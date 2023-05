Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Berg­auf­takt bei herr­li­chem Wetter

Fest­ge­län­de

Bei bestem „Berg­wet­ter“ eröff­ne­te der Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Erlan­gen mit dem obli­ga­to­ri­schen Bier­an­stich die 268. Erlan­ger Bergkirchweih.

Der Berg­auf­takt wur­de jedoch von eini­gen Kör­per­ver­let­zungs­de­lik­ten getrübt.

Die Beam­ten der Berg­wa­che spra­chen von einem sehr gut besuch­tem Fest­ge­län­de. Bereits gegen 19 Uhr war der Kel­ler­be­reich sehr gut besucht. Bis 22 Uhr füll­te sich auch der Schau­stel­ler­be­reich zu 100 Prozent.

Im unmit­tel­ba­ren Umfeld des Fest­ge­län­des ereig­ne­te sich kurz nach 21 Uhr eine Strei­tig­keit zwi­schen zwei Per­so­nen­grup­pen. Ein 21-jäh­ri­ger Mann aus Erlan­gen, zog dabei ein Mes­ser und bedroh­te damit sei­ne Kon­tra­hen­ten. Dabei ver­letz­te er ein 17-jäh­ri­ges Mäd­chen an der Hand. Eine wei­te­re Per­son wur­de bei die­ser Aus­ein­an­der­set­zung kör­per­lich attackiert.

Der 21-Jäh­ri­ge wur­de vor­läu­fig fest­ge­nom­men, er muss sich wegen Gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung ver­ant­wor­ten. Außer­dem bean­trag­te die Poli­zei gegen ihn ein Betre­tungs­ver­bot für die rest­li­che Dau­er der Bergkirchweih.

Eben­falls wegen Gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung wur­den Ermitt­lun­gen gegen einen 29-jäh­ri­gen Mann ein­ge­lei­tet, der im Lau­fe eines Strei­tes einer 17- Jäh­ri­gen mit einem Maß­krug gegen die Stirn schlug. Zivil­kräf­te der Poli­zei konn­ten den 29-jäh­ri­gen Angrei­fer im Rah­men der Fahn­dung vor­läu­fig fest­neh­men. Er muss­te sich auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Dabei belei­dig­te er die ein­ge­setz­ten Polizeibeamten.

Auch in die­sem Fall bean­trag­te die Poli­zei ein Betre­tungs­ver­bot gegen den Tatverdächtigen.

Die übri­gen Fest­be­su­cher konn­ten den ersten Berg­tag fast unge­stört genießen.

Am Ein­gang zum Fest­ge­län­de infor­mier­ten Beam­te der Erlan­ger Poli­zei die Fest­be­su­cher und gaben Rat­schlä­ge zur Ver­hin­de­rung von Taschendiebstählen.

Einer Fest­be­su­che­rin, die das Bera­tungs­an­ge­bot offen­sicht­lich nicht nutz­te, wur­de die unbe­auf­sich­tigt abge­leg­te Hand­ta­sche im Bereich eines Fahr­ge­schäf­tes ent­wen­det. Die gestoh­le­ne Tasche wur­de im Lau­fe des Abends im Fund­bü­ro abge­ge­ben, aller­dings fehl­ten Kopf­hö­rer sowie das Bar­geld aus der Handtasche.

Vor­fei­ern – Kastenlauf

Vor dem eigent­li­chen Festauf­takt sam­mel­ten sich tra­di­ti­ons­ge­mäß vie­le Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne zum soge­nann­ten Kasten­lauf. Aus allen Rich­tun­gen ström­ten die jun­gen Leu­te mit Bier­kä­sten und Bol­ler­wä­gen aus­ge­stat­tet zum Berg­ge­län­de. Vor­her leg­ten sie jedoch noch einen Zwi­schen­stopp an der Frei­zeit­an­la­ge Wöhr­müh­le sowie auf der Grün­flä­che am Bür­ger­mei­ster­steg ein, um sich auf die Berg­kirch­weih einzustimmen.

Das Trei­ben der jun­gen Leu­te wur­de durch ein grö­ße­res Auf­ge­bot der Poli­zei beob­ach­tet, hier war auch die Rei­ter­staf­fel des Poli­zei­prä­si­di­ums Mit­tel­fran­ken eingesetzt.

So sam­mel­ten sich in der Spit­ze bis zu 1.500 Per­so­nen im Bereich der Wöhr­müh­le und ca. 6.000 Per­so­nen am Bürgermeistersteg.

Eine 18-jäh­ri­ge Frau sowie ein 17-jäh­ri­ge jun­ger Mann hat­te dabei zu viel Alko­hol kon­su­miert und muss­te daher vom Ret­tungs­dienst in eine Kli­nik ein­ge­lie­fert werden.

Ent­ge­gen der All­ge­mein­ver­fü­gung der Stadt Erlan­gen spiel­ten zwei jun­ge Män­ner am Bür­ger­mei­ster­steg über die mit­ge­brach­ten Musik­bo­xen lau­te Musik 3 ab. Trotz ein­dring­li­cher Beleh­rung durch die Poli­zei, hiel­ten sie sich nicht an das Ver­bot, sodass die Musik­bo­xen von den Beam­ten sicher­ge­stellt wurden.

Bedau­er­li­cher­wei­se kam es auch hier zu einer tät­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen meh­re­ren Per­so­nen. Es flo­gen nicht nur die Fäu­ste, die Angrei­fer trat sei­nem 21-jäh­ri­gen Kon­tra­hen­ten in den Rücken. Einer der Aggres­so­ren konn­te durch die Poli­zei vor Ort ange­trof­fen werden.

Nach­fei­ern in der Innenstadt

Zum Ber­gen­de zog es die Fest­be­su­cher wie­der in Mas­sen Rich­tung Innen­stadt. Am Mar­tin-Luther-Platz hiel­ten sich bis zu 1.200 Men­schen auf.

Auf­grund der noch küh­len Tem­pe­ra­tu­ren ver­weil­ten die Naht­schwär­mer jedoch nicht all zu lan­ge. Auch vor den Loka­len in der Innen­stadt bil­de­ten sich nach Ber­gen­de grö­ße­re Menschtrauben.

Bereits kurz nach 22 Uhr gerie­ten eine 25-Jäh­ri­ge und ihr zwei Jah­re jün­ge­rer Beglei­ter mit einem bis­lang unbe­kann­ten Mann in Streit. Im Ver­lau­fe des­sen der Unbe­kann­te eine Bier­fla­sche in Rich­tung der zwei Per­so­nen warf. Die­se wur­den durch Glas­split­ter ver­letzt. Die 25-jäh­ri­ge Frau erlitt eine Schnitt­wun­de und muss­te vom Ret­tungs­dienst in eine Kli­nik ein­ge­lie­fert werden.

Eine jun­ge Frau und ein jun­ger Mann ver­such­ten für ihren Heim­weg einen fahr­ba­ren Unter­satz zu ergat­tern. Die bei­den konn­ten beim Dieb­stahl eines Fahr­ra­des beob­ach­tet wer­den und müs­sen sich nun dafür ver­ant­wor­ten. Bei­de waren mit knapp 2 Pro­mil­le erheb­lich alkoholisiert.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Die­sel­dieb­stahl – Zeu­gen gesucht

Eckental/​Brand – Im Zeit­raum vom 23.05.2023 auf den 24.05.2023 wur­de in der Orchi­deen­stra­ße, Höhe Haus­num­mer 21, 80 Liter Die­sel durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter aus einem Lkw ent­wen­det. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 150 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­ge­sche­hen oder dem unbe­kann­ten Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Motor­hau­be eines PKWs zerkratzt

Ecken­tal/­Forth- In der Nacht vom 24.05.2023 auf den 25.05.2023 wur­de durch einen unbe­kann­ten Täter die Motor­hau­be eines schwar­zen Opel Cor­sa, wel­cher ord­nungs­ge­mäß in der Von-Bren­ta­no-Stra­ße in Ecken­tal geparkt war, zer­kratzt. Der unbe­kann­te Täter nutz­te hier­für einen unbe­kann­ten spit­zen Gegen­stand und ver­ur­sach­te einen ca. 40cm lan­gen Krat­zer. Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­ge­sche­hen oder dem unbe­kann­ten Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131–760514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Am 25.05.23 zwi­schen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr wur­de der, in Mün­chau­rach am Fried­hofs­park­platz, gepark­te Pkw Jagu­ar in der Far­be Schwarz von einem unbe­kann­ten Täter ange­fah­ren. Durch den Anstoß wur­de der hin­te­re, lin­ke Stoß­fän­ger beschä­digt. Fremd­lack­spu­ren wur­den gesi­chert. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 2500,- Euro. Hin­wei­se zu der Unfall­flucht nimmt die PI Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Streit eska­liert

Adels­dorf – Am Don­ners­tag­abend hielt sich ein 16 – jäh­ri­ger aus dem Land­kreis ERH mit sei­ner Freun­din unbe­rech­tigt auf einem Ver­eins­ge­län­de auf. Als die­se von einem 53 – jäh­ri­gen Mann des Ver­eins auf­ge­for­dert wur­den, das Gelän­de zu ver­las­sen kam es zunächst zu einem ver­ba­len Streit. Die­ser eska­lier­te in eine kör­per­li­che Aus­ein­an­der­set­zung, bei wel­cher der Jugend­li­che eine lee­re Glas­fla­sche nahm und die­se dem 53- jäh­ri­gen Mann gegen den Kopf schlug. Durch den Schlag ging die Fla­sche zu Bruch und ver­ur­sach­te leich­te Ver­let­zun­gen u.a. im Gesichts­be­reich des Man­nes. Trotz der erlit­te­nen Ver­let­zun­gen ver­folg­te der Mann den Jugend­li­chen bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei. Der 53 – jäh­ri­ge Mann wur­de in einem umlie­gen­den Kli­ni­kum behan­delt. Den Jugend­li­chen erwar­tet nun ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung und Hausfriedensbruch.