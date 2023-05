Pan­ora­ma-Blicke genie­ßen, tief in die Natur ein­tau­chen und histo­ri­sche High­lights ent­decken: Das ver­spre­chen die VGN-Frei­zeit­tipps des Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg (VGN). Die rich­ten sich an Out­door-Fans und füh­ren auf Wan­der­pfa­den quer durch den Ver­bund­raum. Und das dank kli­ma­freund­li­cher An- und Abrei­se mit Bus und Bahn nach­hal­tig obendrein.

Brand­neu­es VGN-Out­door-High­light in die­sem Jahr: Die Wie­sent­tal Trail-Tour. Auf rund 16 Kilo­me­tern führt die­se Tour an vie­len High­lights und cha­rak­te­ri­sti­schen Natur­bil­dern der Frän­ki­schen Schweiz vor­bei. Über Wald- und Wur­zel­pfa­de, ent­lang Quel­len, Bach­läu­fen und Fels­wän­den und über Hoch­ebe­nen geht es vom traum­haft gele­ge­nen Streit­berg aus bis zur histo­ri­schen Sach­sen­müh­le mit ein­la­den­dem Bier­gar­ten direkt an der Wie­sent. Auch für Genuss­wan­dern­de ist die­se Tour ein High­light – in den Ort­schaf­ten ent­lang der Tour bie­ten sich viel­fäl­ti­ge Ein­kehr­mög­lich­kei­ten von Bier über Brot­zeit bis Brat­wurst und Bra­ten. Emp­feh­lens­wert ist außer­dem eine Lam­pe: Es gibt zahl­rei­che Höh­len auf der Rou­te. Für geschicht­lich Inter­es­sier­te bie­tet sich eine Fahrt mit der Histo­ri­schen Muse­ums­bahn an. Auch die Loch­ge­fäng­nis­se der Burg von Streit­berg und die Sin­ter­stu­fen sind sehens- und erle­bens­wert. Die Tour bie­tet so vie­le attrak­ti­ve Weg­punk­te, dass es sich lohnt, viel Zeit mit­zu­brin­gen. Wer mag, kann die Rou­te auch in zwei Etap­pen begehen.

Und: Hier ist bereits die Anrei­se Teil des Erleb­nis­ses: Die Bahn­fahrt mit der RB 33 von Forch­heim nach Eber­mann­stadt durch das Wie­sent­tal ist land­schaft­lich traum­haft. Vom Bahn­hof Eber­mann­stadt geht es mit der VGN-Frei­zeit­li­nie „Wie­sent­tal-Express“ 389 wei­ter zum Start­punkt der Tour nach Streit­berg. Für histo­risch Inter­es­sier­te und Eisen­bahn-Fans: Hier kann alter­na­tiv auch die Histo­ri­sche Muse­ums­bahn genutzt wer­den. Wer die Tour in zwei Etap­pen auf­tei­len möch­te, kann die erste Etap­pe in Mug­gen­dorf am Muse­ums­bahn­hof am Natur­park-Info­zen­trum been­den und hier spä­ter wie­der ein­stei­gen. End­punkt der Tour ist an der Sach­sen­müh­le. Hier bringt der „Wie­sent­tal-Express“ die Wan­dern­den wie­der zurück zu den Anschlüs­sen ins Umland.

Link zur Tour: https://​www​.vgn​.de/​w​a​n​d​e​r​n​/​w​i​e​s​e​n​t​t​a​l​_​t​r​a​i​l​t​our

Die Tour und rund 400 wei­te­re VGN-Frei­zeit­tipps im Ver­bund­raum kön­nen unter vgn​.de/​f​r​e​i​z​eit her­un­ter­ge­la­den wer­den. In gedruck­ter Form erhält man die Wan­der­tipps auch als hand­li­che Bro­schü­ren außer­dem auch in den Kun­den­bü­ros und ‑Cen­tern der Ver­kehrs­un­ter­neh­men im VGN.