Volu­men der Kre­dit­neu­zu­sa­gen lag im Jahr 2022 mit 437 Mio. € bzw. einem Plus von 7,1 % noch­mals deut­lich über dem Rekord­vo­lu­men des Vor­jah­res. Bei Pri­vat­kun­den wie auch bei den Fir­men­kun­den gewin­nen Sanierungs‑, Moder­ni­sie­rungs- und Ener­gie­ef­fi­zi­enz­maß­nah­men zuneh­mend an Bedeutung.

Wert­pa­pier­an­la­gen wei­ter­hin gefrag­te Alternative

Im Ergeb­nis blickt die Bank zum Jah­res­en­de 2022 bei den Kun­den­ein­la­gen auf ein soli­des Wachs­tum. Obwohl die Finanz- und Kapi­tal­märk­te im Jahr 2022 tur­bu­lent waren, blie­ben bei vie­len Kun­den Invest­ment­an­la­gen eine gefrag­te Anla­ge­al­ter­na­ti­ve. Immer belieb­ter wer­den nach­hal­ti­ge Geld­an­la­gen – das zeigt der auf über 40 % gestie­ge­ne Anteil nach­hal­ti­ger Fondslösungen.

Syn­er­gie­ef­fek­te stei­gern die Leistungsstärke

Die Effi­zi­en­zer­war­tun­gen haben sich im ersten regu­lä­ren Geschäfts­jahr nach zwei erfolg­reich umge­setz­ten Fusio­nen voll erfüllt. „Es ist uns gut gelun­gen, zu einer gemein­sa­men Bank zusam­men­zu­wach­sen und effi­zi­ent zusam­men­zu­ar­bei­ten. Die Pro­duk­ti­vi­tät stieg in den letz­ten drei Jah­ren um 24 %. Unse­ren anhal­ten­den Erfolg haben wir vor allem dem gro­ßen Enga­ge­ment unse­rer Mit­ar­bei­ten­den und dem gewach­se­nen Ver­trau­en unse­rer Kun­den zu ver­dan­ken“ unter­streicht Hausner.

Fokus auf Kun­den­nut­zen und Nachhaltigkeit

Die inten­si­ve Betreu­ung der Kun­den vor Ort ist das Wich­tig­ste für die Genos­sen­schafts­bank, die den Men­schen klar im Mit­tel­punkt ihres Han­delns sieht. „Unse­re digi­ta­len Ange­bo­te wer­den aus­ge­baut, zum einen, um auf den kom­men­den Fach­kräf­te­man­gel zu reagie­ren und zum Zwei­ten, um die per­sön­li­che Betreu­ung unse­rer Kun­den ide­al zu ergän­zen.“ hebt Haus­ner hervor.

Ein gutes Bei­spiel ist „PIA – Ihre Per­sön­li­che Immo­bi­li­en-Assi­sten­tin“, die rund um die Immo­bi­lie alles Wesent­li­che bie­tet – von der Traum­im­mo­bi­lie, über einen Moder­ni­sie­rungs-Check, bis hin zur Wahl des rich­ti­gen Hand­wer­kers. Das digi­ta­le Öko­sy­stem PIA wird im drit­ten Quar­tal auf der Web­site der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG an den Start gehen.

Auch das The­ma Nach­hal­tig­keit wird die Regio­nal­bank wei­ter vor­an­brin­gen. Dar­über hin­aus will man Initia­ti­ven mit Vor­bild­cha­rak­ter unter­stüt­zen und die­se mit Inter­es­sen­ten und Ent­schei­dern in der Regi­on zusammenbringen.

2 % Dividende

Die Ver­tre­ter bestä­tig­ten die vor­ge­schla­ge­ne Ver­wen­dung des Jah­res­über­schus­ses mit einer Divi­den­de von 2 % und die Fest­stel­lung des Jah­res­ab­schlus­ses. Vor­stand und Auf­sichts­rat wur­den von der Ver­tre­ter­ver­samm­lung ein­stim­mig ent­la­stet. Im Anschluss hat­ten die zahl­reich gekom­me­nen Ver­tre­ter Gele­gen­heit, Fra­gen an die Geschäfts­lei­tung zu stellen.

Fusi­on im Land­kreis Forchheim

Die Raiff­ei­sen­bank Herolds­bach eG schließt sich, rück­wir­kend zum 01.01.2023, der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG an. André Rauscher sprach sich als Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der der Raiff­ei­sen­bank Herolds­bach eG dafür aus, dass die bei­den Ban­ken zusam­men­ge­hö­ren und man sich freue, ein Teil der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG zu werden.

„Die Wachs­tums­ge­mein­de Herolds­bach liegt zen­tral in unse­rem gewach­se­nen Geschäfts­ge­biet. Mit der Ver­schmel­zung wird ein pro­spe­rie­ren­der Teil Fran­kens ver­eint und wir wer­den als Regio­nal­bank erfolg­reich neue Wege gehen“ freut sich Alex­an­der Brehm als stell­ver­tre­ten­der Vor­stands­vor­sit­zen­der der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG. Die Stimm­be­rech­tig­ten bei­der Häu­ser stimm­ten den Fusi­ons­plä­nen auf der jewei­li­gen Gene­ral- bzw. Ver­tre­ter­ver­samm­lung zu und mach­ten so den Weg für die ange­streb­te Ver­schmel­zung frei.

Nach­dem am 25. April bereits die Mit­glie­der der Raiff­ei­sen­bank Herolds­bach eG mit über 98 % Zustim­mung „grü­nes Licht“ gege­ben hat­ten, folg­ten ihnen am 22. Mai die Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG mit ihrem kla­ren Votum von 100 %.

Gol­de­ne Ehren­na­del für schei­den­des Aufsichtsratsmitglied

Zum Abschluss der Ver­an­stal­tung wur­de Herr Bern­hard Löw auf den Tag genau nach 34 Jah­ren wegen Errei­chen der Alters­gren­ze aus dem Auf­sichts­rat ver­ab­schie­det. Joa­chim Haus­ner und Alex­an­der Brehm dank­ten ihm in herz­li­chen und per­sön­li­chen Wor­ten für die gute und wir­kungs­vol­le Zeit mit­ein­an­der. Schließ­lich hat­te Joa­chim Haus­ner noch die Ehre, Herrn Löw für sei­ne Ver­dien­ste die Ehren­na­del in Gold vom Genos­sen­schafts­ver­band Bay­ern zu verleihen.

Die Stim­mung in der Volks­bank Event­hal­le im Anschluss an den offi­zi­el­len Teil lässt sich als spür­bar posi­tiv und freu­dig vor­wärts­ge­rich­tet beschrei­ben. Kein Wun­der, waren doch Men­schen bei­ein­an­der, die das gemein­sa­me Wir­ken in der Regi­on ver­bin­det und antreibt.