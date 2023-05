Künst­le­rin­nen und Künst­ler aus der Regi­on stel­len bis 9. Juli 2023 ihre Wer­ke im Berg­fried aus

Zwei Jah­re muss­ten die Kunst­freun­din­nen und ‑freun­de der Regi­on war­ten, jetzt war es end­lich wie­der so weit: Am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag, 25. Mai, öff­ne­te die Giech­burg wie­der ihre Tore zur tra­di­tio­nel­len „Pfingst­aus­stel­lung“. Noch bis Sonn­tag, 9. Juli 2023 sind im Berg­fried Kunst­wer­ke unter­schied­lich­ster Stil­rich­tun­gen zu bewun­dern. Über 80 Künst­le­rin­nen und Künst­ler aus dem Raum Bam­berg haben rund 270 Wer­ke zur Ver­fü­gung gestellt, so dass mit Sicher­heit für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Die Aus­stel­lung ist an Wochen­en­den und Fei­er­ta­gen von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöff­net, der Ein­tritt ist frei.