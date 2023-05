Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Hol­land­rad entwendet.

Bam­berg. Am 21.05.2023, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 19:00 Uhr, stell­te eine Bam­ber­ge­rin ihr Hol­land­rad der Mar­ke Feld­mei­er in einem Gar­ten in der Küchel­stra­ße in Bam­berg ab. Dort ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter das Fahr­rad. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 entgegen.

Tec­no­bike entwendet.

Bam­berg. In der Zeit vom 24.05.2023, 14:30 Uhr, auf den 25.05.2023, 08:30 Uhr, ent­wen­det ein Unbe­kann­ter ein grau/​gelb/​weißes Moun­tain­bike der Mar­ke Tec­no­bike in der Gön­ner­stra­ße in Bam­berg. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fall mit ver­letz­ter Fahrradfahrerin.

Bam­berg. Am 25.05.2023, gegen 14:10 Uhr, fuhr eine 42 Jah­re alte Frau mit ihrem Pkw aus dem Park­platz eines Super­mark­tes in die Würz­bur­ger Stra­ße in Bam­ber­ger nach links ein. Hier­bei über­sah sie eine 62 Jah­re alte E‑Bike Fah­re­rin, wel­che die Würz­bur­ger Stra­ße stadt­ein­wärts befuhr und es kam zum Zusam­men­stoß der Fahr­zeu­ge. Wäh­rend der Pkw nur leicht beschä­digt wur­de, wur­de die E‑Bike Fah­re­rin leicht verletzt.

Ver­kehrs­un­fall Ber­li­ner Ring/​Starkenfeldstraße – Zeugenaufruf

Bam­berg. Am 25.05.2023, gegen 07:35 Uhr, befuhr eine 53 Jah­re alte Pkw Fah­re­rin die Star­ken­feld­stra­ße, von Pödel­dorf kom­mend in Rich­tung Ber­li­ner Ring und bog nach rechts in den Ber­li­ner Ring ein. Hier­bei stieß sie mit einer 40 Jah­re alten Fahr­rad­fah­re­rin zusam­men, wel­che den rech­ten Rad­weg der Star­ken­feld­stra­ße, von Pödel­dorf kom­mend in Rich­tung Ber­li­ner Ring befuhr und den Ber­li­ner Ring über­quer­te. Zeu­gen des Unfalls, wel­che Beob­ach­tun­gen zur Ampel­schal­tung zum Unfall­zeit­punkt machen kön­nen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt, unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–201, zu melden.

Vor­fahrts­ver­stoß mit ver­letz­ter Person.

Bam­berg. Am 25.05.2023, gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 56 Jah­re alter Mann mit sei­nen Pkw die Emil-Kem­mer-Stra­ße in Bam­berg in süd­li­che Rich­tung und bog nach links in die Kas­par-Schulz-Stra­ße ein. Hier­bei über­sah er einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten 47 Jah­re alten Pkw-Fah­rer, wel­cher die Kas­par-Schulz-Stra­ße befuhr. Es kam zum Zusam­men­stoß. Der 47-Jäh­ri­ge wur­de hier­bei leicht ver­letzt. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein wirt­schaft­li­cher Totalschaden.

Betrun­ke­ner Fahr­rad­fah­rer bei Unfall verletzt.

Bam­berg. Am 26.05.2023, gegen 01:58 Uhr, befuhr ein 17-Jäh­ri­ger mit einem Fahr­rad den Rei­tersfeld­weg. Hier­bei kam er auf­grund sei­ner Alko­ho­li­sie­rung zum Sturz. Der jun­ge Mann wur­de leicht ver­letzt und muss­te in ein Kran­ken­haus gebracht wer­den. Eine Blut­ent­nah­me wur­de durchgeführt.

Fahr­rad­un­fall im Bereich der Bug­er Straße.

Bam­berg. Am 25.05.2023, gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 52 Jah­re alte Fahr­rad­fah­re­rin den Rad­weg der Bug­er Stra­ße in Rich­tung Kli­ni­kum. An der Kreu­zung zur Abfahrt der B22 über­quer­te sie die­se gera­de­aus. Hier­bei wur­de sie von einem 37 Jah­re alten Pkw-Fah­rer über­se­hen, wel­cher vom Kli­ni­kum kom­mend nach links in die B22 ein­bog. Wäh­rend am Pkw kein Scha­den ent­stand, wur­de die Fahr­rad­fah­re­rin leicht ver­letzt und ihr Fahr­rad wur­de beschädigt.

Betrun­ke­ner E‑Scooter Fahrer.

Bam­berg. Am 26.05.2023, gegen 01:50 Uhr, fiel einer Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt ein Pär­chen auf einem E‑Scooter auf, wel­ches eine sehr unsi­che­re Fahr­wei­se zeig­ten. Bei einer Kon­trol­le wur­de fest­ge­stellt, dass der 22 Jah­re alte Fahr­zeug­füh­rer deut­lich alko­ho­li­siert war. Nach­dem der jun­ge Mann eine Blut­pro­be und sei­nen Füh­rer­schein abge­ge­ben hat­te, durf­te er sei­nen Weg zu Fuß fortsetzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HIRSCHAID. Ein ver­sperrt vor einer Gast­stät­te in der Bam­ber­ger Stra­ße abge­stell­tes Pedelec, KTM/​Cento, ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter am Don­ners­tag­abend, zwi­schen 19.00 und 22.15 Uhr. Das E‑Bike hat einen Zeit­wert von ca. 3.000 Euro.

Wer kann Hin­wei­se zum Ver­bleib des wei­ßen Rades geben? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Unbe­kann­te fäll­ten am Mittwoch/​Donnerstag im Zücks­hu­ter Forst Nr. 259 unbe­rech­tigt zwei Fich­ten und zer­säg­ten die Bäu­me teil­wei­se für den Abtransport.

Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht und kann der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, Hin­wei­se geben?

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HALL­STADT. Eine böse Über­ra­schung erleb­te ein 44-Jäh­ri­ger, als er am Don­ners­tag­mit­tag mit sei­nem im ERTL-Park­haus abge­stell­ten grau­en Pkw, Sko­da Octa­via, weg­fah­ren woll­te. Zwi­schen 10.00 und 11.15 Uhr stieß ein noch unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer gegen die Heck­stoß­stan­ge des Autos und ver­ur­sach­te dabei einen Scha­den von ca. 2.000 Euro. Ohne die Poli­zei zu ver­stän­di­gen, fuhr der Scha­dens­ver­ur­sa­cher davon.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

HIRSCHAID. Als Mut­pro­be erschreck­ten am Sams­tag, 20. Mai, gegen 21.15 Uhr, ein 14-jäh­ri­ger Rad­ler sowie sei­ne gleich­alt­ri­ge Beglei­te­rin durch lau­tes Schrei­en Fahr­rad­fah­rer auf dem Rad­weg am Main-Donau-Kanal. Auch ein Renn­rad­fah­rer wur­de von den bei­den Jugend­li­chen beim Vor­bei­fah­ren erschreckt. Anschlie­ßend dreh­te der etwa 50-jäh­ri­ge Rad­ler, der mit einem weiß-blau­en Renn­rad mit Arm­auf­la­gen am Len­ker unter­wegs war und typi­sche Rad­fahr­klei­dung trug, um und schlug auf den 14-Jäh­ri­gen ein. Er erlitt dabei leich­te Ver­let­zun­gen im Gesicht und der Brust. Anschlie­ßend fuhr der Mann, der einen Drei-Tage-Bart trug, davon.

Wer kann Hin­wei­se geben? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

HIRSCHAID. In eine in der Bam­ber­ger Stra­ße durch­ge­führ­te all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am Don­ners­tag­abend ein 49-jäh­ri­ger Klein­kraf­t­rad­fah­rer. Bei der Über­prü­fung gab der Zwei­rad­fah­rer auf Nach­fra­ge an, vor Fahrt­an­tritt Alko­hol kon­su­miert zu haben. Ein anschlie­ßend durch­ge­führ­ter Alko­test erbrach­te einen Wert von 0,5 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de des­halb sofort unter­bun­den und die Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Der Fahr­zeug­füh­rer muss mit einem Buß­geld sowie einem Fahr­ver­bot rechnen.

HIRSCHAID. In deut­li­chen Schlan­gen­li­ni­en war am Don­ners­tag, kurz vor 22 Uhr, ein Rad­fah­rer von der Maxi­mi­li­an­stra­ße in Rich­tung Kreis­ver­kehr unter­wegs. Beim Ver­such, vom Fahr­rad zu stei­gen, stürz­te der Mann zu Boden. Auch das Auf­stei­gen klapp­te nicht mehr. Dies konn­te von einer Strei­fe der Land­kreis­po­li­zei beob­ach­tet wer­den. Ein Atem­al­ko­hol­ko­test erbrach­te schließ­lich einen Wert von 0,5 Pro­mil­le. Auf Nach­fra­ge gab der 41-Jäh­ri­ge an, dass er neben Alko­hol auch ver­schie­de­ne Medi­ka­men­te zu sich genom­men hat. Dar­auf­hin wur­de eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus durch­ge­führt und die Wei­ter­fahrt unterbunden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Zeu­gen­auf­ruf nach Radunfall

Egloff­stein. Am Don­ners­tag gegen 17.00 Uhr ereig­ne­te sich ein fol­gen­schwe­rer Rad­un­fall. Zwei Unbe­kann­te und eine Frau fuh­ren auf Pedelec Moun­tain­bikes. Sie bogen nach links auf den Rad­weg von Most­viel Rich­tung Pretz­feld ab. Die Frau woll­te fol­gen, als von hin­ten ein wei­te­rer Rad­fah­rer ruft „Vor­sicht ich kom­me von hin­ten“. Der 43-jäh­ri­ge Rad­ler war deut­lich schnel­ler und woll­te über­ho­len. Die Frau reagier­te, brach ihren Abbie­ge­vor­gang ab und fuhr wie­der leicht nach rechts. Der Rad­ler woll­te rechts an ihr vor­bei, dabei berühr­ten sich die Len­ker und er stürz­te. Der Ver­un­glück­te ver­letz­te sich dabei und begab sich spä­ter ins Kran­ken­haus. Am Rad ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 400 Euro. Die etwa 30-jäh­ri­ge Frau und die Pedelec­fah­rer wer­den in die­sem Zusam­men­hang gebe­ten sich bei der Poli­zei Eber­mann­stadt, Tel. 09194/73880, zu melden.

Nan­ken­dorf, Lkrs. Bay­reuth. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag befuhr eine 74-Jäh­ri­ge die Haupt­stra­ße in Nan­ken­dorf in Fahrt­rich­tung Wai­schen­feld. Ein 66-jäh­ri­ger Paket­bo­te aus einer Sei­ten­stra­ße kom­mend woll­te die Haupt­stra­ße que­ren und über­sah auf­grund der Son­nen­ein­strah­lung den Pkw der Frau. Es kam im Kreu­zungs­be­reich zum Zusam­men­stoß. Bei­de Fah­rer wur­den dabei leicht ver­letzt. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 27.000 Euro.

Eber­mann­stadt. Am Don­ners­tag­abend beob­ach­te­te ein 30-jäh­ri­ger Mann auf dem Markt­platz einen Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Ein etwa 80-Jäh­ri­ger fuhr beim Rück­wärts­fah­ren einen gepark­ten Pkw in die lin­ke Fahr­zeug­sei­te und ver­ur­sach­te Sach­scha­den in Höhe von 1000 Euro. Er bemerk­te zwar den Anstoß, stieg aber nicht aus und fuhr schnell davon. Der Zeu­ge notier­te sich das Kenn­zei­chen und teil­te den Vor­fall dem Fahr­zeug­hal­ter des beschä­dig­ten Fahr­zeu­ges mit. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Unfall­flucht wur­de eingeleitet.

Igens­dorf. Eine 47-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin fuhr am Don­ners­tag­nach­mit­tag auf der Forch­hei­mer Stra­ße in Rich­tung Dach­stadt. Eine 62-Jäh­ri­ge kam aus der St.-Georg-Straße und woll­te in die Eber­hardsberg­stra­ße fah­ren. Im Kreu­zungs­be­reich kam es zum Zusam­men­stoß, wobei sich bei­de Betei­lig­ten leicht ver­letz­ten. Es ent­stand Gesamt­scha­den in Höhe von 15.000 Euro.

Dieb­stahl

Göß­wein­stein. In der Zeit von Mitt­woch auf Don­ners­tag brach ein unbe­kann­ter Täter drei Ver­trau­ens­kas­sen im Imbiss­häus­chen in Tür­kel­stein auf. Die Kas­sen sind mit jeweils vier Schrau­ben auf einem Tisch ver­baut. Eine ange­brach­te Über­wa­chungs­ka­me­ra wur­de vom Täter mit­ent­wen­det. Der Scha­den beläuft sich ins­ge­samt auf ca. 50 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Eber­mann­stadt, Tel. 09194/73880.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Don­ners­tag­abend stell­te ein 43-Jäh­ri­ger fest, dass sein schwar­zer Pkw der Mar­ke Tes­la einen fri­schen Unfall­scha­den an der vor­de­ren Stoß­stan­ge und der Motor­hau­be auf­wies. Es ist davon aus­zu­ge­hen, dass ein bis­lang Unbe­kann­ter das in der Paul-Stri­an-Stra­ße gepark­te Fahr­zeug zwi­schen Diens­tag­mit­tag und Don­ners­tag­abend ange­fah­ren und beschä­digt hat. Obwohl dadurch ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 3.000.- EUR ent­stan­den war, ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Unfall­stel­le. Zeu­gen, die im rele­van­ten Zeit­raum ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Forch­heim. Ein 30-jäh­ri­ger Haus­ei­gen­tü­mer führ­te am Don­ners­tag zusam­men mit meh­re­ren Hel­fern Sanie­rungs­ar­bei­ten auf dem Dach sei­nes Ein­fa­mi­li­en­hau­ses im Orts­teil Bucken­ho­fen aus. Als ein 28-Jäh­ri­ger auf eine Weich­holz­fa­ser­plat­te trat, brach die­se ab, so dass der Arbei­ter aus einer Höhe von etwa drei Metern zu Boden fiel. Er erlitt nach ersten Ein­schät­zun­gen leich­te Ver­let­zun­gen und wur­de zur Behand­lung in ein Kli­ni­kum verbracht.

Forch­heim. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag befuhr ein 19-Jäh­ri­ger die Eisen­bahn­stra­ße mit einem E‑Scooter. Da an die­sem kein vor­ge­schrie­be­nes Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war, wur­de er von einer Strei­fe einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Da der 19-Jäh­ri­ge kei­ne gül­ti­ge Haft­pflicht­ver­si­che­rung für den E‑Scooter vor­wei­sen konn­te, muss er sich nun straf­recht­lich ver­ant­wor­ten. Sei­ne Wei­ter­fahrt wur­de unterbunden.

Kun­reuth. Ver­hält­nis­mä­ßig glimpf­lich ende­te der Ver­such eines 12-Jäh­ri­gen, ein Feu­er­zeug auf­zu­fül­len. Aus bis­lang nicht geklär­ter Ursa­che kam es hier­bei zu einer Ver­puf­fung, wodurch der Schü­ler leich­te Ver­bren­nun­gen am Unter­arm und im Gesicht erlitt, die in einem Kli­ni­kum behan­delt wer­den muss­ten. Von einem Fremd­ver­schul­den ist nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand nicht auszugehen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Schwe­rer Motorradunfall

LICH­TEN­FELS. Zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall unter Betei­li­gung eines Motor­rad­fah­rers wur­de die Lich­ten­fel­ser Poli­zei am frü­hen Don­ners­tag­abend geru­fen. Gegen 17:30 Uhr befuhr der 18-jäh­ri­ge auf sei­ner Duca­ti die Kreis­stra­ße von Buch am Forst in Rich­tung Lich­ten­fels. Aus bis­her nicht geklär­ten Grün­den kam die­ser in einer schar­fen Rechts­kur­ve zu Fall und rutsch­te mit sei­nem Kraft­rad auf die Gegen­fahr­bahn. Dort wur­de er gegen den PKW einer 40-jäh­ri­gen Frau geschleu­dert und kam im Anschluss zum Lie­gen. Der Motor­rad­fah­rer zog sich bei dem Unfall schwer­ste Bein­ver­let­zun­gen zu und schweb­te zunächst in Lebens­ge­fahr. Er wur­de durch den Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ver­bracht. Die PKW-Fah­re­rin wur­de auf Grund eines Schock­zu­stan­des zur Beob­ach­tung eben­falls in ein Kli­ni­kum ver­legt. Auf Grund der Schwe­re der Ver­let­zun­gen wur­de durch die Staats­an­walt­schaft Coburg die Hin­zu­zie­hung eines Gut­ach­ters zur Erstel­lung eines unfall­ana­ly­ti­schen Gut­ach­tens, sowie die Sicher­stel­lung bei­der Fahr­zeu­ge ange­ord­net. Ange­hö­ri­ge sowie Zeu­gen des Unfalls wur­den durch die Lich­ten­fel­ser Not­fall­seel­sor­ge betreut. Die Kreis­stra­ße zwi­schen Buch am Forst und Lich­ten­fels wur­de zur Unfall­auf­nah­me für die Dau­er von drei Stun­den gesperrt, die Feu­er­weh­ren aus Lich­ten­fels und Buch am Forst lei­te­ten den Ver­kehr auf umlie­gen­de Stra­ßen ab.

Auf LKW aufgefahren

LICH­TEN­FELS. Am frü­hen Frei­tag­mor­gen gegen 04:45 Uhr kam es auf der B 173 in Fahrt­rich­tung Bam­berg zwi­schen den Anschluss­stel­len Lich­ten­fels-Mit­te und Lich­ten­fels-West zu einem Auf­fahr­un­fall. Hier­bei fuhr ein 53-jäh­ri­ger Mann, der mit sei­nem Klein­trans­por­ter unter­wegs war, auf den Sat­tel­an­hän­ger eines 51-jäh­ri­gen Kraft­fah­rers auf. Dabei ver­letz­te sich der Fah­rer des Klein­trans­por­ters so schwer, dass er durch den Ret­tungs­dienst in ein Kli­ni­kum ver­bracht wer­den muss­te. Der Fah­rer des Sat­tel­zugs blieb unver­letzt. Die B 173 war für die Dau­er den Unfall­auf­nah­me in Fahrt­rich­tung Bam­berg kom­plett gesperrt. Eini­ge der ver­kehrs­be­dingt war­ten­den Kraft­fah­rer wen­de­ten auf der B 173 und fuh­ren ent­ge­gen der Fahrt­rich­tung von der Stra­ße ab, gegen die­se wird nun ein Buß­geld­ver­fah­ren eingeleitet.

Wäh­rend des Spa­zier­gangs beschimpft

LICH­TEN­FELS. Eine unlieb­sa­me Begeg­nung mach­te eine 47-jäh­ri­ge Frau, als sie am frü­hen Diens­tag­abend einen Spa­zier­gang mit ihrem Hund in Schney unter­nahm. Ein amts­be­kann­ter 57-jäh­ri­ger kam der Frau mit dem Fahr­rad ent­ge­gen und belei­dig­te die­se völ­lig grund­los. Danach setz­te er sei­ne Fahrt fort. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Beleidigung.