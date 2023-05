Die Bund-Län­der-Städ­te­bau­för­de­rungs­pro­gram­me sind auf­ge­stellt. Heu­er ste­hen in den drei Bund-Län­der-Städ­te­bau­för­de­rungs­pro­gram­men „Sozia­ler Zusam­men­halt“, „Leben­di­ge Zen­tren“ sowie „Wachs­tum und nach­hal­ti­ge Erneue­rung“ für ganz Bay­ern ins­ge­samt 195,3 Mil­lio­nen Euro für 429 Städ­te und Gemein­den zur Ver­fü­gung. „Wir pro­fi­tie­ren bei uns im Land­kreis vor allem vom Pro­gramm „Leben­di­ge Zen­tren“, dar­aus flie­ßen 690.000 Euro in den Kreis. Mit 600.000 Euro wer­den wich­ti­ge Maß­nah­men im Forch­hei­mer Stadt­kern bezu­schusst, für Sanie­rungs­maß­nah­men in den Stadt­ker­nen von Eber­mann­stadt und Grä­fen­berg sowie für den Orts­kern in Eggols­heim gibt es jeweils 30.000 Euro“, infor­miert Stimm­kreis­ab­ge­ord­ne­ter Micha­el Hof­mann. „Für Forch­heim-Nord gibt es zudem 60.000 Euro aus dem För­der­topf „Sozia­ler Zusam­men­halt, so dass ins­ge­samt 750.000 Euro an För­der­mit­tel in den Land­kreis Forch­heim flie­ßen, das ist höchst erfreu­lich“, so Hofmann.

Er ermun­tert die Städ­te, Märk­te und Gemein­den dazu, auch wei­ter­hin in ihre Infra­struk­tur zu inve­stie­ren. „Wir haben dafür extra För­der­pro­gram­me geschaf­fen, die auch genutzt wer­den sol­len. Das Bund-Län­der-Pro­gramm unter­stützt ins­be­son­de­re Maß­nah­men in den Orts- und Stadt­ker­nen, die Wie­der­nut­zung von Indu­strie- und Gewer­be­bra­chen, den Erhalt und die Wie­der­be­le­bung von Gebäu­den mit bau­kul­tu­rel­ler Bedeu­tung. Aber auch Maß­nah­men des Kli­ma­schut­zes sowie zur Anpas­sung an den Kli­ma­wan­del“, wirbt MdL Micha­el Hof­mann dafür, För­der­an­trä­ge zu stel­len. „Jeder Euro an För­de­rung, der zu uns in den Land­kreis fließt, stärkt unse­re Regi­on und macht uns attrak­ti­ver“, betont der Abgeordnete.