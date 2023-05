Die Kreis­de­le­gier­ten­ver­samm­lung der CSU Erlan­gen-Höch­stadt wähl­te am 13. Mai in der Loh­mühl­hal­le Röt­ten­bach tur­nus­mä­ßig einen neu­en Kreis­vor­stand und ihre Parteitagsdelegierten.

Dabei wur­den Kreis­vor­sit­zen­der Ste­fan Mül­ler, MdB und sei­ne Stell­ver­tre­ter Land­rat Alex­an­der Tritt­hart, Gabrie­le Klauß­ner, Bezirks­rä­tin Dr. Ute Salz­ner, der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te und Beauf­trag­te für Büro­kra­tie­ab­bau der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung Wal­ter Nus­s­el und Dr. Kon­rad Kör­ner in ihren Ämtern bestä­tigt. Erneut zum Schatz­mei­ster bestimmt wur­de Ste­fan Leh­ner (Her­zo­gen­au­rach). Schrift­füh­re­rin bleibt Bir­git Scho­bert (Utten­reuth). Neu ins Amt als Digi­tal­be­auf­trag­te wähl­ten die Dele­gier­ten Regi­na Enz (Höch­stadt).

Vor den Wah­len hör­ten die Dele­gier­ten den Rechen­schafts­be­richt des Kreis­vor­sit­zen­den. Mül­ler bilan­zier­te, dass der Kreis­ver­band alle direkt gewähl­ten Abge­ord­ne­ten auf Bundes‑, Lan­des- und Bezirks­ebe­ne, Land­rat, die stell­ver­tre­ten­de Land­rä­tin, etli­che Bür­ger­mei­ster und über 100 Kreis‑, Stadt- und Gemein­de­rä­te stelle.

„Dies bedeu­tet aber natür­lich auch die Ver­pflich­tung, Poli­tik zum Woh­le unse­rer Hei­mat und der Men­schen in unse­rem Land­kreis, unse­ren Städ­ten, Gemein­den und Dör­fern zu machen. Die­ser Auf­ga­be stel­len wir uns! So haben wir im Land­kreis mas­siv in die Bil­dung und Aus­bil­dung unse­rer Kin­der inve­stiert, wir haben die Infra­struk­tur wei­ter­ent­wickelt, vor allem Rad­we­ge und den ÖPNV und wir haben die Gesund­heits­ver­sor­gung ver­bes­sert. Und das alles ohne neue Schulden.“

Der Kreis­vor­sit­zen­de stimm­te die Dele­gier­ten anschlie­ßend ins­be­son­de­re auf den bevor­ste­hen­den Land­tags- und Bezirks­tags­wahl­kampf ein. Aus­gangs­punkt dafür sei neben der festen Ver­wur­ze­lung vor Ort die jahr­zehn­te­lan­ge erfolg­rei­che Poli­tik der CSU in und für Bay­ern. Mül­ler wür­dig­te die äußerst enga­gier­te Arbeit von Bezirks­rä­tin Dr. Ute Salz­ner, die als Medi­zi­ne­rin ins­be­son­de­re die Arbeit der Bezirks­kli­ni­ken im Blick habe, und von MdL Wal­ter Nus­s­el, der seit 2017 die schwie­ri­ge Auf­ga­be des Büro­kra­tie­ab­baus mit uner­müd­li­chem Ein­satz im gan­zen Frei­staat wahr­neh­me und gleich­zei­tig in sei­nem Stimm­kreis immer prä­sent und für die Bür­ger ansprech­bar ist.

Ange­sichts des bevor­ste­hen­den Wahl­kampfs for­der­te der wie­der­ge­wähl­te Kreis­vor­sit­zen­de sei­ne Par­tei­freun­de auf, tat­kräf­tig mit­zu­hel­fen, dass die baye­ri­sche Erfolgs­ge­schich­te auch in den kom­men­den fünf Jah­ren wei­ter­ge­schrie­ben wer­den kann. Aus der Sicht des Bun­des­po­li­ti­kers wol­le er abschlie­ßend ergän­zen: „Jeder kann das Cha­os, und die Unsi­cher­heit sehen, die die Ampel-Regie­rung mit ihrer ideo­lo­gie­ge­trie­be­nen Poli­tik gera­de anrich­tet. Das wol­len wir in Bay­ern nicht und wir wer­den gemein­sam dafür kämp­fen, dass es dazu nie­mals kommt!“