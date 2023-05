Die Umwelt­sta­ti­on Weis­main bie­tet für Kin­der ab 10 Jah­ren in den Pfingst­fe­ri­en Brot­backen im Holz­ofen an. Unter Anlei­tung von Maria Püls darf jedes Kind sei­nen eige­nen Teig kne­ten. Bis die Bro­te gehen, gibt es Infor­ma­tio­nen zu den ver­schie­de­nen Mehl­sor­ten. Nach dem For­men der Bro­te wer­den die­se im Holz­ofen gebacken, so dass jeder sein Brot mit nach Hau­se neh­men kann.

Ter­min: Frei­tag, 2. Juni, 10.00–13.00 Uhr. Die Gebühr beträgt 6 €. Bit­te ein Getränk mitbringen.

Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on Weis­main unter Tel. 09571/18–9034 (Ach­tung neue Tele­fon­num­mer) oder per mail: umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de entgegen.