Am Pfingst­mon­tag, 29. Mai, fin­det der 4.Rotmaintaler Müh­len­tag erst­mals in der Stadt Bay­reuth statt. In die­sem Jahr wird der über­ar­bei­te­te Lain­ecker Müh­len­weg der Öffent­lich­keit präsentiert.

Beim Bay­reu­ther Stadt­teil Lain­eck tref­fen sich zwei Flüs­se: der Rote Main und die War­me Stein­ach. Bei­de waren einst gesäumt von Müh­len. Vom Mit­tel­al­ter bis in die Neu­zeit war Was­ser­kraft die ein­zi­ge Mög­lich­keit, über rei­ne Mus­kel­kraft hin­aus Arbeit zu ver­rich­ten. Hier­zu gibt es zwei geführ­te Wan­de­run­gen – um 10 und um 14.30 Uhr – mit sechs Sta­tio­nen in Lain­eck (Dau­er jeweils zir­ka zwei Stun­den). Dabei wird auch die Geschich­te der Hölz­leins­müh­le und die des Wehr- und Tur­bi­nen­hau­ses durch Albrecht Leu­pold erläu­tert. Treff­punkt ist direkt an der Hölz­leins­müh­le. Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den wird gebe­ten. Die Strecke ist zir­ka sechs Kilo­me­ter lang – eine mode­ra­te Wan­de­rung –, festes Schuh­werk und wet­ter­an­ge­pass­te Klei­dung wer­den empfohlen.

Erfri­schungs­ge­trän­ke wer­den an der Hölz­leins­müh­le ange­bo­ten. Das ehe­ma­li­ge Flachs­la­ger Fried­richs­thal (neben der ehe­ma­li­gen Spin­ne­rei) ist von 10.30 bis 20 Uhr geöff­net und wird vom Reser­vi­sten­stamm­tisch Fried­richs­thal betrieben.

Zwei Stadt­füh­run­gen (10 und 14.15 Uhr) unter dem Titel „Von Sint­flu­ten und Was­ser­not, Was­ser in der Stadt“ bie­tet das Histo­ri­sche Muse­um mit Muse­ums­päd­ago­gin Hei­ke Schul­te an. Am Ende bezie­hungs­wei­se am Anfang wer­den die Geschich­te der Loh­müh­le und das Nach­hal­tig­keits­kon­zept des Hotels durch Geschäfts­füh­re­rin Mar­ti­na Groh-Wal­ter vor­ge­stellt. Treff­punkt um 10 Uhr ist das Histo­ri­sche Muse­um, um 14.15 Uhr das Hotel Loh­müh­le. Dau­er der Stadt­füh­rung ist jeweils zir­ka 1,5 Stun­den, Kosten: 1 Euro. Zwi­schen 12 und 14 Uhr ist Mit­tag­essen im Restau­rant der Loh­müh­le mög­lich. Um Reser­vie­rung unter Tele­fon 0921 53060 wird gebe­ten. Es gibt fri­sche Müh­len­küch­la zum Mit­neh­men oder zum Ver­zehr im Restau­rant oder auf der Terrasse.

Das detail­lier­te Pro­gramm fin­det sich unter www​.rot​main​au​en​weg​.de/​m​u​e​h​l​e​n​tag.

Der Rot­main­ta­ler Müh­len­tag ist Teil der Ange­bo­te rund um das The­ma Was­ser in der Regi­on Bay­reuth und wird aus Regio­nal­ma­nage­ment­mit­teln des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie gefördert.