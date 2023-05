Am Sams­tag fand in Eber­mann­stadt am Markt­platz das „Syn­er­gie Ener­gie- und Nach­hal­tig­keits­fe­sti­val“ statt. Die Besu­cher waren ein­ge­la­den, die The­men Nach­hal­tig­keit und Ener­gie­spa­ren krea­tiv, infor­ma­tiv und abwechs­lungs­reich zu erle­ben. Die Ver­an­stal­tung wur­de vor­mit­tags von Land­rat Her­mann Ulm und der Eber­mann­städ­ter Bür­ger­mei­ste­rin Chri­stia­ne Mey­er fei­er­lich eröffnet.

„Der Kli­ma­wan­del und die anhal­ten­de Ener­gie­kri­se betref­fen uns alle und stel­len uns gemein­sam vor neue Her­aus­for­de­run­gen. Aber ‑nur wer mit­macht, kann etwas bewirken‑, das heißt wir müs­sen alle selbst aktiv wer­den und eige­ne Erfah­run­gen dazu sam­meln, wie wir gemein­schaft­lich eine lebens­wer­te Zukunft gestal­ten kön­nen.“ so Land­rat Her­mann Ulm in sei­ner Eröff­nungs­re­de. Zum Mit­ma­chen und aktiv wer­den war an die­sem Festi­val­tag für alle Gene­ra­tio­nen eini­ges geboten.

Inter­es­sier­te konn­ten sich bei einer Tas­se Kaf­fee mit dem Ener­gie­ex­per­ten Sieg­fried Brüt­ting über Pho­to­vol­ta­ik und Wär­me­er­zeu­gung aus­tau­schen. Zudem wur­de vom ADFC Kreis­ver­band ein Fahr­si­cher­heits­trai­ning für das Pedelec/​E‑Bike, sowie eine Fahr­rad­co­die­rung gegen Dieb­stahl ange­bo­ten. Die jun­gen Gäste hat­ten eben­falls die Mög­lich­keit sich krea­tiv mit Ener­gie und Nach­hal­tig­keit beschäf­ti­gen. Die Illu­stra­to­rin Kath­rin Rödl zeig­te in Bastel- und Mal­work­shops wie man mit nach­hal­ti­gen Mate­ria­li­en ein­falls­rei­che Kunst­wer­ke erstel­len kann. In der Ener­gie­werk­statt der Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be wur­de mit Ener­gie gespielt, geforscht und expe­ri­men­tiert. Beim Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge wur­den mit viel Spaß Samen­bom­ben geba­stelt um

die Arten­viel­falt in den hei­mi­schen Gär­ten zu erhöhen.

Aber nicht nur die ange­bo­te­nen Work­shops luden zum Mit­ma­chen und Erle­ben ein. Auch an den rund 20 Info­stän­den konn­ten sich die Besu­cher über zahl­rei­che Pro­jek­te und Ange­bo­te im Land­kreis infor­mie­ren und Mit­mach-Ange­bo­te nut­zen. Am Stand des Pro­jekt­ma­nage­ments Wäs­ser­wie­sen des Land­krei­ses Forch­heim wur­de anhand eines span­nen­den Modells anschau­lich die Funk­ti­ons­wei­se der Wäs­ser­wie­sen erklärt. Auch das The­ma Ener­gie kam nicht zu kurz, dafür waren die iKra­tos Solar- und Ener­gie­tech­nik GmbH, die natur­strom AG und wei­te­re Ener­gie­ex­per­ten vor Ort, bei denen die Besu­cher kom­pe­ten­te Ant­wor­ten auf alle Fra­gen zu erneu­er­ba­ren Ener­gien erhiel­ten. Rund ums The­ma Mobi­li­tät ging es an den Stän­den des Rad­we­ge­be­auf­trag­ten des Land­krei­ses Forch­heim, des Solar­mo­bil Ver­eins Erlan­gen e. V., des VCD Forch­heim und der Bür­ger-für-Bür­ger Ener­gie eG. Die Senio­ren­ver­tre­tung Eber­mann­stadt bot Rik­scha-Taxi­fahr­ten durch die Stadt an. Sport­lich aktiv wer­den konn­te man am Stand der AOK Bay­ern. Auf einem Fahr­rad wur­den hier mit eige­ner Mus­kel­kraft Hafer­flocken zer­klei­nert. Die ILE Frän­ki­sche Schweiz AKTIV e.V. infor­mier­te über länd­li­che Ent­wick­lung. Am Stand der Öko­mo­dell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz konn­te zum The­ma Ener­gie gequizzt wer­den und auch bei der Streu­obst­be­ra­tung des Land­krei­ses Forch­heims gab es ein Streu­obst­quiz für Kin­der. Nach­hal­tig­keit Grill­an­zün­der aus Natur­pro­duk­ten konn­te man bei Sibyl­le Appoldt an ihrem Stand zur Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung basteln. Wer alten Din­gen wie­der Leben ein­hau­chen woll­te, war bei Forch­heim for Future e.V. und ihrem Stand zum Upcy­cling rich­tig. Zum The­ma Enkel­taug­lich Leben infor­mier­te das Erz­bis­tum Bamberg.

Für die Ver­pfle­gung sorg­ten die Gastro­no­mie vor Ort, sowie die Pretz­fel­der Frucht­saft­kel­te­rei, der Bio-Bur­ger Food Truck des Zebu­ho­fes Gath und die

Stadt­wer­ke Eber­mann­stadt mit einer kosten­lo­sen Was­ser­bar. Die Foods­ha­ring-Initia­ti­ve ver­teil­te dar­über hin­aus lecke­re geret­te­te Lebens­mit­tel die eigent­lich für die Ton­ne gedacht waren.

Ein wei­te­res High­light war das abwechs­lungs­rei­che und viel­fäl­ti­ge Büh­nen­pro­gramm. Bei den Klein­sten sorg­te der unter­halt­sa­me Auf­tritt von Der­En­te für gute Lau­ne und die Slam Poe­ten/-innen Maron Fuchs, Domi­nic Hopp und Yan­nik Noah Ambru­sits reg­ten mit ihren krea­ti­ven und tief­sin­ni­gen Tex­ten zum Nach­den­ken an. Infor­ma­tiv wur­de es beim Vor­trag zu Erneu­er­ba­ren Ener­gie vom Prä­si­dent der Ener­gy Watch Group Hans-Josef Fell und der anschlie­ßen­den inter­es­san­ten Podi­ums­dis­kus­si­on an der auch die Ener­gie- und Kli­ma-Alli­anz Forch­heim sowie die natur­strom AG teil­nah­men. Inter­es­san­te Vor­trä­ge gab es zusätz­lich von Herrn Hel­mut Hof von der Katho­li­schen Erwach­se­nen­bil­dung im Land­kreis Forch­heim e. V. zum The­ma „Ein­fach bes­ser leben“ und der AOK Bay­ern über gesun­de und nach­hal­ti­ge Ernäh­rung. Das Musi­ker-Duo Kno­ten­phi­lo­so­phie aus Bay­reuth begei­ster­te mit tol­lem Gesang beglei­tet von Aku­stik­gi­tar­re. Die Ver­lei­hung des Umwelt­schutz- und Nach­hal­tig­keits­prei­ses des Land­krei­ses Forch­heims durch Land­rat Her­mann Ulm und die Ver­ga­be der Gar­ten­zer­ti­fi­zie­rung „Bay­ern blüht – Natur­gar­ten“ des Kreis­ver­ban­des Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Forch­heim, durch den Baye­ri­schen Umwelt­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber, Land­rat Her­mann Ulm, sowie Alt­land­rat Rein­hardt Glau­ber run­de­ten die Ver­an­stal­tung ab.

Mode­riert wur­de das Festi­val von Radio- und TV-Wet­ter­mann Chri­sti­an König.