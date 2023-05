In ein klei­nes Lexi­kon der „Nutz­pflan­zen­viel­falt“ ver­wan­delt sich die Trep­pen­haus­ga­le­rie der Stadt­bü­che­rei mit einer neu­en Aus­stel­lung, die bis zum 18. Juli 2023 zu sehen ist. Als Begleit­ver­an­stal­tung zur belieb­ten Saat­gut­bi­blio­thek, die es seit 2022 in der Büche­rei gibt, wur­de die­se Aus­stel­lung in Zusam­men­ar­beit mit der Orts­grup­pe Forch­heim des BUND Natur­schutz in Bay­ern e. V. nach Forch­heim geholt.

Kon­zi­piert wur­den die Infor­ma­ti­ons­ta­feln von BUND Han­no­ver. Die Aus­stel­lung ent­hält unzäh­li­ge Infor­ma­tio­nen zu den Grün­den des Rück­gangs der Sor­ten­viel­falt auf den Äckern aber auch wun­der­schö­ne Bil­der zu ver­schie­den­sten Nutz­pflan­zen wie Toma­ten, Chi­lis oder Mais.

Sie beschreibt auch, was gegen den Rück­gang der Sor­ten­viel­falt getan wer­den kann. Mit der Saat­gut­bi­blio­thek der Stadt­bü­che­rei ist dafür eine Mög­lich­keit geschaf­fen wor­den. Saat­gut samen­fe­ster Sor­ten aus der Forch­hei­mer Stadt­bü­che­rei kann „aus­ge­lie­hen“ wer­den um selbst Pflan­zen zu zie­hen. Nach deren Blü­te und (Selbst-)Befruchtung rei­fen neue Frucht­stän­de aus. Aus die­sen kön­nen neue Samen ent­nom­men und getrock­net werden.

„Ein Teil davon geht im Herbst wie­der an die Saat­gut­bi­blio­thek zurück, so dass das Ange­bot der Stadt­bü­che­rei ste­tig wach­sen kann und im näch­sten Gar­ten­jahr wie­der Saat­gut zur Aus­saat zur Ver­fü­gung steht“, erklärt Doris Koschyk, Lei­te­rin der Stadtbücherei.