Kran­ken­kas­se über­nimmt Kosten nicht.

„Hal­lo, ich bin Ele­na (34) Jah­re und vom Lipö­dem betrof­fen, seit­dem ich den­ken kann. Ein Lipö­dem ist eine krank­haf­te Fett­ver­tei­lungs­stö­rung, die nicht durch Diä­ten oder Sport in den Griff zu krie­gen ist. Das Lipö­dem betrifft in mei­nem Fall den gan­zen Kör­per – Arme und Bei­ne. Schon als Tee­nie habe ich gemerkt, dass alle ande­ren Mäd­chen defi­nier­ter waren, mei­ne Arme und Bei­ne dage­gen immer kräf­tig und „zupackend“. Hin­neh­men konn­te ich das nicht, aber erst­mal war es nicht so schlimm – ich hielt bei einer Grö­ße von 1,61 cm mein Gewicht um die 60 Kilo­gramm seit der Schul­zeit. Nach ein paar pri­va­ten Schick­sals­schlä­gen und vie­len har­ten Jah­ren nahm ich plötz­lich unauf­halt­sam zu. Erst auf 63, dann auf 65, 68, 72 bis hin zu 78 kg – inner­halb von drei Jah­ren! Außer­dem kamen nun auch Schwel­lungs­schmer­zen dazu, ganz abge­se­hen von flap­si­gen Sprü­chen, ich sol­le ein­fach abneh­men. Ich ernäh­re mich, seit ich den­ken kann, gesund und nasche wenig, bewe­ge mich ger­ne (Halb­ma­ra­thon, Berg­wan­de­rin, Klet­ter­steig, Gas­si­ge­hen), rau­che nicht und trin­ke fast nie Alko­hol“, beschreibt Ele­na Jesch­ke aus Buben­reuth ihre Krankheit.

Nach­dem eine Freun­din die Dia­gno­se Lipö­dem erhielt, trau­te auch sie sich end­lich zum Arzt. Doch inner­halb kür­ze­ster Zeit erreich­te sie Sta­di­um 2 der Krank­heit. Trotz Recher­che, Ernäh­rungs­um­stel­lung und täg­li­chem Gas­si­ge­hen, weiß Ele­na, dass sie um eine Lipo­s­uk­ti­on nicht her­um­kom­men wird. Für die­se rief sie nun eine Spen­den­ak­ti­on auf GoFund­Me ins Leben, denn die Kran­ken­kas­se finan­ziert die­se erst, wenn die Krank­heit ein viel höhe­res und extre­mes Sta­di­um erreicht hat. 17.000 Euro sol­len durch die­sen nun zusam­men­kom­men und Ele­na wie­der schmerz­freie Tage und kurz­är­me­li­ge Som­mer ermöglichen.

Wer die Spen­den­ak­ti­on unter­stüt­zen möch­te, kann dies unter fol­gen­dem Link tun:https://​gf​.me/​v​/​c​/​5​f​t​6​/​l​i​p​o​s​u​k​t​i​o​n​-​e​n​d​l​i​c​h​-​ich