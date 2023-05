Beim ober­frän­ki­schen Bezirks­ent­scheid des Schü­ler­lot­sen­wett­be­werbs der Deut­schen Ver­kehrs­wacht stell­ten zwölf Schü­ler­lot­sin­nen und Schü­ler­lot­sen aus dem gan­zen Regie­rungs­be­zirk am 12. Mai in der Fried­rich-von-Ell­rodt-Schu­le in Neu­dros­sen­feld ihr Kön­nen unter Beweis.

Die Prü­fun­gen umfass­ten neben einem theo­re­ti­schen Teil, in dem vor allem Fra­gen aus dem Ver­kehrs­recht beant­wor­tet wer­den muss­ten, auch eine Über­prü­fung der prak­ti­schen Fähig­kei­ten, die den Schü­ler­lot­sin­nen und Schü­ler­lot­sen in ihrem Arbeits­all­tag abver­langt wer­den, um allen Schü­le­rin­nen und Schü­lern einen siche­ren Schul­weg – etwa beim Über­que­ren von gefähr­li­chen Stra­ßen – zu ermöglichen.

So stand neben einem Reak­ti­ons­test auch die Ein­ord­nung von Geschwin­dig­kei­ten ver­schie­de­ner Kraft­fahr­zeu­ge und Ent­fer­nungs­schät­zun­gen auf der Agen­da der Prü­fer. Am Ende stand schließ­lich Lucy Her­ber vom Mark­graf-Georg-Fried­rich-Gym­na­si­um in Kulm­bach als Sie­ge­rin und damit als beste Schü­ler­lot­sin Ober­fran­kens fest. Sie wird nun gemein­sam mit Katha­ri­na Mül­ler von der Mit­tel­schu­le Bad Rodach, die den zwei­ten Platz beleg­te, Ober­fran­ken beim Lan­des­ent­scheid des Wett­be­werbs ver­tre­ten, wel­cher am 17. Juli in Kehl­heim statt­fin­det. Kom­plet­tiert wur­de das Sie­ger­po­dest mit Joshua Gehauf von der Grund- und Mit­tel­schu­le Wei­den­berg auf Rang drei.

Als Aus­zeich­nung für ihre her­vor­ra­gen­den Lei­stun­gen erhiel­ten alle drei Gewin­ner – mit freund­li­cher Unter­stüt­zung der Spar­kas­se Kulm­bach-Kro­nach – neben ihren Sie­ger­ur­kun­den auch Gut­schei­ne sowie ein Preis­geld. Auch alle ande­ren Teil­neh­mer des Wett­be­werbs, die mit ihrer Arbeit einen unver­zicht­bar wich­ti­gen Bei­trag für mehr Ver­kehrs­si­cher­heit im Schul­all­tag lei­sten, wur­den eben­falls mit einer Urkun­de sowie einem Gut­schein honoriert.

Wie wich­tig das Enga­ge­ment aller Schü­ler­lot­sin­nen und Schü­ler­lot­sen ist, beton­ten auch die Ver­ant­wort­li­chen und Ehren­gä­ste. Wolf­gang Gerst­ber­ger, Vize­prä­si­dent der Lan­des­ver­kehrs­wacht Bay­ern, frag­te die Teil­neh­mer, ob es bei ihren Ein­sät­zen bis­her zu gefähr­li­chen Situa­tio­nen für Schü­le­rin­nen und Schü­ler gekom­men sei. Die Ant­wort der Schü­ler­lot­sin­nen und Schü­ler­lot­sen unter­streicht das, was auch die Sta­ti­sti­ken aus­sa­gen: Seit Ein­füh­rung des Schü­ler­lot­sen­dien­stes 1953 ist es an von Lot­sen gesi­cher­ten Über­gän­gen zu kei­nen schwe­ren Unfäl­len und zu kei­nem Todes­fall gekom­men. Des­halb, so Udo Skrzyp­c­zak, Bezirks­vor­sit­zen­der der Lan­des­ver­kehrs­wacht, sind eigent­lich alle teil­neh­men­den Schü­le­rin­nen und Schü­ler Sie­ger im Dienst der Schulwegsicherheit.

Lukas Hein­ze, neu­ge­wähl­ter Vor­sit­zen­der der gast­ge­ben­den Kreis­ver­kehrs­wacht Bay­reuth-Kulm­bach, zeig­te sich erfreut, dass sich die Lot­sen bereits in ihrem jun­gen Alter mit einem so wich­ti­gen Bei­trag für die Gesell­schaft ein­set­zen – dies sei kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit und nicht genug zu hono­rie­ren. Den Dan­kes­wor­ten schlos­sen sich die Ver­tre­ter des Poli­zei­prä­si­di­ums, der Regie­rung von Ober­fran­ken, des Innen­mi­ni­ste­ri­ums sowie Harald Hüb­ner, Erster Bür­ger­mei­ster von Neu­dros­sen­feld und der gast­ge­ben­de Schul­lei­ter Micha­el Zeit­ler an.