Bis Pfing­sten Anmel­dung noch möglich

Die Öko-Modell­re­gi­on Ober­main-Jura orga­ni­siert heu­er wie­der eine gemein­sa­me Bus­tour zu den Öko-Feld­ta­gen. Bis 29.05.2023 besteht noch die Mög­lich­keit zur Anmel­dung für die kosten­lo­se Fahrt. Die bun­des­wei­ten Öko-Feld­ta­ge zei­gen zum vier­ten Mal Inno­va­tio­nen für eine umwelt­freund­li­che Land­wirt­schaft und sind offen für alle Anbau­ver­fah­ren. Auch vie­le kon­ven­tio­nell wirt­schaf­ten­de Land­wir­tin­nen und Land­wir­te nutz­ten die Aus­stel­lung in den letz­ten Jah­ren. Die Öko-Feld­ta­ge bie­ten eine ein­zig­ar­ti­ge Mischung aus Pra­xis und For­schung im Pflan­zen­bau und in der Tier­hal­tung. Heu­er fin­den sie in Dit­zin­gen bei Stutt­gart statt, wes­halb die Öko-Modell­re­gi­on für den 14.06.2023 eine beque­me Bus­rei­se zur Aus­stel­lung orga­ni­siert hat. Das Ange­bot ist offen für alle Land­wir­tin­nen und Land­wir­te aus der Modell­re­gi­on, unab­hän­gig von der Wirtschaftsform.

Gemein­sam mit den Öko-Modell­re­gio­nen Fich­tel­ge­bir­ge und Frän­ki­sche Schweiz wer­den die Bus­ko­sten über das Pro­jekt bio-offen­si­ve und Mit­teln der Land­wirt­schaft­li­chen Ren­ten­bank geför­dert, wes­halb eine Anmel­dung erfor­der­lich ist. Die Plät­ze wer­den nach Zeit­punkt der Anmel­dung ver­ge­ben. Ledig­lich die Ein­tritts­kar­ten für die Aus­stel­lung müs­sen die Teil­neh­men­den selbst besorgen.

Detail­in­fos und Anmel­dung über fol­gen­den Link: https://​eve​e​no​.com/​2​7​4​1​1​8​492

Für Fra­gen wen­den Sie sich an Pro­jekt­ma­na­ger Ste­fan Jans­sen (E‑Mail: stefan.​janssen@​landkreis-​lichtenfels.​de, Tel.: 09571/183470).