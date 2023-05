TSV Mel­ken­dorf – TC Rot-Weiß Ger­brunn 6 : 3

Am drit­ten Spiel­tag der Sai­son kön­nen die ersten Her­ren des TSV Mel­ken­dorf einen wich­ti­gen zwei­ten Sai­son­sieg ein­fah­ren. Die Mel­ken­dor­fer set­zen sich zuhau­se gegen den Tabel­len­letz­ten durch und kön­nen sich am Ende des Spiel­ta­ges über Tabel­len­platz drei freuen.

Schon in der ersten Run­de der Ein­zel gaben die Haus­her­ren den Ton an. Mario Küf­ner, Luca Pon­gratz und Den­nis Seitz set­zen sich jeweils in zwei Sät­zen gegen die Gäste durch. Die rest­li­chen Mel­ken­dor­fer star­ten also mit reich­lich Rücken­wind und einer 3:0 Füh­rung in ihre Par­tien. Die­sen kön­nen Sie nicht ganz in Punk­te umwan­deln. Wäh­rend Max Anger­mann und Pre­mysl Trn­ka dem Geg­ner gra­tu­lie­ren müs­sen, spielt Tobi­as Küf­ner an Posi­ti­on drei ein star­kes Spiel. Er kann den Ger­brun­ner Hoch­rein mit 6:2, 6:4 schla­gen und holt damit den tak­tisch wich­ti­gen vier­ten Punkt. Für die Dop­pel bedeu­tet das: Wenn die Mel­ken­dor­fer eines der drei Dop­pel für sich ent­schei­det, gewin­nen Sie auch den gesam­ten Spieltag.

Den Schwung der Ein­zel neh­men die TSV-Her­ren auch im Dop­pel mit. Die Duos Küf­ner, T./Pongratz und Küf­ner, M./Seitz domi­nie­ren Ihre Par­tien und holen Punkt Num­mer fünf und sechs des Spiel­ta­ges. Damit schlie­ßen die Mel­ken­dor­fer die ersten Spie­le vor der län­ge­ren Pfingst­pau­se mit einer 2:1 Bilanz ab und kön­nen damit sehr zufrie­den sein. Der Start in die dies­jäh­ri­ge Lan­des­li­ga-Sai­son ist damit geglückt.

Trn­ka – Bez­jak 3:6, 0:6; Küf­ner, M. – Klem­ke 6:3, 6:1; Küf­ner, T. – Hoch­rein 6:2, 6:4;Pongratz – Pfeil 6:1, 7:5; Anger­mann- Schön­wald 5:7, 3:6; Seitz – Rein­hart 6:4, 6:4

Trnka/​Angermann – Bezjak/​Hochrein 4:6, 4:6; Küf­ner, T./Pongratz – Klemke/​Pfeil 6:1, 6:1; Küf­ner, M./Seitz – Schönwald/​Reinhart 6:3, 6:1