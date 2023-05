Kom­pe­tenz­zen­trum ent­wickelt Fort­bil­dun­gen für mehr digi­ta­le Sou­ve­rä­ni­tät von Lehrer*innen

Ob Smart­phone, Tablet oder Apps: Digi­ta­le Gerä­te und Tools sind weder aus unse­rem All­tag noch aus der Arbeits­welt weg­zu­den­ken. Für Erfolg in der digi­ta­len Welt braucht es digi­ta­le Kom­pe­ten­zen. Die­se zu ver­mit­teln, ist auch Auf­ga­be der Schu­len. Dafür müs­sen Lehrer*innen gut aus­ge­bil­det sein und ana­lo­ge mit digi­ta­len Lehr-Lern­ak­ti­vi­tä­ten in ihrem Unter­richt ver­knüp­fen. Hier setzt der Bund mit den „Kom­pe­tenz­zen­tren für digi­ta­les und digi­tal gestütz­tes Unter­rich­ten in Schu­le und Wei­ter­bil­dung“ in Koope­ra­ti­on mit den Län­dern an. In die­sem Rah­men wur­de nun ein Ver­bund­pro­jekt an der Uni­ver­si­tät Bam­berg geneh­migt. Unter dem Titel „Digi­ta­le Sou­ve­rä­ni­tät als Ziel weg­wei­sen­der Lehrer:innenbildung für Spra­chen, Gesell­schafts- und Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten in der digi­ta­len Welt“ (DiSo-SGW) wird es von Juni 2023 bis Dezem­ber 2025 mit ins­ge­samt rund 6,3 Mil­lio­nen Euro vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Bil­dung und For­schung (BMBF) geför­dert. Der Bam­ber­ger Anteil beträgt rund 2,1 Mil­lio­nen Euro.

Fort- und Wei­ter­bil­dun­gen ent­wickeln und evaluieren

„Aus­gangs­punkt des Pro­jekts ist der Umstand, dass deut­sche Lehrer*innen im inter­na­tio­na­len Ver­gleich eine star­ke Zurück­hal­tung gegen­über neu­en digi­ta­len Medi­en im Fach­un­ter­richt zei­gen und die mit die­sen Medi­en ver­bun­de­nen fach­di­dak­ti­schen Chan­cen häu­fig nicht aus­schöp­fen“, erläu­tert Prof. Dr. Jörn Brüg­ge­mann, Lei­ter des Pro­jekts in Bam­berg und Inha­ber des Lehr­stuhls für Didak­tik der deut­schen Spra­che und Lite­ra­tur. „Die vom Bund ins Leben geru­fe­nen Kom­pe­tenz­zen­tren haben die Auf­ga­be, Fort- und Wei­ter­bil­dungs­mo­du­le für Lehrer*innen in den ver­schie­de­nen Fächern zu ent­wickeln, for­schungs­ge­stützt zu imple­men­tie­ren und dann bun­des­weit zur Ver­fü­gung zu stel­len“, erklärt Brüg­ge­mann wei­ter. Das Bam­ber­ger Ver­bund­pro­jekt DiSo-SGW zielt auf die Erwei­te­rung der digi­ta­len Sou­ve­rä­ni­tät von Lehrer*innen in den Fächern Deutsch, Deutsch als Zweit- und Fremd­spra­che, Eng­lisch, Fran­zö­sisch, Spa­nisch, Religion/​Ethik, Poli­tik und Wirtschaft.

Zahl­rei­che Uni­ver­si­tä­ten und For­schungs­stel­len im Verbundprojekt

Im Zuge des Pro­jekts ent­ste­hen Fort- und Wei­ter­bil­dungs­mo­du­le in neun Fach- bezie­hungs­wei­se Lern­be­rei­chen. Dabei koope­rie­ren drei Ent­wick­lungs­for­schungs- und Trans­fer­grup­pen mit jeweils beson­de­rer Exper­ti­se: Fachdidaktiker*innen ent­wickeln mit Lehrer*innen und Fachberater*innen aus der zwei­ten und drit­ten Pha­se der Leh­re­rin­nen- und Leh­rer­bil­dung gemein­sam fach­spe­zi­fi­sche Fort- und Wei­ter­bil­dungs­mo­du­le, füh­ren die­se durch und eva­lu­ie­ren sie anschlie­ßend. Sie wer­den unter­stützt von einem Team, das tech­no­lo­gisch-kon­zep­tio­nel­len Sup­port bereit­stellt, und einem Team, das kon­ti­nu­ier­li­che Eva­lua­ti­ons­maß­nah­men im Sin­ne einer aus­sa­ge­kräf­ti­gen Begleit­for­schung unter­stützt und koor­di­niert. Ziel des Ver­bund­pro­jekts ist auch eine Ver­net­zung von Bil­dungs­for­schung, ‑pra­xis und ‑admi­ni­stra­ti­on.

#Neben der Uni­ver­si­tät Bam­berg sind an DiSo-SGW das Leib­niz-Insti­tut für Bil­dungs­ver­läu­fe (LIf­Bi) in Bam­berg sowie die Uni­ver­si­tä­ten aus Bre­men, Chem­nitz, Erlan­gen-Nürn­berg, Göt­tin­gen, Ham­burg, Köln, Mün­chen, Mün­ster, Regens­burg, Tübin­gen und Würz­burg betei­ligt. Das Pro­jekt star­tet bereits im Juni. „Über das Zen­trum für Leh­re­rin­nen- und Leh­rer­bil­dung (ZLB) sind die Expert*innen der Uni­ver­si­tät Bam­berg intern bereits her­vor­ra­gend ver­netzt. In Kom­bi­na­ti­on mit den Kooperationspartner*innen an den ande­ren betei­lig­ten Uni­ver­si­tä­ten kön­nen wir so auf eine brei­te Exper­ti­se zurück­grei­fen“, erläu­tert Brüg­ge­mann. „Der Erfolg mit DiSo-SGW bestä­tigt die Stär­ke der Bam­ber­ger Lehrer*innenbildung“, sagt Prof. Dr. Karl-Heinz Ger­holz, Spre­cher des ZLB. „Unse­re For­schungs­exzel­lenz in der Lehrer*innenbildung ermög­licht uns, eine moder­ne Aus­bil­dung der zukünf­ti­gen Lehr­kräf­te vor allem im Bereich der Digi­ta­li­sie­rung wei­ter aus­zu­bau­en. Dafür steht der Stand­ort Bamberg.“