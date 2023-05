Mehr Unter­richts­räu­me für die Pestalozzischule

In der Pesta­loz­zi­schu­le im Stadt­teil Anger wer­den auf dem süd­li­chen Pau­sen­hof bis August 2024 moder­ne mobi­le Unter­richts­ein­hei­ten auf­ge­stellt, um einen zusätz­li­chen Raum­be­darf auf­grund stei­gen­der Schü­ler­zah­len zu decken. Der Stadt­rat hat einer ent­spre­chen­den Vor- und Ent­wurfs­pla­nung zuge­stimmt. In den wär­me­ge­dämm­ten und mit einem Gründach aus­ge­stat­te­ten modu­la­ren Raum­ein­hei­ten sol­len drei Klas­sen­räu­me und ein Raum für die Ganz­ta­ges­be­treu­ung Platz fin­den. Die Anla­ge, für die nach einer ersten Schät­zung Kosten von rund 860.000 Euro anfal­len, soll für vor­aus­sicht­lich fünf Jah­re genutzt werden.

Die Ent­wick­lung der Schü­ler­zah­len hat­te sich in der Schü­ler­pro­gno­se im Jahr 2020, die bereits die Neu­bau­ten im Gebiet ein­be­zo­gen hat­te, noch nicht abge­zeich­net. So sah sich die Schu­le auf­grund über­pro­por­tio­na­ler und unvor­her­seh­ba­rer Zuzü­ge aus­län­di­scher Arbeit­neh­mer gro­ßer Unter­neh­men mit einer erhöh­ten Nach­fra­ge nach Schul­plät­zen kon­fron­tiert. Im Schul­jahr 2021/2022 muss­te die Schu­le so ent­ge­gen der Pro­gno­se nicht drei, son­dern vier Ein­gangs­klas­sen bil­den, wodurch die Klas­sen­zahl auf 14 anstieg. Wie die aktu­el­le Schü­ler­pro­gno­se für die Schu­le zeigt, ist in den kom­men­den Jah­ren mit einem wei­te­ren Anstieg und der Bil­dung von bis zu 16 Klas­sen zu rech­nen. Die vor­han­de­nen Räum­lich­kei­ten rei­chen für den pro­gno­sti­zier­ten Anstieg nicht aus. Um die­ser Situa­ti­on schnellst­mög­lich wirk­sam zu begeg­nen, hat der Erlan­ger Stadt­rat beschlos­sen, den drin­gen­den Bedarf an Raum durch kurz­fri­stig mög­li­che bau­li­che Maß­nah­men zu decken.

Bür­ger­mei­ster gra­tu­liert zur Dia­man­te­nen Hochzeit

Das Ehe­paar Alo­is und Hel­ga Frank fei­ert am Sonn­tag, 28. Mai, Dia­man­te­ne Hoch­zeit. Die Glück­wün­sche der Stadt zum 60. Hoch­zeits­tag über­bringt Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth.

Berg­kirch­weih I: Sicher­heits­rund­gang mit Dank an Einsatzkräfte

Um für die Sicher­heit der tau­sen­den Fest­be­su­cher zu sor­gen, sind auch heu­er wie­der zahl­rei­che haupt- und ehren­amt­li­che Ein­satz­kräf­te von Feu­er­wehr, Ret­tungs­dien­sten, Sicher­heits­dien­sten und der Poli­zei auf dem Berg­kirch­weih­ge­län­de tätig. Tra­di­tio­nell infor­miert sich Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik gemein­sam mit Feu­er­wehr­re­fe­rent und Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth, Stadt­brand­rat Fried­helm Wei­din­ger sowie Stadt­rä­tin­nen und Stadt­rä­ten am Mitt­woch, 31. Mai, über die Arbeit der „Berg“-Wachen und sagt, im Namen der Stadt „Dan­ke“.

Lions Club spen­det für Geflüchtete

Für ein Sport­an­ge­bot in der Geflüch­te­ten-Unter­kunft im Him­beer­pa­last spen­det der Lions Club Erlan­gen-Huge­not­ten­stadt ver­schie­de­ne Gegen­stän­de. Eine Über­ga­be von Yoga­mat­ten, Tisch­ten­nis­schlä­gern und ande­rem mehr fin­det am Don­ners­tag, 1. Juni, vor dem Him­beer­pa­last statt. Anne-The­re­sa Kar­mann vom Amt für Sport und Gesund­heits­för­de­rung und der stell­ver­tre­ten­de Unter­kunfts­lei­ter Tim Blü­mel neh­men die Spen­de von Lions Club-Prä­si­den­tin Sil­via Rubach entgegen.

OB begrüßt Welt­rei­sen­den auf Familienspuren

Der in Austra­li­en leben­de Georg Roten­stein befin­det sich auf Welt­rei­se und stat­tet Erlan­gen einen Besuch ab. In der Huge­not­ten­stadt befin­den sich Stol­per­stei­ne für drei sei­ner im Drit­ten Reich ermor­de­ten Fami­li­en­mit­glie­der. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik emp­fängt den Gast am Don­ners­tag, 1. Juni, im Rathaus.

Histo­ri­sche Per­spek­ti­ven zwi­schen Erlan­gen und Browary

Eine zwei­tä­gi­ge wis­sen­schaft­li­che inter­na­tio­na­le online-Kon­fe­renz zu histo­ri­schen Per­spek­ti­ven der Städ­te Erlan­gen und Bro­wa­ry (Ukrai­ne) wird am Don­ners­tag, 1. Juni, von Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik und sei­ner ukrai­ni­sche Kol­le­gin, Vize­bür­ger­mei­ste­rin Lari­sa Wyno­gra­do­wa, eröffnet.

Die Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg und das Stadt­ar­chiv der Soli­dar­part­ner­stadt Bro­wa­ry ver­an­stal­ten die Kon­fe­renz. Fach­leu­te bei­der Städ­te dis­ku­tie­ren hybrid deren Geschich­te, die hier wie dort viel mit dem Braue­rei­we­sen zu tun hat, aber auch im Schat­ten von Mas­sen­ver­bre­chen wäh­rend des Zwei­ten Welt­kriegs und der Ver­schlep­pung von soge­nann­ten Ost­ar­bei­tern steht. Gera­de vor die­sem Hin­ter­grund gewin­nen die aktu­el­len Hilfs­ak­tio­nen Erlan­gens für Bro­wa­ry eine beson­de­re Bedeu­tung. Die Vor­trä­ge wer­den jeweils simul­tan ins Deut­sche bzw. Ukrai­ni­sche übersetzt.

Die Kon­fe­renz kann im Inter­net unter www​.ost​eu​ro​pa​.phil​.fau​.de ver­folgt wer­den. Eine Anmel­dung ist per E‑Mail (oeg-​sekretariat@​fau.​de) nötig.

Berg­kirch­weih II: Fami­li­en­tag lockt mit Vergünstigungen

Tra­di­tio­nell gehört der Don­ners­tag nach Pfing­sten den Fami­li­en und Kin­dern: Der Fami­li­en­tag wäh­rend der Berg­kirch­weih lockt am Don­ners­tag, 1. Juni, mit Ver­gün­sti­gun­gen auf das Fest­ge­län­de am Burg­berg. Jeweils min­de­stens ein Ange­bot auf den Kel­lern und bei den Schau­stel­lern ist von 10:00 bis 20:00 Uhr um 50 Pro­zent redu­ziert. Bereits 1935 wur­de der „Kin­der­tag“ von den Schau­stel­lern ein­ge­führt. Info: www​.erlan​gen​.de/​b​e​r​g​k​i​r​c​h​w​eih.

Arbeits­ta­gung befasst sich mit Energie-Armut

In einer Arbeits­ta­gung zum The­ma Ener­gie-Armut am Mitt­woch, 14. Juni (14:00 bis 17:00 Uhr, zieht das Sozi­al­re­fe­rat der Stadt Erlan­gen gemein­sam mit dem Rat­schlag für sozia­le Gerech­tig­keit Bilanz zu Ent­la­stungs­maß­nah­men und Hil­fen in der Ener­gie­kri­se. Der Ter­min fin­det im Rat­haus (1. OG, Rats­saal) statt.

Sind die Maß­nah­men bei den Men­schen ange­kom­men? Was war wirk­sam? Wo hat es Hin­der­nis­se und Pro­ble­me gege­ben? Hier­zu wird das Sozi­al­re­fe­rat mit Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­tern aus der Woh­nungs­wirt­schaft, der Ener­gie­ver­sor­gung, der Sozi­al­ver­wal­tung, aus Bera­tungs­ein­rich­tun­gen und sozia­len Initia­ti­ven Erfah­run­gen aus­tau­schen. Zu Wort kom­men sol­len auch Men­schen aus ein­kom­mens­schwa­chen Haus­hal­ten, die durch Ener­gie­ko­sten finan­zi­ell unter Druck gera­ten sind.

Aus der Ver­an­stal­tung sol­len Schluss­fol­ge­run­gen für die künf­ti­ge Unter­stüt­zung gezo­gen wer­den. Die Ver­an­stal­tung ist kosten­frei. Zur Orga­ni­sa­ti­on wird um Anmel­dung bis Frei­tag, 2. Juni, per E‑Mail gebe­ten (thomas.​gunzelmann@​stadt.​erlangen.​de).

Erlan­gen sucht Flä­chen zum Gärtnern

Nicht erst in der Coro­na-Pan­de­mie hat sich der Wert von gut erreich­ba­ren Frei­flä­chen für die Erho­lung und Betä­ti­gung an der fri­schen Luft gezeigt. Die War­te­li­sten der Klein­gar­ten­ver­ei­ne sind lang und ent­spre­chen­de Flä­chen knapp. Neue Kon­zep­te wie Urban Gar­dening fin­den auch in Erlan­gen ihre Fans.

Vor die­sem Hin­ter­grund ent­wickelt die Stadt Erlan­gen ein neu­es „Klein­gar­ten­kon­zept – Gärt­nern in Erlan­gen“. Im Inter­net unter https://​geo​da​ten​.erlan​gen​.de/​b​e​t​e​i​l​i​g​u​n​g​_​g​a​e​r​t​n​e​rn/ kön­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger bis Ende Juni ihre Vor­schlä­ge dazu in eine Online-Kar­te ein­tra­gen. Die­se Flä­chen­ideen wer­den dann durch die Ver­wal­tung und das beauf­trag­te Pla­nungs­bü­ro auf ihre Eig­nung und Umset­zungs­mög­lich­kei­ten geprüft.

Stadt­gär­ten, Nach­bar­schafts­gär­ten, Mie­ter­gär­ten, Acker­gär­ten, Inter­kul­tu­rel­le Gär­ten, Inklu­si­ons­gär­ten, senio­ren­ge­rech­te Gär­ten – all die­se For­men kön­nen die klas­si­schen Klein­gar­ten­an­la­gen ergän­zen und eini­ge Ideen sind in Erlan­gen auch schon umge­setzt. Alle Inter­es­sier­ten sind auf­ge­ru­fen, ihre Ideen in den Pro­zess ein­zu­brin­gen und gemein­sam neue Gar­ten­pro­jek­te zu initiieren.

Sim­sons-Ange­bo­te in den Sommerferien

In den Som­mer­fe­ri­en bie­tet das Kin­der­kul­tur­bü­ro der Stadt ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm an. Die Wochen­an­ge­bo­te sind bereits jetzt buch­bar und kön­nen im Inter­net unter www​.feri​en​pro​gramm​-erlan​gen​.de ein­ge­se­hen werden.

Neben Aus­flü­gen und meh­re­ren Ange­bo­ten zum The­ma Natur­er­fah­rung und Out­door-Erle­ben, sowie dem Food­camp des Stadt­ju­gend­rings, ist auch der Christ­li­che Ver­ein Jun­ger Men­schen (CVJM) wie­der mit zwei span­nen­den Wochen im Pro­gramm. Zum ersten Mal dabei ist in die­sem Jahr ein Fuß­ball­camp in der Frän­ki­schen Schweiz sowie ein Zelt­la­ger für Jugend­li­che. Die­ses ist als Live-Action-Rol­len­spiel aus­ge­legt, bei dem die Jugend­li­chen in ver­schie­de­ne Rol­len schlüpfen.

Außer­dem gibt es auch Kin­der­thea­ter­vor­stel­lun­gen. Bei gutem Wet­ter fin­den die­se im Außen­be­reich des Stadt­teil­zen­trums Die Vil­la statt. Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen und Buchungs­mög­lich­kei­ten gibt es im Inter­net unter www​.kin​der​ka​len​der​-erlan​gen​.de.

Alle wei­te­ren Kurs­an­ge­bo­te kön­nen ab dem 15. Juli gebucht werden.

vhs geschlos­sen

Die Volks­hoch­schu­le (vhs) Erlan­gen ist in den Pfingst­fe­ri­en, von Sams­tag, 27. Mai, bis ein­schließ­lich Sonn­tag, 11. Juni, geschlos­sen. Es fin­den weder Kur­se, noch Ver­an­stal­tun­gen sowie Sprach­be­ra­tun­gen statt. Auch blei­ben das Ser­vice­bü­ro und das vhs-Bistro geschlos­sen. Am Mon­tag, 12. Juni, öff­net die vhs wie­der ihre Pfor­ten. Anmel­dun­gen sind jeder­zeit online mög­lich unter www​.vhs​-erlan​gen​.de.

Bücher­bus nicht unterwegs

Die Fahr­bi­blio­thek macht Pfings­t­ur­laub: Von Mitt­woch, 31. Mai, bis Frei­tag, 2. Juni, ist der Bücher­bus des­halb nicht unter­wegs. Info: www​.erlan​gen​.de/​s​t​a​d​t​b​i​b​l​i​o​t​hek.

Sper­rung Nürnberger/​Beethovenstraße dau­ert noch

Die Bau­stel­le auf Höhe Nürn­ber­ger Stra­ße 58a-66 sowie Beet­ho­ven­stra­ße 2–10 dau­ert län­ger. Die Stra­ße sowie Tei­le des Geh­wegs sind daher noch bis vor­aus­sicht­lich Sonn­tag, 25. Juni, gesperrt. Das teil­te das städ­ti­sche Refe­rat für Pla­nen und Bau­en mit.

Eine Über­sicht über wei­te­re Sper­run­gen und Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Schil­ler­stra­ße noch bis Ende Sep­tem­ber gesperrt

Die Sper­rung in der Schil­ler­stra­ße, zwi­schen Max-Busch- und Wil­helm­stra­ße, dau­ert noch bis Ende Sep­tem­ber. Dar­auf hat jetzt das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt hin­ge­wie­sen. In dem Bereich befin­det sich eine Baustelle.

Eine Über­sicht über wei­te­re Sper­run­gen und Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Sied­ler­stra­ße gesperrt

Die Sied­ler­stra­ße muss erneut zwi­schen der Damaschke- und Flo­ri­an-Gey­er-Stra­ße auf Höhe des Anwe­sens Nr. 2 gesperrt wer­den. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, ist die Sper­rung von Mon­tag bis Diens­tag, 5. bis 6. Juni, nötig, weil grö­ße­re Beton­tei­le an eine Bau­stel­le gelie­fert wer­den. Fuß­gän­ger kön­nen die Arbeits­stel­le passieren.

Eine Über­sicht über wei­te­re Sper­run­gen und Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Sie­bold­stra­ße: Bis März 2024 halb­sei­tig gesperrt

Die Sie­bold­stra­ße in der Innen­stadt muss, zwi­schen der Beet­ho­ven- und der Mozart­stra­ße, von Diens­tag, 30. Mai, bis vor­aus­sicht­lich 31. März 2024, halb­sei­tig gesperrt. Wegen einer Bau­stel­len­ein­rich­tungs­flä­che wird der Ver­kehr von Süd nach Nord per Ein­bahn­stra­ße gelei­tet. Eine Umlei­tung ist außer­dem aus­ge­schil­dert. Der Grund für die Sper­rung ist eine grö­ße­re Bau­stel­le in die­sem Bereich.

Eine Über­sicht über wei­te­re Sper­run­gen und Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.