Vom Stu­die­ren­den zum Beratenden

Im Som­mer­se­me­ster 2023 wird es für die Stu­die­ren­den am Lehr­stuhl für Stra­te­gie und Orga­ni­sa­ti­on der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg span­nend. Für das Unter­neh­men SPS schlüp­fen die Teil­neh­men­den des Moduls Manage­ment Con­sul­ting Chall­enge in die Rol­le eines Stra­te­gie­be­ra­ters und bear­bei­ten gemein­sam mit den Out­sour­cing-Spe­zia­li­sten der SPS ein ech­tes Pro­jekt. Am Mon­tag, den 22. Mai, tra­fen sich alle Betei­lig­ten in der Deutsch­land-Zen­tra­le von SPS in Bam­berg und star­te­ten die Zusammenarbeit.

Ziel ist es in den kom­men­den zwei Mona­ten, eine umfang­rei­che Markt­er­he­bung zur Ein­füh­rung und zum Ein­satz ver­schie­de­ner Per­so­nal­ma­nage­ment­lö­sun­gen von SAP durch­zu­füh­ren. Die Ergeb­nis­se der Markt­er­he­bung sol­len anschlie­ßend in einer Stu­die zusam­men­ge­fasst wer­den. „Die SAP-Welt befin­det sich im Wan­del und am Markt besteht viel Unsi­cher­heit, auf wel­che Lösun­gen die Nut­zer wann umstei­gen sol­len“, erklärt Rai­ner Stork, Lead Solu­ti­on Archi­tect für HR Ser­vices bei SPS und einer der fach­li­chen Ansprech­part­ner für die Stu­die­ren­den. „Hier kom­men wir als spe­zia­li­sier­ter Dienst­lei­ster für HR- und Payroll­ser­vices ins Spiel. Wir bera­ten Unter­neh­men und beglei­ten sie ganz indi­vi­du­ell bei ihrer SAP-Trans­for­ma­ti­on. Die Daten, die die Stu­die­ren­den für uns erhe­ben, bil­den dafür eine wich­ti­ge Grund­la­ge und wer­den direkt in unse­re Arbeit einfließen.“

Das Modul Manage­ment Con­sul­ting Chall­enge ist seit 2021 Bestand­teil der Leh­re am Lehr­stuhl für Stra­te­gie und Orga­ni­sa­ti­on an der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg. Aus­ge­wähl­te Master-Stu­die­ren­de erhal­ten die Mög­lich­keit, sich in der Pra­xis zu bewei­sen. Dabei erler­nen sie wich­ti­ge Kom­pe­ten­zen, üben Team­ar­beit unter ech­ten Pro­jekt­be­din­gun­gen und begeg­nen poten­zi­el­len Arbeit­ge­bern. „Die Zusam­men­ar­beit und die dabei geknüpf­te Bezie­hung ist für bei­de Sei­ten von hohem Wert. Als Welt­markt­füh­rer im Out­sour­cing von Geschäfts­pro­zes­sen und im Daten­ma­nage­ment tra­gen auch wir eine Ver­ant­wor­tung für die Zukunft unse­rer Bran­che. Und natür­lich sind wir auch immer auf der Suche nach talen­tier­ten Nach­wuchs­kräf­ten aus der Regi­on, um auch zukünf­tig bei Kun­den wie Sie­mens oder Adi­das erfolg­reich zu sein“, kom­men­tiert SPS-Geschäfts­füh­rer Oli­ver Wib­be. „Wir sind schon sehr gespannt auf die Ergeb­nis­se und freu­en uns, dass wir gemein­sam mit der Uni Bam­berg Stu­die­ren­den gezielt Ein­blicke in die rea­le Arbeits­welt geben und eine Brücke zwi­schen Uni­ver­si­tät und regio­na­lem Arbeits­markt bau­en können.“

Paul Hen­drik Klöp­per, Master Inter­na­tio­na­le Betriebs­wirt­schafts­leh­re und Teil­neh­mer an dem Modul Manage­ment Con­sul­ting Chall­enge sagt: „Das Schö­ne an der Con­sul­ting Chall­enge ist, dass wir uns als eigen­stän­di­ges Team selbst struk­tu­rie­ren dür­fen, eige­ne Feh­ler machen und an ihnen mit dem Unter­neh­men ler­nen kön­nen und letzt­lich Auf­ga­ben bear­bei­ten, die prak­ti­sche Rele­vanz haben.“