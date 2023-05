Am Wochen­en­de fand die bay­ri­sche Mei­ster­schaft der U15 männ­lich in Zirn­dorf statt. Auch unse­re U15m des VC 06 hat­te sich für die­se Mei­ster­schaft qua­li­fi­ziert und damit bereits alle Erwar­tun­gen über­trof­fen. Mann wuss­te bei der bay­ri­schen wür­de man gegen Spit­zen­teams, vor­al­lem aus Süd­bay­ern, spie­len. Somit setz­te man sich ein rea­li­sti­sches Ziel, nicht letz­ter wer­den wäre toll. Am Ersten Tag hat­te man dann mit Amberg und Gra­fing eine schwe­re Gruppe.

Gegen Gra­fing ver­lor man rela­tiv ein­deu­tig, gegen Amberg ging es vor­al­lem im 2. Satz schon sehr eng zu, trotz­dem ver­lor man auch die­ses. Das bei­de Geg­ner spä­ter im Halb­fi­na­le ste­hen wür­den, wuss­te man bis dahin ja noch nicht. Lei­der kamen dann auch noch Ver­let­zun­gen unse­rer Spie­ler dazu.

Im 3. Spiel ging es dann gegen Regenstauf, lei­der war auch hier das Glück nicht auf unse­rer Sei­te und man muss­te sich knapp mit 25:22 25:23 geschla­gen geben. Jetzt lagen noch 2 Spie­le vor den Jungs und man woll­te unbe­dingt min­de­stens ein Spiel gewin­nen. Also ging es in Spiel 4 gegen Für­sten­feld­bruck und hier hat­ten unse­re Jungs dann das Glück auf ihrer Sei­te und gewan­nen ein span­nen­des Spiel im drit­ten Satz mit 18:16.

Im letz­ten Spiel der Mei­ster­schaft ging es dann gegen Ham­mel­burg und auch hier hat­ten wir wie­der die bes­se­ren Ner­ven und ent­schie­den den ent­schei­den­den 3.Satz mit 15:12 für uns. Somit war nach 3 Nie­der­la­gen und 2 Sie­gen, ein guter 9 Platz erreicht worden.

Glück­wunsch an unse­re Jungs. Dabei waren Nevio, Mac, Ryan, Phil­lip, Ole, (Anto­nio ver­letzt) und Trai­ner Dani­el Zeh.