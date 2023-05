Wegen der Erneue­rung der Fahr­bahn­decken ist die Kurt-Schu­ma­cher-Stra­ße zwi­schen der Artil­le­rie­stra­ße und dem Kreis­ver­kehr ab Don­ners­tag, 25. Mai bis Frei­tag, 23. Juni 2023 gesperrt. Am dar­auf­fol­gen­den Sams­tag, 24. Juni fin­det das Sie­mens-Heal­th­ca­re-Fest in der Allee am Röthel­heim­park statt. Die Bus­li­ni­en 280, 294 und 294 S fah­ren des­halb ab DON­NERS­TAG, 25. MAI MIT BETRIEBS­BE­GINN BIS EIN­SCHLIEß­LICH SAMS­TAG, 24. JUNI ZUM BETRIEBS­EN­DE auf einer Umlei­tungs­strecke im Bereich der Drausnick­stra­ße und Hart­mann­stra­ße in Rich­tung Innen­stadt und zu den Hal­te­stel­len Tech­ni­sche Fakul­tät bzw. umge­kehrt. Die Hal­te­stel­len Sie­mens Med, Doris-Rup­pen­stein-Stra­ße, Röthel­heim­park Zen­trum und Marie-Curie-Stra­ße kön­nen in die­ser Zeit von den Stadt­bus­li­ni­en nicht bedient wer­den. Die ESTW wei­sen auf die Mög­lich­keit hin, im Bereich der Lui­se-Kies­sel­bach-Stra­ße, Wil­ly-Brandt- und Lud­wig-Erhard-Stra­ße den Ruf­bus 293T zur Hal­te­stel­le Sie­mens Med und zurück zu nützen.

Wei­ter­hin wer­den die Hal­te­stel­le Mar­kus­kir­che in der Kurt-Schu­ma­cher-Stra­ße sowie die Hal­te­stel­len Kurt-Schu­ma­cher-Stra­ße, Staudt­stra­ße und Niko­laus-Fie­bi­ger-Stra­ße nicht ange­fah­ren. Als Ersatz dient die Hal­te­stel­le Mar­kus­kir­che der Lini­en 284 und 285, Bus­steig 2 sowie die Hal­te­stel­len Sebal­dus­sied­lung und Tech­ni­sche Fakul­tät in bei­den Fahrt­rich­tun­gen. Die Schul­fahrt der Linie 296 um 8:16 Uhr ab der Wirt­schafts­schu­le zur Hal­te­stel­le Marie-Curie-Stra­ße kann wäh­rend der Bau­maß­nah­me nicht gefah­ren wer­den. Die Fahrt der Linie 294S um 15:45 Uhr ab der Hal­te­stel­le Marie-Curie-Stra­ße setzt in die­sem Zeit­raum an der Hal­te­stel­le Mar­kus­kir­che der Lini­en 284 und 285, Bus­steig 2, ein.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen.