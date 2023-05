Erfreu­li­che Bilanz beim Baur SV: von den sie­ben Teams, die am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de im Ein­satz waren, konn­ten fünf ihre Par­tien für sich ent­schei­den und ledig­lich zwei Mann­schaf­ten muss­ten sich knapp geschla­gen geben. Nach den Nie­der­la­gen der Vor­wo­che konn­ten sich vor allem die Damen und die Her­ren II über ihre Erfol­ge freu­en, wäh­rend die Her­ren auch in die­ser Woche in einer hart umkämpf­ten Par­tie eine knap­pe 4:5 Nie­der­la­ge hin­neh­men mussten.

Lan­des­li­ga 2, Herren

Baur SV – TC GW Bay­reuth II 4:5

Am Sonn­tag tra­ten unse­re ersten Her­ren gegen GW Bay­reuth II an. In einem sehens­wer­ten Match setz­te sich zunächst der Bay­reu­ther Lou­is Rich­ter an 2 gegen Jan Fia­la durch. Auch Han­nes Kern an 6 muss­te sei­nem Gegen­über nach zwei Sät­zen gratulieren.

Eine star­ke Lei­stung an Posi­ti­on 4 zeig­te Kevin Monat gegen Fabi­an Brack, den er mit Kon­stanz in einem zwei­stün­di­gen Kampf nie­der­rin­gen konn­te. Pas­cal Men­nel schenk­te sei­nem Geg­ner im Ein­zel 5 eben­so nichts. Lei­der hat­te er im Match­tie­break jedoch nicht das Glück auf sei­ner Seite.

An 3 sicher­te Kapi­tän Ste­fan Kor­nitz­ky unge­fähr­det den zwei­ten Ein­zel­punkt für den Baur SV. David Mra­zek und Domi­nik Maly zeig­ten eine außer­ge­wöhn­lich star­ke Par­tie im Spit­zen­ein­zel. In einem knapp drei­stün­di­gen Fight hat­te David lei­der wie­der Pech und ver­lor 11:13 im Match­tie­break, nach­dem er den Satz­tie­break des zwei­ten Sat­zes mit 13:11 für sich ent­schie­den hatte.

Mit der Hypo­thek eines 2:4 konn­te in den Dop­peln noch das Ein­ser-Dop­pel Mrazek/​Kornitzky sowie das Zwei­er-Dop­pel Fiala/​Monat gewon­nen wer­den. Im Drei­er-Dop­pel waren Fischer/​Mennel jedoch lei­der chan­cen­los und stell­ten damit die unglück­li­che 4:5‑Niederlage sicher.

Die Ergeb­nis­se: Mra­zek – Maly 5:7, 7:6, 11:13; Fia­la – Rich­ter 0:6, 6:7; Kor­nitz­ky – Gud­das 6:2, 6:2; Monat – Brack 7:5, 6:4; Men­nel – Häuß­ler 3:6, 6:3, 6:10; Kern – Hoschek 1:6, 0:6; Mrazek/​Kornitzky – Maly/​Häußler 6:3, 6:4; Fiala/​Monat – Guddas/​Brack 6:2, 2:6, 10:2; Fischer/​Mennel – Richter/​Hoschek 1:6, 1:6.

Nord­li­ga 1, Herren

Baur SV – TC Münch­berg 5:4

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de konn­ten die Her­ren II ihre Nie­der­la­ge der Vor­wo­che wie­der wett­ma­chen. Dabei zeig­ten Seba­sti­an Schnei­der, Ste­fan Fürst, Max Schwarz­mei­er und Tizi­an Wag­ner eine star­ke Vor­stel­lung, die mit einem 4:2 nach den Ein­zeln die Tür für den zwei­ten Sai­son­er­folg weit öff­ne­ten. Ruben und Juli­en Zuni­ga hat­ten in den Ein­zeln lei­der das Nach­se­hen. Nach einem Dop­pel­er­folg von Schneider/​Wagner konn­te der zwei­te Sai­son­sieg gefei­ert werden.

Die Ergeb­nis­se: Zuni­ga R. – Hamann 3:6, 1:6; Schnei­der – Ben­ker 6:4, 7:5; Zuni­ga J. – Bla­si­us 3:6, 4:6; Fürst – Berg­mann M. 6:2, 3:6, 10:3; Schwarz­mei­er – Falk 1:1 (w.o.); Wag­ner – Berg­mann F. 6:2, 6:3; Zuni­ga R./Schwarzmeier – Hamann/​Benker 1:6, 1:6; Zuni­ga J./Fürst – Blasius/​Bergmann 4:6, 3:6; Schneider/​Wagner – Bergmann/​Bergmann 6:2, 6:4.

Nord­li­ga 1, Damen

SV Pett­stadt – Baur SV 1:8

Nach der knap­pen Nie­der­la­ge der Vor­wo­che konn­ten die Damen am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag wie­der tri­um­phie­ren. In der letzt­lich ein­sei­ti­gen Begeg­nung gewan­nen sowohl Mari­on Speck­ner, Julia Wim­mer, Eli­sa­beth Din­kel, Tina Ham­mer­schmidt, als auch Lia Meindl­schmidt in zwei deut­li­chen Sät­zen gegen ihre Kon­tra­hen­tin­nen. Ein­zig Lisa Frisch muss­te ihr Ein­zel knapp ver­lo­ren geben. In den Dop­peln waren unse­re Damen eben­falls deut­lich stär­ker als die Pett­stadter Mann­schaft. Am Ende stan­den des­halb wei­te­re drei Punk­te und ein deut­li­cher 8:1‑Sieg zu Buche.

Die Ergeb­nis­se: Bart­hel­mes – Speck­ner 2:6, 1:6; Krau­se – Wim­mer 0:6, 0:6; Kai­ser – Din­kel 2:6, 3:6; Met­schnabl – Ham­mer­schmidt 0:6, 0:6; Krebs – Meindl­schmidt 1:6, 0:6; May­er – Frisch 6:2, 6:4; Krause/​Kaiser – Speckner/​Hammerschmidt 0:6, 0:6; Barthelmes/​Mayer – Wimmer/​Meindlschmidt 0:6, 0:6; Met­schnab­l/Cö­ster-Gum­pert – Dinkel/​Frisch 0:6, 1:6.

Nord­li­ga 4, Her­ren 40

Baur SV – SpVgg Eicha 2:4

Für die Her­ren 40 reich­te es am Wochen­en­de nicht für einen Sieg. Im Ein­zel konn­te Erwin Fischer an Posi­ti­on 1 sei­nem deut­lich jün­ge­ren Geg­ner nicht viel ent­ge­gen­brin­gen und auch Frank Bud­now­ski und Harald Tuma muss­ten ihren Geg­nern zum Sieg gra­tu­lie­ren. Ein­zig Sieg­bert Reu­ther konn­te sei­ne Par­tie für sich ent­schei­den. Mit ihrem Dop­pel­sieg konn­ten Frank Budnowski/​Harald Tuma noch einen wei­te­ren Punkt sichern, da das zwei­te Dop­pel aller­dings ver­lo­ren ging konn­te die Nie­der­la­ge nicht mehr abge­wen­det werden.

Nord­li­ga 1, Mixed 18

TC Sie­mens Red­witz – Baur SV 2:4

In einer knap­pen Par­tie sicher­te sich das Mixed Team einen Aus­wärts­sieg gegen die Gast­ge­ber aus Red­witz. Im Ein­zel setz­te sich Lia Meindl­schmidt über­le­gen durch wäh­rend Colin Hei­nisch im Match­tie­break die Über­hand behielt und Paul Rött­gen und Ame­lie Dötschel sich geschla­gen geben muss­ten. In den ent­schei­den­den Dop­peln konn­te das Baur SV Team in bei­den Par­tien über­zeu­gen und sicher­te damit den Gesamtsieg.

Nord­li­ga 4, Bam­bi­ni 12

TC GW Stein­wie­sen – Baur SV 0:6

Als über­le­ge­ne Sie­ger gin­gen die Bam­bi­ni aus ihrer Begeg­nung in Stein­wie­sen her­vor. Eli­as Sta­si­uk, Emil Beu­erle, Leon Dietz und Max Krau­se waren ihren Kon­tra­hen­ten in den Ein­zeln und Dop­peln klar über­le­gen und sieg­ten jeweils in zwei Sätzen.

Nord­li­ga 1, Kleinfeld

Baur SV – TC GW Bay­reuth 18:0

Gro­ße Freu­de gab es am ver­gan­ge­nen Frei­tag auch wie­der bei den jüng­sten Baur SV Spie­lern. Emil Beu­erle, Leon Dietz, Marie Krapp­mann und Johan­nes Sta­si­uk konn­ten sich sowohl in den Ein­zel- und Dop­pel­be­geg­nun­gen als auch in der Moto­rik klar gegen die Gäste aus Bay­reuth durch­set­zen und gaben dabei kei­nen ein­zi­gen Punkt ab.