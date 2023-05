Am Frei­tag, den 12.05.2023 war es um 20:00 Uhr soweit – der 6. Spiel­tag der Kreis­li­ga Nord des BTFV konn­te star­ten. Das lang ersehn­te Spit­zen­spiel zwi­schen dem TFC Forch­heim und den Fran­ken Kicker Asch­bach fand end­lich statt. Letzt­end­lich ging es um die allei­ni­ge Tabel­len­füh­rung der Kreis­li­ga Nord, da bei­den Mann­schaf­ten bis­her eine lücken­lo­se Sai­son gespielt hat­ten und alle Spie­le für sich ent­schei­den konn­ten. Daher konn­te man ein span­nen­des Spiel zwi­schen dem 1. und dem punkt­glei­chen 2. Platz erwarten.

Nach­dem die Tische etwas nach­ju­stiert wur­den, konn­te das Top­spiel mit leich­ter Ver­spä­tung in der Kicker­höl­le in Schlüs­sel­feld star­ten und es soll­te ein lan­ger und hart erkämpf­ter Spiel­tag für die bei­den Mann­schaf­ten wer­den. Am Ende konn­ten gegen 01:45 Uhr die letz­ten ent­schei­den­den Punk­te für den TFC Forch­heim ver­ge­ben wer­den, die somit mit 30:26 das Spiel für sich ent­schei­den konnten.

Den­noch muss defi­ni­tiv erwähnt wer­den, dass in jedem Match um jeden Ball, Satz bzw. Punkt­ge­winn hart gekämpft wur­de. Es waren vie­le hoch­wer­ti­ge Spie­le mit High­lights auf bei­den Sei­ten dabei – ein ech­tes Top­spiel auf Augen­hö­he. Vie­le Spie­le gin­gen in die Ver­län­ge­rung – ein Spit­zen­spiel, das sei­nem Namen alle Ehre gemacht hat. Bei­den Mann­schaf­ten spiel­ten auf glei­chem Niveau und viel­leicht hat­ten die Forch­hei­mer am Ende etwas mehr Glück an dem Tag, um das Spiel für sich zu ent­schei­den. Auf jeden Fall war es eine super Mann­schafts­lei­stung des TFC Forch­heim, den Spiel­tag am Ende mit 30:26 (Punk­te) und 31:30 (Sät­ze) zu gewinnen.

Der TFC Forch­heim kam gut ins Spiel und konn­te sich direkt im 1. Block wich­ti­ge Punk­te sichern. Durch die 3 gewon­ne­nen Ein­zel­spie­le wur­de der 1. Block mit 9:5 für die Forch­hei­mer ent­schie­den. Die Asch­ba­cher moti­vier­ten sich 2. Block und konn­ten zumin­dest ein Unent­schie­den holen, d.h. die Punk­te (7:7) wur­den auf bei­de Mann­schaf­ten fair ver­teilt. Doch das soll­te noch nicht alles sein, denn im 3. Block konn­ten die Fran­ken Kicker aus Asch­bach wich­ti­ge Punk­te gut­ma­chen und somit wur­de der Block mit 9:5 für die Asch­ba­cher ent­schie­den. Zwi­schen­er­geb­nis bis dato war also 21:21. Ein aus­ge­gli­che­nes und fai­res Top­spiel soll­te sich also erst im 4. Satz ent­schei­den. Die bei­den Dop­pel­spie­le wur­den wie­der fair ver­teilt, so dass es nach den Dop­pel­spie­len 24:24 stand. Somit lag es an den Ein­zel­spie­len, die Ent­schei­dung her­bei­zu­füh­ren. Die ersten bei­den Ein­zel­spie­le wur­den direkt gewon­nen, so dass es erst­mal 28:24 stand. Den­noch blieb das Forch­hei­mer Ziel, mit einem Sieg aus dem Spiel­tag zu gehen. Die letz­ten bei­den Ein­zel­spie­le konn­ten also die Ent­schei­dung her­bei­füh­ren. Letzt­end­lich ging Mar­tin Dor­mann als Match­win­ner und Gewin­ner sei­nes Ein­zel­spiels her­vor. Auf sei­ne spe­zi­el­le Arte und Wei­se konn­te er sei­ne Fähig­kei­ten von 0 auf 100 abru­fen und gewann das ent­schei­den­de Spiel in 3 Sät­zen. Somit war auch das par­al­lel­lau­fen­de und ver­lo­re­ne Ein­zel kein Pro­blem mehr – denn die Forch­hei­mer hat­ten den Sieg dadurch sicher in der Tasche.

Es hät­te für den TFC Forch­heim an dem Abend nicht bes­ser lau­fen kön­nen, und so konn­te man die sehr guten Spie­le bei einem super Gast­ge­ber, lecke­rer Bewir­tung und aus­ge­las­se­ner Musik genie­ßen. Man of the Day war sicher­lich Mar­tin Dor­mann mit sei­nem ein­zi­gen und gewon­ne­nen Ent­schei­dungs­spiel an dem Abend. Aber auch Flo­ri­an Lind­ner und Andre­as Haupt­mann konn­ten ihre Fähig­kei­ten gut abru­fen und wich­ti­ge Punk­te für den TFC Forch­heim sichern.

Andre­as Haupt­mann belegt der­zeit Platz 6 der Ein­zel­rang­li­ste, und auch Sieg­bert Kist­ler schiebt sich noch in die Top 10. In der Dop­pel­rang­li­ste belegt Andre­as Haupt­mann Platz 7 und Chri­stoph Zeh Platz 10. Anhand die­ser Bei­spie­le kann man deut­lich erken­nen, dass das Niveau in der Kreis­li­ga des BTFV der­zeit sehr hoch ist.

Am Sams­tag, den 03.06.2023 fin­det das letz­te Heim­spiel der Hin­run­de in Burk drauf statt. Als Gäste dür­fen wir den FK Asch­bach emp­fan­gen, die der­zeit zwar das Tabel­len­schluss­licht bil­den, aber defi­ni­tiv nicht zu unter­schät­zen sind. Natür­lich will der TFC Forch­heim auch hier kei­ne Punk­te lie­gen las­sen, um wei­ter­hin die Tabel­len­spit­ze anzuführen.

Par­al­lel spielt in der Kicker­box in Bam­berg der TFC Bam­berg gegen FK Asch­bach. Sicher­lich auch ein span­nen­des Match, in dem der Zweit­plat­zier­te auf den aktu­ell 4. Platz trifft. Der TFC Nürn­berg e.V. emp­fängt die „Salz­stan­gen“. Wir dür­fen auf die Ergeb­nis­se gespannt sein.