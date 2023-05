Im Rah­men der „Akti­ons­ta­ge Sanie­rung“, die im Mai erst­mals statt­fin­den, lädt die Leer­stands­ko­ope­ra­ti­on der Regio­nen Bay­reuth, Hof und Wun­sie­del am Frei­tag, 26. Mai, ab 15 Uhr, zur Besich­ti­gung eines vor­bild­lich sanier­ten Wohn- und Geschäfts­hau­ses in der Lud­wigs­stra­ße 24 in Bay­reuth ein.

Das klei­ne frei­ste­hen­de Gebäu­de aus dem 18. Jahr­hun­dert ist ein Bei­spiel der ursprüng­li­chen Bebau­ung des Resi­denz­plat­zes. Durch den Neu­bau der Regie­rung von Ober­fran­ken im Jahr 1904 hat sich sein Umfeld maß­geb­lich ver­än­dert. Bau­schä­den aus den ver­gan­ge­nen Jahr­hun­der­te stell­ten alle an der Sanie­rung Betei­lig­ten immer wie­der vor neue Her­aus­for­de­run­gen. Die Umbau­ten und Moder­ni­sie­rungs­ar­bei­ten waren nicht immer fach­ge­recht ausgeführt.

Zuletzt stand es eini­ge Jah­re leer bezie­hungs­wei­se wur­de von Juni 2015 bis Ende Juni 2018 durch das Tran­si­ti­onHaus Bay­reuth e.V. als Begeg­nungs­stät­te zwi­schen­ge­nutzt. Bei der 2021 abge­schlos­se­nen Sanie­rung wur­den über­wie­gend natür­li­che Bau­stof­fe, wie Lehm- und Kalk­put­ze, in Ver­bin­dung mit einer Wand­tem­pe­rie­rung ein­ge­setzt. So sind moder­ne, atmo­sphä­ri­sche Wohn- und Geschäfts­räu­me entstanden.

Am 26. Mai besteht die Mög­lich­keit, zusam­men mit dem aus­füh­ren­den Archi­tek­ten Diplom-Inge­nieur Peter Heil­mann die seit Dezem­ber 2022 durch die Gastro­no­mie „Bag­gers­la“ genutz­ten Erd­ge­schoss­räu­me zu besich­ti­gen und eini­ges über die Geschich­te und die Sanie­rungs­ar­bei­ten an dem Gebäu­de aus dem 18.Jahrhundert zu erfah­ren. Der Treff­punkt um 15 Uhr ist direkt vor dem Haus. Eine Anmel­dung unter leerstandsmanagement@​stadt.​bayreuth.​de ist erwünscht.

Die Ver­an­stal­tung fin­det in Koope­ra­ti­on der Städ­te und Land­krei­se Bay­reuth, Hof und Wun­sie­del statt und ist Teil der im Mai erst­mals statt­fin­den­den „Akti­ons­ta­ge Sanie­rung“. Sie wird geför­dert mit © Heil­mann Archi­tek­ten Mit­teln des Regio­nal­ma­nage­ments aus dem Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie. Das gesam­te Pro­gramm der „Akti­ons­ta­ge Sanie­rung“ fin­det sich im Inter­net unter https://​hausund​hof​.bay​ern/​a​k​t​i​o​n​s​t​a​g​e​2​023. Das regio­na­le Pro­gramm in Stadt und Land­kreis Bay­reuth kann auf dem Event­por­tal für Stadt und Land­kreis Bay­reuth unter www​.regi​on​-bay​reuth​.de abge­ru­fen werden.