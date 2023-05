Der BERG-SHUT­TLE fährt auch in die­sem Jahr auf dem Rund­kurs zwi­schen Huge­not­ten­platz und dem Kirch­weih­ge­län­de. Die Bus­se zur Kirch­weih ste­hen an der Süd­sei­te des Huge­not­ten­plat­zes in der Cal­vin­stra­ße zur Abfahrt bereit. Sie bedie­nen vor 20 Uhr die Hal­te­stel­le Berg­kirch­weih am Fuß der Berg­stra­ße in der Essen­ba­cher Stra­ße sowie die Hal­te­stel­le Berg­kirch­weih Ost in der Spar­dor­fer Stra­ße, nach 20 Uhr die Hal­te­stel­le Berg­kirch­weih Ost in der Leo-Hauck-Stra­ße. Der BERG-SHUT­TLE ver­kehrt mon­tags bis frei­tags von 16:00 bis 23:45 Uhr, sams­tags von 10:00 bis 23:45 Uhr und am Sonn– und Fei­er­tag von 9:00 bis 23:45 Uhr.

Auf den ESTW-Lini­en 281, 283, 286, 287, 294 und 295 wer­den in die­sem Jahr Ver­stär­ker ein­ge­setzt. Im Zeit­raum vom 30.05. – 01.06.2023 (Kenn­zeich­nung BF im Fahr­plan) und am Sams­tag sind bereits ab 10:00 Uhr zusätz­li­che Fahr­ten vor­ge­se­hen. An den ande­ren Werk­ta­gen ver­keh­ren die zusätz­li­chen Son­der­fahr­ten (Kenn­zeich­nung BV im Fahr­plan) ab 16:00 Uhr, sonn- und fei­er­tags ab 9:00 Uhr. Die zusätz­li­chen Fahr­ten ori­en­tie­ren sich an den jewei­li­gen Tagen an der Ein­satz­zeit des BERG-SHUT­TLES. Des Wei­te­ren ver­keh­ren die Lini­en bis 24:00 Uhr, um einen opti­ma­len Über­gang zum Night­Li­ner-Ange­bot zu ermög­li­chen. Damit soll sowohl für die Besu­cher und Besu­che­rin­nen der Berg­kirch­weih als auch für die Erlan­ger Fahr­gä­ste in den jewei­li­gen Erlan­ger Stadt- und Orts­tei­len ein zusätz­li­ches und attrak­ti­ves Ange­bot geschaf­fen wer­den. Ergänzt wird dies durch zusätz­li­che Fahrt­ver­län­ge­run­gen auf diver­sen Linien.

Alle Stadt­bus­se fah­ren ab 20 Uhr nicht mehr über den Mar­tin-Luther-Platz. An den Wochen­en­den und Fei­er­ta­gen ste­hen zusätz­lich die Night­Li­ner zur Ver­fü­gung, die am Busbahnhof/​Großparkplatz abfah­ren. Die Hal­te­stel­len Huge­not­ten­platz und Haupt­bahn­hof wer­den nicht bedient.

Das Berg­kirch­weih­ticket zum Preis von 19,00 € ist vom 25. Mai bis 5. Juni 2023 gül­tig. Ganz­tä­gig gilt das Ticket an den Sams­ta­gen, Sonn­ta­gen sowie Fei­er­ta­gen sowie am Berg­diens­tag und Berg­don­ners­tag. An den rest­li­chen Berg­ta­gen gilt das Ticket ab 11 Uhr. Das Ticket gilt im Stadt­ge­biet Erlan­gen ein­schließ­lich der Orte Adlitz, Atzels­berg, Buben­reuth, Bucken­hof, Klein­see­bach, Marl­off­stein, Möh­ren­dorf, Raths­berg, Spar­dorf, Utten­reuth, Neu­ses und Wei­her. Mit dem Ticket kön­nen bis zu 6 Per­so­nen fah­ren, davon höch­stens 2 ab 18 Jah­ren. Die Nut­zung der Night­Li­ner im Stadt­ge­biet ist inbe­grif­fen. Das Ticket ist erhält­lich in den Bus­sen der ESTW, an den Fahr­kar­ten­au­to­ma­ten, im ESTW-Kun­den­bü­ro (Goe­the­stra­ße) und in allen Ver­kaufs­stel­len im Stadt­ge­biet Erlangen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und die Fahr­plä­ne für die Kirch­weih­zeit sind zu fin­den unter www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen