Gitar­re ler­nen ohne Noten

Bei der Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt star­tet ab Sams­tag, 27. Mai, 10 Uhr, der Online-Grund­kurs „Gitar­re ler­nen ohne Noten“. In klei­ner Grup­pe wer­den Grund­la­gen, die wich­tig­sten Akkor­de sowie erste Anschlag- und Zupf­tech­ni­ken ver­mit­telt. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 6707 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Out­door-Fit­ness

Wer so rich­tig ins Schwit­zen kom­men möch­te, ist beim Kurs „Out­door-Fit­ness“ der Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt ab Diens­tag, 13. Juni, 17.30 Uhr, rich­tig. Trai­niert wird drau­ßen an unter­schied­li­chen Orten mit abwechs­lungs­rei­chen Fit­ness- und Dehn­übun­gen. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 4917 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Sanf­tes Yoga im Freien

Bei der Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt star­tet am Diens­tag, 13. Juni, 18 Uhr, der Kurs „Out­door: Sanf­tes Yoga“. Ent­span­nung und die Ver­bes­se­rung der Beweg­lich­keit ste­hen im Vor­der­grund, Atem­übun­gen und Klän­ge run­den die Übun­gen ab. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 4921 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Urban Sket­ching

Im Kurs „Urban Sket­ching – Rei­se­ta­ge­buch und mehr“ wer­den Metho­den und Tech­ni­ken ver­mit­telt, um Skiz­zen vom All­tags­le­ben anzu­fer­ti­gen. Der Work­shop der Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt fin­det am Frei­tag, 16. Juni von 15 bis 18.30 Uhr und am Sams­tag, 17. Juni, von 10.30 bis 16 Uhr statt. Bei schö­nem Wet­ter im Frei­en. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 6060 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Freund­schafts­rin­ge aus Sil­ber gestalten

Bei der Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt kön­nen am Sams­tag, 17. Juni, von 10 bis 13 Uhr, Freund­schafts­rin­ge, Sta­pel­rin­ge und Wickel­rin­ge aus Sil­ber indi­vi­du­ell gefer­tigt wer­den. Ver­schie­de­ne Tech­ni­ken wer­den ver­mit­telt. Die Teil­nah­me ist ab 12 Jah­ren mög­lich. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 6316 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Wein-Degu­sta­ti­on Italien

Die Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt bie­tet am Don­ners­tag, 22. Juni, ab 19 Uhr, den Wein­kurs „I Bian­chi Ita­lia­ni“ an. Bei der Wein-Degu­sta­ti­on ste­hen auto­chtho­ne wei­ße Reb­sor­ten im Vor­der­grund. Ita­lie­ni­sche Kost­pro­ben und Hin­ter­grund­wis­sen zu Anbau und den Beson­der­hei­ten der Land­schaft run­den den kuli­na­ri­schen Abend ab. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 5001 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Mund­har­mo­ni­ka Bluesharp I

Einen Ein­stiegs­kurs „Mund­har­mo­ni­ka – Bluesharp“ bie­tet die Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt am Frei­tag, 23. Juni, von 14 bis 21 Uhr, an. Noten­kennt­nis­se sind nicht erfor­der­lich. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 6740 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Word und PowerPoint

Die Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt bie­tet jeweils einen Wochen­end­kurs „Power­Point“ (Kurs­num­mer 2537) am Sams­tag, 24. Juni, sowie „Word“ (Kurs­num­mer 2535) am Sams­tag, 1. Juli, an. Von 9 bis 15 Uhr wer­den im Alten E‑Werk jeweils die Grund­la­gen und wich­ti­ge Funk­tio­nen ver­mit­telt. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Acht­sa­mer Sommerspaziergang

Die Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt bie­tet am Frei­tag, 30. Juni, ab 17 Uhr einen zwei­stün­di­gen acht­sa­men Som­mer­abend­spa­zier­gang durch den Hain an. Klei­ne Übun­gen zum Rie­chen, Sehen und Füh­len schu­len die Kör­per­wahr­neh­mung und redu­zie­ren Stress. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 4916 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Stol­len-Besich­ti­gun­gen

Die Volks­hoch­schu­le bie­tet am Frei­tag, 30. Juni, 16.30 Uhr, für Kin­der ab 8 Jah­ren in Beglei­tung die Füh­rung „Klei­ne Höh­len­for­scher“ (Kurs­num­mer 1207) an. Stol­len-Füh­run­gen für Teil­neh­men­de ab 12 Jah­ren fin­den jeweils frei­tags ab 18 Uhr statt. Mehr Infos und Anmel­dung mit dem Stich­wort „Stol­len“ auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.