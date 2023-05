Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bayreuth

GEFREES, LKR. BAY­REUTH. Don­ners­tag­nach­mit­tag ver­such­ten Tele­fon­be­trü­ger an das Erspar­te einer Rent­ne­rin aus Gefrees zu gelan­gen. Die Frau durch­schau­te den Trick und ermög­lich­te die Fest­nah­me eines Geld­ab­ho­lers durch die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth ging der Mann in Untersuchungshaft.

Am Don­ners­tag, kurz vor 14 Uhr, rie­fen Unbe­kann­te bei einer Rent­ne­rin aus Gefrees an. Sie erzähl­ten der 69-Jäh­ri­gen die gän­gi­ge Geschich­te, dass ihr Sohn einen töd­li­chen Ver­kehrs­un­fall ver­ur­sacht habe. Zur Abwen­dung einer Gefäng­nis­stra­fe for­der­te ein angeb­li­cher Poli­zei­be­am­ter dann eine hohe Kau­ti­on. Die Rent­ne­rin ließ sich jedoch nicht täu­schen. Wäh­rend Sie zum Schein auf die For­de­rung ein­ging, ver­stän­dig­te sie heim­lich den Poli­zei­not­ruf. So konn­ten Ermitt­ler der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth wenig spä­ter einen 61-jäh­ri­gen Geld­ab­ho­ler unmit­tel­bar an der Woh­nung der Rent­ne­rin festnehmen.

Am Frei­tag­vor­mit­tag wur­de der Mann einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth erließ die­ser Haft­be­fehl wegen ban­den- und gewerbs­mä­ßi­gen Betru­ges gegen ihn. Er befin­det sich inzwi­schen in einer Justizvollzugsanstalt.