Bevor es für die Mädels von Trai­ner Rapha­el Por­zelt auf den Auf­stiegs­ex­pres­s/-bull­dog ging, hat­ten sie noch ein schwe­res Aus­wärts­spiel beim FC Her­zo­gen­au­rach zu bestreiten.

Von Beginn an nahm die SG aller­dings das Spiel­ge­sche­hen in die Hand und ließ dabei selbst kei­ne gefähr­li­chen Tor­chan­cen für die Heim­elf zu. Ein schnell aus­ge­führ­ter Frei­stoß von Celi­na Hüb­sch­mann auf Katha­ri­na Drum­mer führ­te nach 13 Minu­ten zur ver­dien­ten Füh­rung. Drum­mer leg­te dabei noch ein­mal ab auf Saskia Fischer, die über­legt ins lan­ge Eck ein­schob. Wenig spä­ter brach­te Fischer eine but­ter­wei­che Flan­ke aus dem Halb­feld auf Drum­mer, deren Direkt­ab­nah­me eben­falls den Weg ins Tor fand (21.). Danach erga­ben sich noch ein paar Tor­an­nä­he­run­gen für die Gäste, jedoch ohne die­se in Zähl­ba­res ummün­zen zu kön­nen. In der zwei­ten Hälf­te zeich­ne­te sich ein ähn­li­ches Bild. Die Heim­mann­schaft ver­tei­dig­te lei­den­schaft­lich, die Gäste schal­te­te einen Gang zurück und ver­wal­te­ten das Ergeb­nis. In der 60. Spiel­mi­nu­te wur­de Kapi­tä­nin Nata­scha Por­zelt im Straf­raum regel­wid­rig zu Fall gebracht. Den fäl­li­gen Straf­stoß ver­wan­del­te wie­der­um Fischer trocken in die Mit­te. Den Schluss­punkt setz­te dann eben­falls Fischer, die nach einem lan­gen Ball die her­aus­ei­len­de Tor­hü­te­rin umspiel­te und aus spit­zem Win­kel ein­netz­te (89.).