Zahl­rei­che Star­ter, vie­le Titel und auch eini­ge Debü­tan­ten: Die Baye­ri­sche Mei­ster­schaft im Bank­drücken, die ver­gan­ge­nen Sams­tag in Amberg statt­fand, war für den AC Bava­ria Forch­heim ein vol­ler Erfolg. 16 Ath­le­ten schick­te der ACB hier ins Ren­nen und domi­nier­te das Teil­neh­mer­feld nicht nur zah­len­mä­ßig, son­dern oft­mals auch lei­stungs­tech­nisch – vier Baye­ri­sche Mei­ster­ti­tel und wei­te­re sie­ben Podest­plät­ze kön­nen sich sehen lassen!

Für Max Greif und And­re Fer­rei­ra Sad­lo bedeu­te­te der Wett­kampf die Pre­miè­re auf der Wett­kampf­platt­form. Mit gül­tig gedrück­ten 127,5 Kilo­gramm in der Klas­se der Akti­ven über 120 Kilo­gramm Kör­per­ge­wicht darf Greif sich hier­bei über den fünf­ten Platz freu­en, Fer­rei­ra Sad­lo wird mit gedrück­ten 95 Kilo­gramm sogar zwei­ter in der Klas­se der Senio­ren I bis 83 Kilo­gramm. In der­sel­ben Klas­se wie Max Greif star­te­te Ver­eins­kol­le­ge Rene Scher­tel, er sicher­te sich mit gül­ti­gen 185 Kilo­gramm den vier­ten Platz. Auch Fer­rei­ra Sad­lo hat­te in sei­ner Klas­se Kon­kur­renz aus dem eige­nen Ver­ein, Chri­sti­an Dau­cher vom ACB wird hier mit 125 Kilo­gramm Baye­ri­scher Meister.

Eine wei­te­re Pre­miè­re gab es für Dani­el Saheb­ja­mi, denn nach einem Ver­eins­wech­sel trat er nun erst­mals für den AC Bava­ria Forch­heim in einem Wett­kampf an. Mit 155 Kilo­gramm beweg­tem Gewicht in der Klas­se der Akti­ven bis 83 Kilo­gramm erreicht er Trepp­chen­platz zwei. In der­sel­ben Klas­se trat auch Andre­as Anzer für den ACB an, 120 gedrück­te Kilo­gramm rei­chen hier für Platz fünf.

Auch die Klas­se der Akti­ven bis 105 Kilo­gramm war gleich dop­pelt mit Ath­le­ten aus Forch­heim besetzt. Carl Gött­ler erreicht mit 140 Kilo­gramm Platz fünf, nur 7,5 Kilo­gramm hin­ter Ver­eins­kol­le­ge Mar­tin Hein­le auf Platz vier.

Auf das Podest schaff­te es Alex­an­der Geus bei den Akti­ven bis 120 Kilo­gramm, eine Last von 160 Kilo­gramm sichert ihm Platz zwei. Eben­falls Platz zwei erreicht Seba­sti­an Otto bei den Akti­ven bis 93 Kilo­gramm, er beweg­te 142,5 Kilo­gramm. Platz drei sei­ner Klas­se erreich­te Domi­nik Wich, 170 Kilo­gramm waren hier­für bei den Senio­ren I bis 93 Kilo­gramm nötig. Ein wei­te­rer Platz drei geht an Domi­nik Stang, der nach lan­ger Absti­nenz wie­der in das Wett­kampf­ge­sche­hen zurück­kehr­te. 135 Kilo­gramm ste­hen bei den Senio­ren I bis 105 Kilo­gramm gül­tig für ihn in der Wer­tung. Auch Klaus Freund wird drit­ter bei den Senio­ren II bis 105 Kilo­gramm, 125 Kilo­gramm beweg­te er hier­für gültig.

Drei wei­te­re Ath­le­ten des AC Bava­ria Forch­heim dür­fen sich zudem über den Titel des Baye­ri­schen Mei­sters freu­en. Nor­bert Kropf erreicht mit 195 Kilo­gramm Platz eins bei den Senio­ren I bis 105 Kilo­gramm. Auch Mar­kus Sör­gel steht ganz oben auf dem Podest, 250 Kilo­gramm lie­ßen der Kon­kur­renz bei den Senio­ren I bis 120 Kilo­gramm kei­ne Chan­ce. Und auch Jörg Wie­mann kann sich über den Mei­ster­ti­tel freu­en, mit 135 Kilo­gramm lässt er die Klas­se der Senio­ren II bis 93 Kilo­gramm hin­ter sich.