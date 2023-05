Am 22. Mai 2023 gegen 8:15 Uhr wur­den die Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren Lan­gen­reuth, Peg­nitz, Tro­schen­reuth und Zips zusam­men mit zwei Ret­tungs­wä­gen aus dem BRK Kreis­ver­band Bay­reuth und Tir­schen­reuth, dem Chri­stoph 20, einem Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst der Mal­te­ser aus Wai­schen­feld, dem HvO der BRK Bereit­schaft Peg­nitz und der Poli­zei, auf die Bun­des­stra­ße 2 zu einem Ver­kehrs­un­fall alar­miert. Ein Trak­tor und ein PKW sind auf Höhe Zips kollidiert.

Die Feu­er­weh­ren sicher­ten die Unfall­stel­le ab, stell­ten den zwei­fa­chen Band­schutz sicher und befrei­ten den ver­un­fall­ten PKW Fah­rer mit­tels hydrau­li­schem Ret­tungs­satz aus sei­nem Fahr­zeug. Da die­ser glück­li­cher­wei­se nur im Fuß­raum ein­ge­klemmt war, konn­te er sehr zügig an den Ret­tungs­dienst zur wei­te­ren medi­zi­ni­schen Behand­lung über­ge­ben wer­den. Anschlie­ßend wur­de der Ver­letz­te in eine umlie­gen­de Kli­nik gefah­ren. Ein sich außer­dem im PKW befin­den­der Hund konn­te unver­letzt und wohl­be­hal­ten in Obhut genom­men wer­den. Der Trak­tor­fah­rer stand unter Schock, wel­cher aber kei­ne wei­te­re medi­zi­ni­sche Behand­lung bedarf.

Für die Dau­er des Ein­sat­zes wur­de die B2 kom­plett gesperrt. Gegen 09:30 Uhr wur­de die­se für den Ver­kehr wie­der frei­ge­ge­ben. Eine Strei­fe der Kame­ra­den der Poli­zei blieb noch vor Ort, bis ein Abschlepp­un­ter­neh­men zur Ber­gung des ver­un­fall­ten Per­so­nen­kraft­wa­gens ein­traf. 42 Kräf­te der Blau­licht­fa­mi­lie waren bei die­sem Ein­satz ein­ge­bun­den. Unfall­ur­sa­che und Unfall­her­gang sind Gegen­stand der poli­zei­li­chen Ermittlungen.